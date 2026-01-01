Описание тура
Это идеальный тур для того чтобы провести насыщенные яркие выходные в горах. Максимум впечатлений с комфортом и безопасностью. Лучшие локации и непередаваемые виды!
Программа тура по дням
Очаровательный город-курорт Кисловодск
Отправляемся от аэропорта Минеральных вод в 13.00; если Ваш рейс/поезд/автобус прибывает позднее или задерживается мы можем организовать для вас индивидуальный трансфер (за доп. плату).
Уже по дороге в Кисловодск вы увидите знаменитые горы Кавказских минеральных вод, а возможно и сам Эльбрус. По прибытию в Кисловодск мы разместимся в комфортабельном отеле (заселение с 15.00) и у вас будет возможность отправиться на прогулку по самому большому парку Европы. Желающие могут подняться на канатной дороге на смотровую площадку с которой открываются отличные виды на Кисловодск и окрестности, а в ясную погоду на двуглавый Эльбрус. Прогуляться по тропе Косыгина к удивительным огромным гротам и пещерам. Посетить старинную питьевую галерею и оценить на вкус три вида нарзана, прогуляться по цветущему бульвару и заглянуть в старинную крепость города.
По желанию можно дополнить день поездкой на термальные источники (для тех кто приезжает после 13.00, через индивидуальный платный трансфер: чтобы успеть на купание в термальных источниках, прилёт/прибытие должно быть не позднее 17.00).
Домбай
Домбай — знаменитый горнолыжный курорт у подножия Главного Кавказского хребта. Мы увидим окружающие его вечные снега и ледники, хвойные леса и озера с ярко-бирюзовой водой, водопады и нарзаны.
Мы проедем по старой Военно-Сухумской дороге, по местам где когда-то проходил Шелковой путь и шли легендарные торговые караваны. Остановимся на высокогорном перевале Гум-Баши, где огромный впечатляющий Эльбрус виден как на ладони, в окружении заснеженных гор Кавказского хребта. Далее посетим сырные пещеры и поедем, по долине самой крупной реки Северного Кавказа - Кубани, в Тебердинский заповедник.
По канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара, где с высоты более 3200 метров, восхитимся впечатляющими горными пейзажами. А в хорошую погоду с верхней станции канатной дороги, полюбуемся на Эльбрус с необычной стороны.
После подъёма мы пообедаем в кафе местной кухни и отправимся к чистейшей горной реке Уллу-Муруджи. Это стремительная горная река с чистейшей питьевой водой. И полюбуемся на удивительное озеро Кара-кёль.
Далее мы посетим Шоанинский храм, расположенный высоко в горах. Этот старинный храм был возведен в X веке и с его колокольни открываются захватывающие горные панорамы.
Вечером возвращаемся в отель для отдыха перед следующий насыщенным днем.
Выезд около 7 утра, ориентировочная продолжительность поездки 12 часов.
Эльбрус
Кабардино-Балкария покорит вас заснеженными горными вершинами, чистейшими озёрами и реками, величественными скалами, разнообразными минеральными источниками и завораживающей красотой горного края!
Мы привезём вас на лучшие смотровые площадки, расскажем о местных традициях и обычаях, истории и природных достопримечательностях, и сделаем всё, чтобы вы насладились красотой этого необыкновенного региона Северного Кавказа.
Во время нашего путешествия на Эльбрус вы увидите:
Озеро Гижгит — сияющее кристально чистой водой бирюзового цвета, как жемчужина среди величественных скал.
Живописное Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места, и увидим памятник Первым покорителям Эльбруса.
Озеро Тамбукан — соленое бессточное озеро с известными целебными грязями.
Поляну Азау — горнолыжный курорт расположенный у подножия Эльбруса
Канатная дорога, я возможностью подняться на одну из высочайших вершин Европы и мира!
Самый высокогорный город в России.
Поляну Нарзанов — где вкуснейший нарзан бьёт прямо из земли.
Ориентировочное время прибытия в аэропорт/вокзал Мин. вод 20 часов.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и трансфер обратно (если вы прилетели накануне мы заберем вас с адреса в г. Мин. воды)
- Проживание в отеле в 2х, 3х местных номерах со всеми удобствами, в отелях с высоким рейтингом
- Сопровождение опытного тревел-эксперта по всему маршруту и экскурсионное обслуживание
- Путешествие на комфортабельном внедорожнике по всему маршруту
- Кофе, чай и вкусняшки на остановках в путешествии
- Подсказки по лучшим местам и идеям для шикарных фотографий
- Подскажем/поможем выбрать подходящий авиарейс или отель для проживания (если хотите приехать пораньше или остаться подольше)
- Обязательно подскажем куда ещё можно сходить, что интересного посмотреть и где вкусно поесть:
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу, стоимость зависит от выбранной вами вида канатной дороги и высоты подъёма, + возраста и наличия льгот (на июль 2025: стандартный подъем до третьей верхней станции Эльбруса 2700 руб, если без льгот)
- Питание и сувениры
- Проезд и посещение термальных источников (поездка по желанию)
- Доплата при проживании в одноместном номере - 4000 рублей за все дни (для всех бронирований на одного человека), по вашему желанию мы можем предложить другому путешественнику объединиться, но не можем гарантировать что такой участник будет найден
Пожелания к путешественнику
В горах, может быть, холодно даже летом, чем выше тем холоднее. Обязательно брать теплые вещи и защиту от солнца. Удобная и устойчивая обувь, теплая непродуваемая одежда (даже в жаркий день, на высоте может быть очень холодно). Защита от солнца (даже зимой). Солнцезащитные очки (даже зимой: отражение солнечного света от снега невероятно яркое). Перчатки, варежки (зимой обязательно). Дождевик. Аптечные средства, если вас укачивает (помните что практически каждый участник хочет сидеть впереди, поэтому мы меняемся местами в течение поездки чтобы ни кого не обидеть).
Программа тура может быть изменена, для вашей безопасности: из-за погоды или ограничений Мчс. Я не могу влиять на работу канатных дорог или длину очереди (канатные дороги могут закрыть внезапно, полностью или частично. Если мы знаем заранее о закрытии, то меняем дни местами. Если по факту приезда то предлагаем другие локации. В Домбае три канатные дороги, на Эльбрусе две и рядом Чегет.)
Мы выезжаем 13.00 из Мин. вод. Если вы прилетаете позднее то мы готовы предложить Вам индивидуальный платный трансфер (учитывайте, что при прибытии после 13 часов у Вас может остаться мало времени для прогулки по парку, если вы хотите поехать на купание в термальных источниках). Если вы прилетели заранее, мы заберем вас с адреса/отеля в г. Минеральные воды (точное время будет известно вечером накануне встречи).
После окончания программы мы привозим в аэропорт около 19:30-20:00 (пожалуйста, учитывайте это при покупке билетов. Вылет не ранее 21:30). Если вы остаетесь, мы отвезем вас в отель в Мин. водах или Кисловодске (Пятигорск, только при согласовании, до бронирования).
Мы передвигаемся на внедорожниках и минивенах (4-6 мест внедорожник, 8 мест минивен). Какой будет автомобиль зависит от количества участников, погоды и локации (есть места куда только внедорожники),.