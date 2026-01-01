Описание тура
Домбай и Архыз это самые живописные уголки Западного Кавказа. Мы объединили их вместе, в один тур, чтобы сполна насладиться красотой этих мест! Домбай покоряет туристов с первого взгляда своими ледниками, снежными вершинами, прогулками по пихтовым лесам и катанием на канатной дороге. Архыз, в свою очередь, тут же пленяет сердца путешественников невероятными горными озерами и водопадами высотой 70 метров. Также Архыз добавляет капельку приятного адреналина в наш тур с помощью рафтинга и катания на лошадях. В июле путешествие украсят цветущие альпийские луга, в августе и сентябре Кавказ побалует спелыми ягодами малины, черники, брусники. В октябре наступает пора восхитительной золотой осени.
В течение тура проживание организовано в уютной гостинице, ежедневные прогулки совершаются налегке, без рюкзаков. Тур рекомендуем начинающим туристам.
Для прохода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время движения по маршруту при себе достаточно иметь оригинал паспорта.
Программа тура по дням
Шоанинский храм, озеро Кара-Кель
Нитка маршрута: г. Минеральные Воды Красногорская башня, озеро Кара-Кель, пос. Домбай ущелье Домбай-Ульген, Чучхурские водопады ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара Бадукские озера Аланское городище, Лик Христа, пос. Архыз каскад озёр на реке Малая Дукка Софийские озёра Софийские водопады г. Минеральные Воды.
11:30-12:00 (московское время) - сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай (время в пути 4-4,5 часа).
По пути посетим Красногорскую башню и изысканное озеро Кара-Кёль.
Красногорская башня.
По пути в Домбай сделаем остановку возле любопытного фортификационного сооружения! Башня возле станицы Красногорская издалека выглядит как каменная корона. Ее стены украшают старинные бойницы, а где-то под башней раньше была целая система тайных подземных ходов.
Озеро Кара-Кель.
Следующая точка экскурсии тура гулкое Тебердинское ущелье, где от праздных взоров надежно спрятан бриллиант здешних мест озеро Кара-Кель. У водоема необычное имя и красивая легенда. Свое название Кара-Кель (черное озеро) получило за особенный, темный цвет воды. Местная вершина Кель-Баши с удовольствием отражается в его в идеальной, водной глади. Озеро относительно теплое, смельчаки даже могут в нем искупаться! Активная часть прохождения по маршруту: 3,5 км, экскурсионные объекты находятся на высоте 1030 м (Шоанинский храм) и 1340 м (Кара-Кель).
Тур продолжается: насытившись впечатлениями, треккингами и экскурсиями, отправляемся в поселок Домбай, скрытый за спинами высоких гор. Селение отличается компактностью и неповторимым природным обрамлением. Особенно запоминается гора Белалакая, о походах к которой пел знаменитый бард Юрий Визбор. Вечером совершим обзорную прогулку по поселку, наш тур в Домбай и Архыз начинается!
Ущелье Домбай-Ульген, Чучхурские водопады
Второй день тура продемонстрирует нам горный Домбай. Отдых летом с детьми в сказочных местах откроет совершенно другой мир, ведь поход в ущелье Домбай-Ульген это высокие альпийские луга, в июле благоухающие цветами, многоголосые березовые рощи, кусты сладкой черники и величественная вершина Домбай-Ульген высочайшая гора Западного Кавказа. Дальнейшая цель треккинга экскурсия к Чучхурским водопадам. Походы по Домбаю и Архызу лишний раз доказывают здесь природа не пожалела вдохновения и красок! Особенный восторг вызывают древние ледники, разместившиеся на фоне заснеженных гор и малахитовых лугов необычный симбиоз лета и зимы напоминает сказку о двенадцати месяцах. Кажется, из-за горы вот-вот покажется братец Июль и седовласый Январь. Экскурсия в Домбай и Архыз позволит познакомиться с уникальной флорой дикого края, в частности, ущелье Домбай-Ульген летом полно цветущими розовыми горцами и голубыми незабудками. Между тем, экскурсия тура по Домбаю увлекает нас дальше, в глубь горной державы, ближе к радужным Чучхурским водопадам. Просыпаются потоки весной, в период активного таяния ледников. Летом полноводные Птышские водопады роскошно переливаются на солнце, окруженные разноцветным ореолом мельчайших брызг. К концу осени водопады постепенно замирают, зато окружающие их лиственные деревья поражают путешественников своим непревзойденным, золотистым нарядом.
Активная часть прохождения по маршруту: 17,7 км, перепад высот 1730-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро
Итак, наша главная цель в этом туре направление Домбай-Архыз. Поход этого дня вновь включает в себя треккинг в горы.
Первые 5 километров пути пройдут по потрясающему хвойному лесу: увидите вековые пихты и ели, которые чуть выше сменятся стройными березками и осинами. Уже в середине пути за макушками деревьев будут выглядывать главные горы ущелья Алибек: пик Кап, красавица Белалакая, спящая девушка Сулахат.
Вскоре подойдем к любимому месту альпинистов - альплагерю Алибек. Далее тропа приведет нас на огромную поляну, на которой в июле всегда цветут всеми красками альпийские луга. Отсюда впервые увидим огромный, белоснежный ледник Алибек. Уникальность этого ледника Домбая в том, что он спускается очень низко в долину, поэтому его можно очень хорошо рассмотреть!
Далее по лесной тропе направляемся к водопаду Алибек. Этот треккинг запомнится вам надолго, ведь прозрачные потоки водопада, схожие с косами Златовласки, ниспадают с высоты девятиэтажного дома! Высота водопада 25 метров!
Возле водопада отдохнем и устроим большой привал, чтобы сделать десятки потрясающих фотографий!
Турье озеро, похожее на бирюзовый осколок льдины, потерянной Каем в чертогах Снежной Королевы, получило название не зря. Сюда нередко захаживают туры обитатели здешних мест. Если повезет, мы их даже увидим!
В июле Турье озеро окружают цветущие рододендроны, а по его изменчивой глади всё еще плавают небольшие льдины. Вот вам и контраст Кавказа: лед и пламень в одном кадре.
Турье озеро глубокое и холодное, даже в июле, августе его температура не поднимается выше +5..+7С, поэтому купаются в нем только самые смелые туристы.
!! Турье озеро посещаем, только если данный маршрут официально открыт Тебердинским нацпарком, на него пропускают егерь и пограничники.
Активная часть тура: 8,9 км, перепад высот 1850-2190 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара
Однодневные маршруты в Домбае не обходятся без катания на канатке. Склоны Мусса-Ачитары буквально усыпаны мачтами бугельных и кресельных подъемников, что, впрочем, совершенно не портит внешний вид грозной горы: учитывая ее громадные размеры, технические достижения цивилизации абсолютно не бросаются в глаза. Зато на канатке можно подняться в любую искомую точку поход этого дня тура в Домбай посвящен катанию, созерцанию и гастрономическим удовольствиям.
Экскурсия на кругозор Мусса-Ачитара подарит туристам небывалые впечатления с высоты 3 200 метров великолепно виден весь Домбай, его ущелья и урочища, Главный Кавказский хребет, а в солнечный денек даже двуглавый Эльбрус.
Сегодня в рамках тура запланирован поход категории лайт на вершине можно сделать фото с дикими животными, сытно и вкусно поесть (здесь расположено множество кафе нескольких национальных кухонь), а также приобрести сувениры из Домбая (цены вполне приятные). На склонах Мусса-Ачитары стоит уникальное здание, когда-то подаренное Ссср президентом Финляндии гостиница Тарелка. Гарантируем: такой отель вы не встречали нигде на планете! Активная часть тура: 4 км, подъем по канатной дороге с 1600 м до 3200 м, продолжительность: 5-6 часов.
Бадукские озера
Разве может быть что-то прекраснее в этом мире, чем горные водоемы? Ответить на вопрос вы сможете на пятый день тура, когда посетите Бадукские озера. Всего их три и каждое по-своему прелестно. Летний тур с июня по август принесет путешественникам массу положительных моментов: панорамы невероятных горных видов, бодрящий аромат пихтового бора, густой папоротниковый ковер (а вдруг он все же зацветет?) и возможность попробовать вкуснейшие ягоды чернику и бруснику. Именно поэтому курорты Домбай и Архыз рекомендуется посещать с детьми! Экскурсии и походы к Бадукским озерам осенью отдельное удовольствие: здесь произрастает множество лиственных деревьев, которые с приходом октября принаряжаются в позолоту и янтарь, под ногами мягко пружинит мох, а в воздухе витает предвкушение будущей зимы. Это одно из самых изумительных ущелий Домбая!
Все три озера довольно холодные и необычайно прозрачные. Они меняют оттенок в зависимости от погоды, цвета неба, лесного обрамления, отражающегося в чистейших водах, и множества других факторов. Эти места овеяны легендами, о которых вы обязательно узнаете в походе, попивая горный чай и прислушиваясь к птичьим трелям. Тур в Домбай летом или осенью великолепная идея, в частности, Бадукские озера хороши в любую пору!
Активный треккинг: 8,7 км пешком, перепад высот 1400-1980 м, продолжительность похода 5-6 часов.
Экскурсия в Аланское городище, Лик Христа
Выселение из гостиницы в пос. Домбай, переезд в пос. Архыз (время в пути 3 часа).
По пути экскурсия в Аланское городище, Лик Христа. Сегодня отправимся от Домбая до Архыза на машине. Но это вовсе не значит, что шестой день тура будет посвящен исключительно переезду по пути совершим удивительную экскурсию: посетим древнее аланское поселение Нижне-Архызское городище. Поход к старинным солнечным часам Аланского городища подарит незабываемые впечатления и зарядит положительной энергией, ведь астрономический круг причисляют к местам силы близ Архыза.
Дорога из Домбая в Архыз длится около трех часов, но скучать по пути точно не придется! Также в рамках экскурсии в горное пристанище древних аланов мы увидим самый высоко расположенный лик Иисуса Христа на каменной стене. Этот полустертый архетип древнейший в России. Продолжительность экскурсии: 1,5-2 часа.
Расстояние между Архызом и Домбаем составляет около 155 км, поэтому, учитывая запланированный поход, группа относительно быстро доберется до живописного поселка. Там мы поселимся в уютной гостинице и совершим обзорную экскурсию по курортному местечку. Заглянем на местный рыночек, где можно приобрести сувениры из Архыза: относительно дешево обойдется уникальное варенье из шишек, целебный мед или тёплые угги.
Даже опытные путешественники или палаточники-старожилы не могут однозначно ответить, где красивее: Архыз или Домбай одинаково удивляют своими достопримечательностями, изумительной природой и сумасшедшими пейзажами!
Продолжительность экскурсии: 1,5-2 часа. Пешком 3 км.
Каскад озёр на реке Малая Дукка
Седьмой день тура раскроет перед нами невероятно красивые места Дуккинские озера. Однодневные маршруты в горы, окружающие Архыз, неизменно обещают интересные приключения, познавательные походы и экскурсии, потрясающие фото и бездну позитива. Экскурсия к озерному ожерелью, расположенному на реке Малая Дукка, проходит по альпийским лугам, где летом благоухают медовые девясилы, нежно-лавандовые незабудки, пестрые водосборы и легкомысленные ветреницы. По дороге к озерам Архыза можно полакомиться сладчайшей черникой и вкусной ягодой брусникой. В походе поиграем в ассоциации водоемы Малой Дукки каждому напомнят силуэт какого-либо животного медведя, рыбы или варана, стоит только внимательнее присмотреться и подключить креатив!
Активная часть экскурсии: 11,8 км пешком, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность похода 7-8 часов.
Софийские озёра
Тур мега формата продолжается и сегодня будет экскурсия к еще одной достопримечательности окрестностей Архыза Софийским озерам. Эти чудесные водоемы отличаются поразительной палитрой красок, варьирующейся от молочно-голубого до темно-сапфирового. Места здесь первобытные, таинственные и дикие: вокруг царят надменные горные пики да караваны кипенно-белых облаков. Озерный край надежно спрятан за перевалом Иркиз. Преодолев его, путешественник увидит поразительную панораму: до самого горизонта, куда способен дотянуться наиболее зоркий взгляд, виднеется непроницаемая стена горных стражей, покрытая густой зеленью, огромными валунами и отливающими льдом шапками.
Вы не поверите своим глазам одно из Софийских озер отличается цветом иссиня-черного мрамора, того самого, из которого великий шах Джахан намеревался построить второй Тадж-Махал.
После посещения Софийских озер, спустимся к озеру Айматлы, окруженному цветущими альпийскими лугами.
Активная часть похода: 12,3 км пешком, перепад высот 2000-2890-1890 м, продолжительность экскурсии 8-9 часов.
Софийские водопады
Софийские водопады следующая цель нашего тура. Удобный и надежный горный Уаз доставит группу от Архыза к Ледниковой ферме естественной площадке, окруженной жемчужными потоками, застывшими моренами и скальными великанами. Отсюда поход превращается в пешую экскурсию к горе София и колоритному леднику, на фоне которого шумят великолепные водопады Архыза. По пути к изумительным потокам взорам туристов представляется контраст уснувших вековых скал и животрепещущей зелени заливных лугов: вокруг виднеются силуэты фантасмагорических существ, застывших в камне, а всю эту красоту сопровождает звонкий аккомпанемент горной реки, через которую следует перейти в самом начале похода. Архыз и Домбай, фото которых размещены в статье, славятся неповторимыми природными уголками. Софийские водопады, срывающиеся с высоты 70 метров, один из них. Летом в ущелье полно бруснично-черничных бусинок, а осенью урочище и долина украшены золотыми серьгами берез и бронзовым ковром осенних трав. Помните, как у классика: Октябрь уж наступил, уж роща отряхает. ф
Активная часть тура: 5,5 км пешком, перепад высот 2000-2300 м, продолжительность похода 5-6 часов.
Возвращение в г. Минеральные Воды
Утром завтракаем и отправляемся в обратный путь
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменён.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (Уазик)
- Проживание в пос. Домбай в гостинице Домбай Айс Черри или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая. Уютный холл с камином в гостинице и беседка с мангалом во дворе это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок: . Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин
- Проживание в пос. Архыз в гостинице Фаворит, Горная незабудка (https://vk. com/album-36327481-306005651) или гостинице аналогичного класса. Двух-, трехместные номера Стандарт. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-10) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-3, 5, 7-9) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Экологические сборы в Тебердинском нацпарке: входные билеты в ущелья Алибек, Домбай-Ульген, ущелье реки Бадук
- Входные билеты в Аланское городище
- Входные билеты в Красногорскую башню
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период июнь-август), групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
- Обед (день 1, 4, 6), ужины. Стоимость ужина в кафе: от 500 руб
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Страховка (не обязательна)
Пожелания к путешественнику
Список снаряжения:
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
Кепка / панамка
Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8+12С.
Флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски.
Футболка
Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
Ходовые брюки
Нижнее белье
Носки
Треккинговая обувь по щиколотку и выше
Шлепки (для ходьбы в гостинице)
Купальник
Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже.
Треккинговые палки.
Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
Фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер.
Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
Расческа
Солнцезащитные очки
Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
Кружка, ложка, нож.
Влажные салфетки
Нитка, иголка
Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров).
Подпопник
Сушилки для обуви
Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре)
Термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре)
Наличные деньги
Налобный фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.