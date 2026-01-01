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Описание тура

Домбай и Архыз это самые живописные уголки Западного Кавказа. Мы объединили их вместе, в один тур, чтобы сполна насладиться красотой этих мест! Домбай покоряет туристов с первого взгляда своими ледниками, снежными вершинами, прогулками по пихтовым лесам и катанием на канатной дороге. Архыз, в свою очередь, тут же пленяет сердца путешественников невероятными горными озерами и водопадами высотой 70 метров. Также Архыз добавляет капельку приятного адреналина в наш тур с помощью рафтинга и катания на лошадях. В июле путешествие украсят цветущие альпийские луга, в августе и сентябре Кавказ побалует спелыми ягодами малины, черники, брусники. В октябре наступает пора восхитительной золотой осени.

В течение тура проживание организовано в уютной гостинице, ежедневные прогулки совершаются налегке, без рюкзаков. Тур рекомендуем начинающим туристам.

Для прохода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время движения по маршруту при себе достаточно иметь оригинал паспорта.