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Золотая осень на Домбае: лучшие трекинги налегке
Небольшое путешествие в край невероятных водопадов и восхитительных озёр
«Все треккинговые маршруты проходят по заповедным местам, тропинки бегут вдоль горных рек, к полноводным мощным водопадам, к кристально чистым озерам с прозрачной водой»
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
от 51 900 ₽
54 900 ₽ за человека
Красоты Домбая: лучшие трекинги налегке
Небольшое путешествие в край невероятных водопадов и восхитительных озёр
«Все треккинговые маршруты проходят по заповедным местам, тропинки бегут вдоль горных рек, к полноводным мощным водопадам, к кристально чистым озерам с прозрачной водой»
10 авг в 10:00
7 сен в 10:00
от 56 900 ₽ за человека
Несложный треккинг в Домбае
Начало: Ставропольский край, Минераловодский городской окр...
«Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад»
32 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Треккинг и походы»
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