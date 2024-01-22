5 дней
Это Кавказ: путешествие по городам КМВ из Кисловодска
Начало: Кисловодск, бул. Курортный, 8
Расписание: Понедельник в 13:45
30 сен в 13:45
7 окт в 13:45
41 900₽ за человека
5 дней
Кавказская мозаика из Пятигорска
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: по средам в 12:45
2 окт в 12:45
9 окт в 12:45
37 850₽ за человека
5 дней
Несложный треккинг в Домбае
Начало: Ставропольский край, Минераловодский городской окр...
32 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий22 января 2024Сокровища ДомбаяИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Сокровища ДомбаяЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЕЕкатерина10 января 2024Сокровища ДомбаяСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «5-дневные туры»
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