Описание тура
Четырехдневный тур в Домбай-жемчужину Кавказа
- Сказочная природа
- Новые друзья
- Новые впечатления
- Исторические и древние места
- Вкусная национальная и европейская еда
- Комфортабельный джип
- Уютная гостиница
- Баня
Программа тура по дням
Встреча
Мы встретимся в аэропорту Минеральных вод, откуда мы отправимся в Домбай по одной из самых красивых дорог, по серпантину, остановимся на перекус на смотровой откуда открывается изумительный вид на Эльбрус, проедем через сказочный сосновый лес, ветки которой усыпаны снежным покровом сказочная атмосфера. Наконец мы прибудем в точку назначения, где мы заселимся в уютную гостиницу, поужинаем, и пойдем гулять по местности, акклиматизируемся и пойдем отдыхать, набираться сил к следующему дню.
Разминка
Просыпаемся рано, завтракаем, после чего идем получать инвентарь и наслаждаться катанием.
Для новичков есть поляна, где они смогут научиться кататься, а опытные, могут сразу покорять высоты.
Вечером после ужина нас ждут веселые игры с новыми друзьями))
Лучше И Выше
Второй день на лыжах или сноуборде, стараемся взять максимум, но при этом не забываем о технике безопасности!
В конце дня, усталые, но довольные после ужина пойдем в баньку надо снимем все напряжение с мышц!
Заповедник
Просыпаемся, завтракаем и едем в Тебердинский заповедник, замерзшее озеро Туманлы-кель. Далее посетим древний христианский храм, расположенный в живописнейшем месте, откуда открывается фантастический вид на Тебердинский заповедник, и наконец по пути заедем в термальные источники, где мы снимем всю усталость?
Как говорится: все хорошее, когда нибудь кончается, так и наши короткие, но очень насыщенные каникулы подошли к концу и настало время прощаться, но не навсегда, мы ведь уже все стали друзьями, а зима только только началась…)))
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание в уютной гостинице
- Комплексные завтраки
- Пикник на озере
- Вход в заповедник
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Ски-пасс (1500)
- Инвентарь (1000)
- Баня (по желанию)
- Термальные источники (по желанию)
- Зоопарк (по желанию)
Пожелания к путешественнику
Информация Для Тех Кто Едет Один!
Если нет возможности заселить с представителем того же пола, заселение возможно с представителем противоположного пола(хотя на практике у нас такого не было) или вам будет необходимо забронировать одноместное размещение.