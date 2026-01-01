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Тур в Домбай

Четырёхдневный тур в Домбай - жемчужину Кавказа
Тур в ДомбайФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в ДомбайФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в ДомбайФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Четырехдневный тур в Домбай-жемчужину Кавказа

  • Сказочная природа
  • Новые друзья
  • Новые впечатления
  • Исторические и древние места
  • Вкусная национальная и европейская еда
  • Комфортабельный джип
  • Уютная гостиница
  • Баня

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Мы встретимся в аэропорту Минеральных вод, откуда мы отправимся в Домбай по одной из самых красивых дорог, по серпантину, остановимся на перекус на смотровой откуда открывается изумительный вид на Эльбрус, проедем через сказочный сосновый лес, ветки которой усыпаны снежным покровом сказочная атмосфера. Наконец мы прибудем в точку назначения, где мы заселимся в уютную гостиницу, поужинаем, и пойдем гулять по местности, акклиматизируемся и пойдем отдыхать, набираться сил к следующему дню.

2 день

Разминка

Просыпаемся рано, завтракаем, после чего идем получать инвентарь и наслаждаться катанием.
Для новичков есть поляна, где они смогут научиться кататься, а опытные, могут сразу покорять высоты.
Вечером после ужина нас ждут веселые игры с новыми друзьями))

3 день

Лучше И Выше

Второй день на лыжах или сноуборде, стараемся взять максимум, но при этом не забываем о технике безопасности!

В конце дня, усталые, но довольные после ужина пойдем в баньку надо снимем все напряжение с мышц!

4 день

Заповедник

Просыпаемся, завтракаем и едем в Тебердинский заповедник, замерзшее озеро Туманлы-кель. Далее посетим древний христианский храм, расположенный в живописнейшем месте, откуда открывается фантастический вид на Тебердинский заповедник, и наконец по пути заедем в термальные источники, где мы снимем всю усталость?
Как говорится: все хорошее, когда нибудь кончается, так и наши короткие, но очень насыщенные каникулы подошли к концу и настало время прощаться, но не навсегда, мы ведь уже все стали друзьями, а зима только только началась…)))

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание в уютной гостинице
  • Комплексные завтраки
  • Пикник на озере
  • Вход в заповедник
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Ски-пасс (1500)
  • Инвентарь (1000)
  • Баня (по желанию)
  • Термальные источники (по желанию)
  • Зоопарк (по желанию)
Пожелания к путешественнику

Информация Для Тех Кто Едет Один!

Если нет возможности заселить с представителем того же пола, заселение возможно с представителем противоположного пола(хотя на практике у нас такого не было) или вам будет необходимо забронировать одноместное размещение.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Arsen
Arsen — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать в мир захватывающих приключений вместе с опытной командой, которая приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие по живописному Дагестану и всему Кавказу! Это команда профессиональных гидов-водителей, знающих местность и
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местные обычаи. Безопасное передвижение на комфортабельных авто по маршруту. Разнообразие экскурсионных маршрутов для всех уровней подготовки и возраста. Ну и как же без местной вкусной кухни. Наши ценности - качество организации тура, забота о гостях, сохранение природы и культуры Дагестана и Кавказа. Наша собственная гостиница расположена прямо на берегу горной реки "Аварское койсу", окруженная великолепными видами на горы. После насыщенного дня в горах отдыхайте в номерах отеля с роскошными условиями проживания и возможностью насладиться природой. Горный воздух, звуки реки и прекрасные панорамы способствуют релаксации и восстановлению энергии после насыщенных поездок. Утро начинается с бодрящего вида на горы и звука журчащей воды, вечером же гости могут наслаждаться закатом над горами, сидя на уютной террасе гостиницы. Совместные посиделки у костра, беседы, игры сделают отдых ещё приятнее и веселее.

Тур входит в следующие категории Домбая

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