Описание тура
Если вы ищете:
- Высокое качество проживания
- Горы и красивые пейзажи
- Бассейн на свежем воздухе
- Встречи закатов и звезды как на ладони
- Вкусное питание
- Отдых без забот
То этот тур создан для вас!
Особенности тура:
- Минимальное количество участников: Идеально для людей, которые ценят уют и комфорт в малых группах.
- Увлекательная программа:
- Треккинги на 9 км в живописных местах.
- Джип-экскурсии по самым красивым маршрутам.
Что вас ждет:
- Кавказское гостеприимство
- Вкусные шашлыки на природе
- Максимум комфорта в каждом моменте
-Кристально- чистые водопады
Этот тур подходит для семейного отдыха или для небольших компаний друзей, которые хотят переключиться и вернуться к заводским настройкам.
Приготовьтесь к ярким впечатлениям и новым открытиям в чудесной Карачаево-Черкессии!
Программа тура по дням
Добро пожаловать
В 14.00 встречаемся в аэропорту Минеральных вод и отправляемся в Домбай по живописной дороге. Вечером нас ждет приветственный ужин.
Подъем на канатных дорогах
Наша программа:
Подъем по канатным дорогам: нас ждут захватывающие виды на Мусса-Ачитара, Белалакая и пик Ине. Дух захватывает!
Прогулка по хребту: мы достигнем самой высшей точки и восхитимся незабываемыми пейзажами. Сделаем красивые фото. Гид проведет обзорную экскурсию, и мы с удовольствием послушаем его рассказы.
В такой атмосфере обязательно выпьем горячее кофе. А по желанию можем и перекусить.
У нас будет пару часов свободного времени.
Послеобеденные приключения
Тебердинский национальный парк:
Познакомимся с его обитателями, покормим и сфотографируем их.
Прогулка до водопада Шумка:
Легким шагом мы доберемся до водопада, который первым открывается после зимы и насладимся живописными пейзажами и кристально чистой водой водопада. Сделаем wow-кадры.
По желанию: Рыбалка в форелевом хозяйстве.
Вкуснейший домашний обед в форелевом хозяйстве. А кто захочет сможет и поймать свою золотую рыбку с видом на горы.
Ущелье Гоначхир:
Напоследок мы отправимся любоваться озером Туманлы-кель.
Желающие могут просто полюбоваться смельчаками, решившимися на купание!
Возвращение в Домбай
После дня, полного ярких эмоций и впечатлений, пора возвращаться в Домбай. Это будет великолепное завершение насыщенного дня, полного приключений и красоты природы!
Закат на Гум Баши
После позднего завтрака отправляемся на Джипах по особым и красивым локациям
Сентинский Храм:
Путешествие к Сентинскому Храму, расположенного на вершине горы.
Узнаем о его истории и богатом прошлом, относящемся к 10 веку; услышим увлекательные истории о Аланском государстве.
Подъем на гору Шоана:
Продолжение исторического путешествия — подъём на джипе к оригинальному Храму Шоана.
Открывается место силы, само откровение в тишине.
Свободная прогулка по территории комплекса.
Завершение дня
Сырные пещеры:
Обязательно посетим сырные пещеры, заберемся внутрь и сделаем эффектные фото.
Остановка у Маринского водопада:
Невероятная красота природы — возможность полюбоваться водопадом.
Закат и чаепитие:
Завершим день, любуясь потрясающим закатом и панорамой Кавказских гор с перевала Гум-Баши.
Устроим чаепитие с видом на закат — эмоции непередаваемые.
Возвращаемся в Домбай для отдыха после насыщенного дня.
Погрузимся в атмосферу этого удивительного путешествия!
Алибекский водопад
Завтрак: Начнем день с вкусного завтрака.
Поездка в ущелье Алибек:
Садимся в джипы и отправляемся к ущелью Алибек.
Треккинг: Прогулка по живописной тропе к мощному Алибекскому водопаду.
Прогулка — это отличный способ насладиться природой и получить заряд позитива.
После обеда можно устроить себе настоящее адреналиновое приключение к вау локациям- сесть на квадроциклы и уехать в Альпийские луга за доп. плату
Мухинское ущелье. Заряжайте фотоаппараты
Начинаем день с питательного завтрака, который даст нам силы для активного дня.
Сегодня- живописные виды и Мухинское ущелье с его особыми красотами.
До скорых встреч
Утро
Завтрак: В последний день наслаждаемся вкусным завтраком, обсуждая самые приятные моменты путешествия.
Программа дня
Отъезд в аэропорт:
Время выезда: В 12:00 выезжаем в аэропорт Минеральные Воды.
Проверьте свои вещи и убедитесь, что ничего не забыли.
Прощание
Не говорим прощай, а говорим до новых встреч:
Обменяйтесь контактами с новыми друзьями и проведите время в приятной беседе по дороге.
Помните, что это не конец, а начало новых встреч и приключений!
Впечатления
Надеемся, что вы прочувствовали величие Кавказа:
За эти пять дней вы открыли для себя красивейшие уголки природы, культурные традиции и дружелюбие народа.
Уверены, что воспоминания о Кавказе останутся с вами навсегда.
В добрый путь и до новых встреч
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер
- Проживание
- Завтраки
- Приветственный ужин
- Чаепитие на закате
- Бассейн, сауна
- Экскурсии на джипах
- Гид-сопровождение
- Эко сборы
Что не входит в цену
- Перелет
- Индивидуальный трансфер
- Питание не по программе
- Личные расходы
- Входные билеты на канатные дороги
- Обеды и ужины
- Квадроциклы
- Лошади
О чём нужно знать до поездки
Тур можем скорректировать по пожеланиям под любые даты. Организатор в праве менять распорядок дней из за погодных условий, либо других причин (закрытие участков)