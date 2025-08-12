2 день

Подъем на канатных дорогах

Наша программа:

Подъем по канатным дорогам: нас ждут захватывающие виды на Мусса-Ачитара, Белалакая и пик Ине. Дух захватывает!

Прогулка по хребту: мы достигнем самой высшей точки и восхитимся незабываемыми пейзажами. Сделаем красивые фото. Гид проведет обзорную экскурсию, и мы с удовольствием послушаем его рассказы.

В такой атмосфере обязательно выпьем горячее кофе. А по желанию можем и перекусить.

У нас будет пару часов свободного времени.

Послеобеденные приключения

Тебердинский национальный парк:

Познакомимся с его обитателями, покормим и сфотографируем их.

Прогулка до водопада Шумка:

Легким шагом мы доберемся до водопада, который первым открывается после зимы и насладимся живописными пейзажами и кристально чистой водой водопада. Сделаем wow-кадры.

По желанию: Рыбалка в форелевом хозяйстве.

Вкуснейший домашний обед в форелевом хозяйстве. А кто захочет сможет и поймать свою золотую рыбку с видом на горы.

Ущелье Гоначхир:

Напоследок мы отправимся любоваться озером Туманлы-кель.

Желающие могут просто полюбоваться смельчаками, решившимися на купание!

Возвращение в Домбай

После дня, полного ярких эмоций и впечатлений, пора возвращаться в Домбай. Это будет великолепное завершение насыщенного дня, полного приключений и красоты природы!

