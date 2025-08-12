Мои заказы

Тур в Домбай с комфортом: летние каникулы

Описание тура

- Высокое качество проживания

- Горы и красивые пейзажи

- Бассейн на свежем воздухе

- Встречи закатов и звезды как на ладони

- Вкусное питание

- Отдых без забот

То этот тур создан для вас!

Особенности тура:

- Минимальное количество участников: Идеально для людей, которые ценят уют и комфорт в малых группах.

- Увлекательная программа:

- Треккинги на 9 км в живописных местах.

- Джип-экскурсии по самым красивым маршрутам.

Что вас ждет:

- Кавказское гостеприимство

- Вкусные шашлыки на природе

- Максимум комфорта в каждом моменте

-Кристально- чистые водопады

Этот тур подходит для семейного отдыха или для небольших компаний друзей, которые хотят переключиться и вернуться к заводским настройкам.

Приготовьтесь к ярким впечатлениям и новым открытиям в чудесной Карачаево-Черкессии!

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать

В 14.00 встречаемся в аэропорту Минеральных вод и отправляемся в Домбай по живописной дороге. Вечером нас ждет приветственный ужин.

2 день

Подъем на канатных дорогах

Наша программа:

Подъем по канатным дорогам: нас ждут захватывающие виды на Мусса-Ачитара, Белалакая и пик Ине. Дух захватывает!

Прогулка по хребту: мы достигнем самой высшей точки и восхитимся незабываемыми пейзажами. Сделаем красивые фото. Гид проведет обзорную экскурсию, и мы с удовольствием послушаем его рассказы.

В такой атмосфере обязательно выпьем горячее кофе. А по желанию можем и перекусить.

У нас будет пару часов свободного времени.

Послеобеденные приключения

Тебердинский национальный парк:

Познакомимся с его обитателями, покормим и сфотографируем их.

Прогулка до водопада Шумка:

Легким шагом мы доберемся до водопада, который первым открывается после зимы и насладимся живописными пейзажами и кристально чистой водой водопада. Сделаем wow-кадры.

По желанию: Рыбалка в форелевом хозяйстве.

Вкуснейший домашний обед в форелевом хозяйстве. А кто захочет сможет и поймать свою золотую рыбку с видом на горы.

Ущелье Гоначхир:

Напоследок мы отправимся любоваться озером Туманлы-кель.

Желающие могут просто полюбоваться смельчаками, решившимися на купание!

Возвращение в Домбай

После дня, полного ярких эмоций и впечатлений, пора возвращаться в Домбай. Это будет великолепное завершение насыщенного дня, полного приключений и красоты природы!

3 день

Закат на Гум Баши

После позднего завтрака отправляемся на Джипах по особым и красивым локациям

Сентинский Храм:

Путешествие к Сентинскому Храму, расположенного на вершине горы.

Узнаем о его истории и богатом прошлом, относящемся к 10 веку; услышим увлекательные истории о Аланском государстве.

Подъем на гору Шоана:

Продолжение исторического путешествия — подъём на джипе к оригинальному Храму Шоана.

Открывается место силы, само откровение в тишине.

Свободная прогулка по территории комплекса.

Завершение дня

Сырные пещеры:

Обязательно посетим сырные пещеры, заберемся внутрь и сделаем эффектные фото.

Остановка у Маринского водопада:

Невероятная красота природы — возможность полюбоваться водопадом.

Закат и чаепитие:

Завершим день, любуясь потрясающим закатом и панорамой Кавказских гор с перевала Гум-Баши.

Устроим чаепитие с видом на закат — эмоции непередаваемые.

Возвращаемся в Домбай для отдыха после насыщенного дня.

Погрузимся в атмосферу этого удивительного путешествия!

4 день

Алибекский водопад

Завтрак: Начнем день с вкусного завтрака.

Поездка в ущелье Алибек:

Садимся в джипы и отправляемся к ущелью Алибек.

Треккинг: Прогулка по живописной тропе к мощному Алибекскому водопаду.

Прогулка — это отличный способ насладиться природой и получить заряд позитива.

После обеда можно устроить себе настоящее адреналиновое приключение к вау локациям- сесть на квадроциклы и уехать в Альпийские луга за доп. плату

5 день

Мухинское ущелье. Заряжайте фотоаппараты

Начинаем день с питательного завтрака, который даст нам силы для активного дня.

Сегодня- живописные виды и Мухинское ущелье с его особыми красотами.

6 день

До скорых встреч

Утро

Завтрак: В последний день наслаждаемся вкусным завтраком, обсуждая самые приятные моменты путешествия.

Программа дня

Отъезд в аэропорт:

Время выезда: В 12:00 выезжаем в аэропорт Минеральные Воды.

  • Проверьте свои вещи и убедитесь, что ничего не забыли.

Прощание

Не говорим прощай, а говорим до новых встреч:

  • Обменяйтесь контактами с новыми друзьями и проведите время в приятной беседе по дороге.

  • Помните, что это не конец, а начало новых встреч и приключений!

Впечатления

  • Надеемся, что вы прочувствовали величие Кавказа:

За эти пять дней вы открыли для себя красивейшие уголки природы, культурные традиции и дружелюбие народа.

  • Уверены, что воспоминания о Кавказе останутся с вами навсегда.

В добрый путь и до новых встреч

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер
  • Проживание
  • Завтраки
  • Приветственный ужин
  • Чаепитие на закате
  • Бассейн, сауна
  • Экскурсии на джипах
  • Гид-сопровождение
  • Эко сборы
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание не по программе
  • Личные расходы
  • Входные билеты на канатные дороги
  • Обеды и ужины
  • Квадроциклы
  • Лошади
О чём нужно знать до поездки

Тур можем скорректировать по пожеланиям под любые даты. Организатор в праве менять распорядок дней из за погодных условий, либо других причин (закрытие участков)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Таулан
Таулан — Тревел-эксперт
Здравствуйте! Я, Таулан, коренной житель Карачаево-Черкесской Республики, и с гордостью представляю свои родные места — Теберду и Домбай. С каждым узким ущельем и каждым чистым источником я знаком как никто другой,
читать дальше

и за 25 лет организации туров я влюбил в красоты Кавказа более тысячи путешественников. Зарегистрироваться на сайте мне посоветовали благодарные гости, которые не первый раз возвращаются в туры. Теперь я действую самостоятельно, без лишних комиссий. Почему выбирают мои экскурсии? Индивидуальный подход: Ваша поездка будет уникальной, основанной на ваших предпочтениях и интересах. Опыт и знания: Я знаю лучшие кафе, уютное жилье и живописные локации для незабываемых фото с WOW-эффектом. Полный сервис: Я позабочусь о всех деталях — от программы до трансфера. Дополнительные преимущества Аккредитованный гид: У меня есть удостоверение, и я также являюсь тренером по сноуборду, что позволяет сделать ваши зимние приключения более насыщенными. Доверие и отзывы: В мои туры возвращаются и их копируют, так как люди ценят качество и незабываемые впечатления. Готовы к приключению? Вам остается только выбрать даты, а я позабочусь о том, чтобы ваше путешествие стало настоящим праздником для души!?️ Жду вас на Кавказе, чтобы вместе создать воспоминания, которые останутся с вами навсегда! ✨

