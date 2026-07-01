Описание тура
Уже шестой сезон подряд мы проводим горнолыжные туры на разных курортах и более чем в 40 поездках собрали сотни довольных участников. Вас ждут разнообразные трассы, уютная компания единомышленников и полная организация отдыха — от встречи в аэропорту до вечерних мероприятий. Поддержка и помощь на протяжении всего тура.
Погрузитесь в атмосферу снежных вершин и горнолыжного драйва, покорите склоны и исследуйте трассы разных горнолыжных курортов вместе с нами! Вас ждет:
- сногсшибательные виды Главного Кавказского хребта в приятной и комфортной компании единомышленников
- Архыз - самый молодой и современный горнолыжный курорт Северного Кавказа
- Домбай - легендарный курорт с фантастическими пейзажами и живописными снежными пиками
- вечерний досуг и расслабляющая сауна
- улётное совместное катание по трассам
- лекция с разбором основных ошибок катания от профи инструктора
- ужин в кафе в том числе с национальными блюдами Карачаево-Черкессии, отметим праздники 23 февраля и 8 марта
- Возможность обучению катания на лыжах, сноуборде (услуги инструктора оплачивается отдельно)
- сделаем много классных фото и видео и разберём вечный вопрос про лыжника и сноубордиста)
Программа тура по дням
Встречай, Архыз
групповой трансфер от аэропорта (или вокзала) Минеральные воды до отеля (прилет/ приезд до 13.30.),
организационная встреча, знакомство за первым совместным ужином (включен),
обзорная ознакомительная прогулка по желанию, кому необходим прокат снаряжения, помощь с подбором.
Горы в сердце
завтрак (включен)
трансфер до подъемников,
первое знакомство с трассами, присматриваемся и катаемся с перерывом на обед, фотографируемся,
обратный трансфер в отель,
ужин (включен)
совместный досуг (под интересы группы),
лекция основные ошибки катания от инструктора по горным лыжам (для желающих).
Сердце в горах
завтрак (включен)
трансфер до подъемников,
катание на курорте с перерывом на обед,
обратный трансфер в отель,
ужин (включен)
идем своей компанией в расслабляющую сауну (или баню).
Едем в Домбай
завтрак (включен)
выезд на горнолыжный курорт Домбай на целый день
кто не захочет поехать в Домбай, может продолжить кататься на курорте Архыз,
рассекаем трассы с перерывом на обед, фотографируемся, снимаем видео
после активного дня возвращаемся в отель,
ужин
Лучше гор могут быть только горы
завтрак (включен),
трансфер до подъемников,
катание на курорте с перерывом на обед
обратный трансфер в отель
ужин (включен)
совместный досуг (под интересы группы)
Ужин в кафе
Завтрак (включен)
трансфер до подъемников
катание на курорте с перерывом на обед, при желании фотографируемся)
обратный трансфер в отель
Сегодня на ужин идем в кафе, у нас будет праздничный (отмечаем 23 февраля или 8 марта) или заключительный ужин (включен). Общаемся, отмечаем праздник и делимся эмоциями нашего от горнолыжного путешествия, и скорее всего, уже строим планы на будущие путешествия)
Кавказские горы, до новых встреч
завтрак (включен)
выезд из гостиницы в Минеральные Воды
посещение исторического комплекса Нижне-Архызское городище - экскурсия с гидом (входной билет включен) / лика Христа,
заезд на термальные источники (по желанию группы)
трансфер в аэропорт (вокзал) и теплое прощание после которого ты поймёшь, что обязательно захочешь вернуться), прибытие в аэропорт (вокзал) к 15.30.-16.00.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортной гостинице в номерах с удобствами и с/у в п. Архыз - 7 дней /6 ночей
- Питание: завтраки комплексные - 6, ужины комплексные - 4
- Ужин в кафе (1): заключительный или праздничный (в туре с 23 февраля/ 8 марта), в том числе с блюдами национальной кухни Карачаево-Черкесии
- Комфортабельный групповой трансфер от аэропорта (или жд вокзала) Минеральные воды до отеля и обратно
- Групповой трансфер от отеля до подъемников и обратно (2 - 6 день) по расписанию
- Трансфер до горнолыжного курорта Домбай и обратно - организованный выезд одним днем
- Разовое посещение сауны (бани) в один из дней своей группой (2 часа)
- Выезд гида на горнолыжный курорт с группой для ознакомления с курортом, для фото и видео съемки, совместного катания по трассам (при условии схожего уровня катания участников группы) - 2 раза за время тура
- Лекция от инструктора по горным лыжам - разбор основных ошибок катания
- Посещение историко-археологического комплекса Нижне-Архызское городище - экскурсия с гидом (с вход. билетом) /лик Христа
- Посещение термальных источников по желанию группы (вход. билет не включен, доп-но от 600 руб.)
- Организованный вечерний досуг под интересы группы
- Сопровождение гида в период программы, поддержка и помощь по всем вопросам тура
Что не входит в цену
- Проезд до Минеральные Воды - жд, авиа билеты (помощь с подбором билетов)
- Обеды, ужин - 1
- Ски-пассы - стоимость зависит от дат и на сколько дней оформляется, цены на дневной абонемент от 3500
- Страховка (можно оформить дополнительно, на весь срок тура до 1000 руб.)
О чём нужно знать до поездки
За 3-4 дня до старта тура будет создан общий чат со всеми участниками, где будут даны общие рекомендации по поездке и необходимая информация.
Очередность проведения мероприятий в программе тура по дням может быть изменена, что никак не повлияет на качество тура, поэтому приготовьтесь к яркому горнолыжному путешествию!
В большинстве дат туров вас будут сопровождать профессиональные инструктора или активные и позитивные гиды, поэтому скучать точно не придется.
При одноместном размещении доплата к стоимости тура, возможность и условия одноместного размещения обсуждаются индивидуально.
Пожелания к путешественнику
Размещение в номере в основном двухместное, в крайней необходимости трехместное, если ты один или одна, постараемся подобрать для тебя хорошего соседа или соседку.
При одноместном размещении доплата к стоимости тура, возможность одноместного размещения обсуждается индивидуально.