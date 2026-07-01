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Сказочный Архыз + 1 день в Домбае - горнолыжный тур

Горнолыжные приключения в отличной компании: Архыз и Домбай
Сказочный Архыз + 1 день в Домбае - горнолыжный турФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сказочный Архыз + 1 день в Домбае - горнолыжный турФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сказочный Архыз + 1 день в Домбае - горнолыжный турФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Уже шестой сезон подряд мы проводим горнолыжные туры на разных курортах и более чем в 40 поездках собрали сотни довольных участников. Вас ждут разнообразные трассы, уютная компания единомышленников и полная организация отдыха — от встречи в аэропорту до вечерних мероприятий. Поддержка и помощь на протяжении всего тура.

Погрузитесь в атмосферу снежных вершин и горнолыжного драйва, покорите склоны и исследуйте трассы разных горнолыжных курортов вместе с нами! Вас ждет:

  • сногсшибательные виды Главного Кавказского хребта в приятной и комфортной компании единомышленников
  • Архыз - самый молодой и современный горнолыжный курорт Северного Кавказа
  • Домбай - легендарный курорт с фантастическими пейзажами и живописными снежными пиками
  • вечерний досуг и расслабляющая сауна
  • улётное совместное катание по трассам
  • лекция с разбором основных ошибок катания от профи инструктора
  • ужин в кафе в том числе с национальными блюдами Карачаево-Черкессии, отметим праздники 23 февраля и 8 марта
  • Возможность обучению катания на лыжах, сноуборде (услуги инструктора оплачивается отдельно)
  • сделаем много классных фото и видео и разберём вечный вопрос про лыжника и сноубордиста)

Программа тура по дням

1 день

Встречай, Архыз

  • групповой трансфер от аэропорта (или вокзала) Минеральные воды до отеля (прилет/ приезд до 13.30.),

  • организационная встреча, знакомство за первым совместным ужином (включен),

  • обзорная ознакомительная прогулка по желанию, кому необходим прокат снаряжения, помощь с подбором.

Встречай, АрхызВстречай, АрхызВстречай, Архыз
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Горы в сердце

  • завтрак (включен)

  • трансфер до подъемников,

  • первое знакомство с трассами, присматриваемся и катаемся с перерывом на обед, фотографируемся,

  • обратный трансфер в отель,

  • ужин (включен)

  • совместный досуг (под интересы группы),

  • лекция основные ошибки катания от инструктора по горным лыжам (для желающих).

Горы в сердцеГоры в сердцеГоры в сердце
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Сердце в горах

  • завтрак (включен)

  • трансфер до подъемников,

  • катание на курорте с перерывом на обед,

  • обратный трансфер в отель,

  • ужин (включен)

  • идем своей компанией в расслабляющую сауну (или баню).

Сердце в горахСердце в горахСердце в горах
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Едем в Домбай

завтрак (включен)

выезд на горнолыжный курорт Домбай на целый день

кто не захочет поехать в Домбай, может продолжить кататься на курорте Архыз,

рассекаем трассы с перерывом на обед, фотографируемся, снимаем видео

после активного дня возвращаемся в отель,

ужин

Едем в ДомбайЕдем в ДомбайЕдем в Домбай
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Лучше гор могут быть только горы

завтрак (включен),

трансфер до подъемников,

катание на курорте с перерывом на обед

обратный трансфер в отель

ужин (включен)

совместный досуг (под интересы группы)

Лучше гор могут быть только горыЛучше гор могут быть только горыЛучше гор могут быть только горы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Ужин в кафе

  • Завтрак (включен)

  • трансфер до подъемников

  • катание на курорте с перерывом на обед, при желании фотографируемся)

  • обратный трансфер в отель

  • Сегодня на ужин идем в кафе, у нас будет праздничный (отмечаем 23 февраля или 8 марта) или заключительный ужин (включен). Общаемся, отмечаем праздник и делимся эмоциями нашего от горнолыжного путешествия, и скорее всего, уже строим планы на будущие путешествия)

Ужин в кафеУжин в кафеУжин в кафе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Кавказские горы, до новых встреч

  • завтрак (включен)

  • выезд из гостиницы в Минеральные Воды

  • посещение исторического комплекса Нижне-Архызское городище - экскурсия с гидом (входной билет включен) / лика Христа,

  • заезд на термальные источники (по желанию группы)

  • трансфер в аэропорт (вокзал) и теплое прощание после которого ты поймёшь, что обязательно захочешь вернуться), прибытие в аэропорт (вокзал) к 15.30.-16.00.

Кавказские горы, до новых встречКавказские горы, до новых встречКавказские горы, до новых встреч
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортной гостинице в номерах с удобствами и с/у в п. Архыз - 7 дней /6 ночей
  • Питание: завтраки комплексные - 6, ужины комплексные - 4
  • Ужин в кафе (1): заключительный или праздничный (в туре с 23 февраля/ 8 марта), в том числе с блюдами национальной кухни Карачаево-Черкесии
  • Комфортабельный групповой трансфер от аэропорта (или жд вокзала) Минеральные воды до отеля и обратно
  • Групповой трансфер от отеля до подъемников и обратно (2 - 6 день) по расписанию
  • Трансфер до горнолыжного курорта Домбай и обратно - организованный выезд одним днем
  • Разовое посещение сауны (бани) в один из дней своей группой (2 часа)
  • Выезд гида на горнолыжный курорт с группой для ознакомления с курортом, для фото и видео съемки, совместного катания по трассам (при условии схожего уровня катания участников группы) - 2 раза за время тура
  • Лекция от инструктора по горным лыжам - разбор основных ошибок катания
  • Посещение историко-археологического комплекса Нижне-Архызское городище - экскурсия с гидом (с вход. билетом) /лик Христа
  • Посещение термальных источников по желанию группы (вход. билет не включен, доп-но от 600 руб.)
  • Организованный вечерний досуг под интересы группы
  • Сопровождение гида в период программы, поддержка и помощь по всем вопросам тура
Что не входит в цену
  • Проезд до Минеральные Воды - жд, авиа билеты (помощь с подбором билетов)
  • Обеды, ужин - 1
  • Ски-пассы - стоимость зависит от дат и на сколько дней оформляется, цены на дневной абонемент от 3500
  • Страховка (можно оформить дополнительно, на весь срок тура до 1000 руб.)
О чём нужно знать до поездки

За 3-4 дня до старта тура будет создан общий чат со всеми участниками, где будут даны общие рекомендации по поездке и необходимая информация.

Очередность проведения мероприятий в программе тура по дням может быть изменена, что никак не повлияет на качество тура, поэтому приготовьтесь к яркому горнолыжному путешествию!

В большинстве дат туров вас будут сопровождать профессиональные инструктора или активные и позитивные гиды, поэтому скучать точно не придется.

При одноместном размещении доплата к стоимости тура, возможность и условия одноместного размещения обсуждаются индивидуально.

Пожелания к путешественнику

Размещение в номере в основном двухместное, в крайней необходимости трехместное, если ты один или одна, постараемся подобрать для тебя хорошего соседа или соседку.

При одноместном размещении доплата к стоимости тура, возможность одноместного размещения обсуждается индивидуально.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Организатор путешествий, индивидуальных и эксклюзивных программ. Активно путешествую с 2011, посетила более 25 стран. Основные увлечения: захватывающие путешествия, спорт, саморазвитие, природа, виноделие. Не имея возможности жить вечно, мы имеем возможность жить ярко! Создаю яркие путешествия для тех, кто любит настоящие эмоции! Жду вас в своих программах, в которые мои путешественники часто возвращаются вновь и вновь, и это для меня самый главный отзыв!

Тур входит в следующие категории Домбая

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