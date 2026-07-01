За 3-4 дня до старта тура будет создан общий чат со всеми участниками, где будут даны общие рекомендации по поездке и необходимая информация.

Очередность проведения мероприятий в программе тура по дням может быть изменена, что никак не повлияет на качество тура, поэтому приготовьтесь к яркому горнолыжному путешествию!

В большинстве дат туров вас будут сопровождать профессиональные инструктора или активные и позитивные гиды, поэтому скучать точно не придется.

При одноместном размещении доплата к стоимости тура, возможность и условия одноместного размещения обсуждаются индивидуально.