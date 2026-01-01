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Описание тура

Душевный тур для тех, кто любит горы!;)

Представленная программа - одна из самых интересных и насыщенных в Домбае, здесь много джипинга и трекинга по классным маршрутам! Это и высокогорные озера, водопады, несколько ущелий с потрясающими видами и, конечно, уютные атмосферные вечера)

4й год мы проводим этот тур и что я отметила - каждый раз мы создаем его вместе! Гид может бесконечно рассказывать что-то интересное, водители везти самыми красивыми маршрутами, погода бесконечно меняться, но то, что важнее всего - это люди! Абсолютно разного возраста, статусов, в парах, компаниях и по одиночке… Всех вас объединяет активная жизненная позиция, любовь к природе, готовность к любому кипишу, кроме голодовки, чувство юмора и безграничная тяга ко всему новому)) Вы классные!!!

Приглашаем туристов, достигших 18 лет. Группа не более 6ти человек. Всё для Вашего максимального комфорта и нужной атмосферы, дорогие участники!