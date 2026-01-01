Описание тура
Душевный тур для тех, кто любит горы!;)
Представленная программа - одна из самых интересных и насыщенных в Домбае, здесь много джипинга и трекинга по классным маршрутам! Это и высокогорные озера, водопады, несколько ущелий с потрясающими видами и, конечно, уютные атмосферные вечера)
4й год мы проводим этот тур и что я отметила - каждый раз мы создаем его вместе! Гид может бесконечно рассказывать что-то интересное, водители везти самыми красивыми маршрутами, погода бесконечно меняться, но то, что важнее всего - это люди! Абсолютно разного возраста, статусов, в парах, компаниях и по одиночке… Всех вас объединяет активная жизненная позиция, любовь к природе, готовность к любому кипишу, кроме голодовки, чувство юмора и безграничная тяга ко всему новому)) Вы классные!!!
Приглашаем туристов, достигших 18 лет. Группа не более 6ти человек. Всё для Вашего максимального комфорта и нужной атмосферы, дорогие участники!
Программа тура по дням
Прилетаем, вечер в Пятигорске
Дорогие туристы, приветствую!
Третий год мы проводим этот тур и привносим в него некоторые изменения для Вашего удобства! Желающих попасть именно на эту программу много и практически все прилетают из разных городов. Поэтому, в этот раз, встречаемся в Пятигорске, отдыхаем и уже выспавшиеся и счастливые - все вместе - отправляемся навстречу к приключениям в Домбай))
Чем раньше вы прилетите, тем больше времени у вас будет для прогулки по городу (вещи до заселения можно оставить на ресепшн). Но, мы вас не ограничиваем! Прилететь в 7 утра или в 7 вечера - ваш выбор (проживание в Пятигорске включено в стоимость).
Но, помните, что утром мы отправляемся в горы и у нас будут очень активные дни, поэтому день прилёта я целенаправленно не нагружаю экскурсиями!
Знакомство с Домбаем и Аманауз
Доброе утро! Вкусно завтракаем, садимся в машину и отправляемся в красивый Домбай!
Мы знаем, что его природа не даёт шансов остаться равнодушным, поэтому контента будет много - в пути можно освободить память в телефоне, если не сделали этого раньше) Поездка займет не менее 3 часов.
Заселяемся в гостиницу и выходим на обед/перекус, а затем сытые и довольные готовимся к первому вводному трекингу в ущелье Аманауз к водопаду Чертова Мельница!
Это лёгкая и не спешная прогулка вдоль реки по зеленому лесному массиву с небольшими перепадами высот. Вам понравится!)
Отдых - посвящаем пару часов себе, а потом идём знакомиться с инфраструктурой поселка и - на приветственный ужин! Завтра посмотрим на эту красоту уже с высоты 3200м!
Мусса-Ачитара и Тебердинский парк
После завтрака мы отправляемся любоваться потрясающими видами!
Подъем по канатным дорогам - Мусса-Ачитара, Белалакая, пик Ине…
Дух захватывает!
Вдоль хребта мы прогуляемся к самой высшей точке и восхитимся видами! Гид проведет обзорную экскурсию и мы его с удовольствием послушаем.
Считаю, что в такой атмосфере нужно обязательно выпить горного чая/кофе, пообедать, так скажем, растянуть моменты на высоте) У вас будет пару часов свободного времени.
После обеда у нас не менее насыщенная программа!
Следующая локация - Тебердинский национальный парк. Знакомимся с его милыми обитателями, угощаем вкусняшками)
Но без трекинга, конечно, никуда! Поэтому следующая точка - водопад Шумка, название которого очень горомко говорит о его сути)
Проголодались? Значит поедем на рыбалку в Форелевое хозяйство, ловить свою золотую рыбку!
Кто не хочет рыбачить, может просто отдохнуть н свежем воздухе. Это приятное местечко с большим выбором блюд по меню, поэтому для тех, кто не хочет рыбку, есть другие варианты.
Возвращаемся в Домбай, по пути заехав на оз. Кара-кель, и если погода позволит, то можно искупаться или просто сделать красивые атмосферные снимки.
Выдался очень активный день, отдыхаем!
День трекинга к водопадам
Сегодня к завтраку мы уже должны быть полностью подготовлены для трекинга - нам нужно успеть на тропу до Алибекского водопада до толпы туристов))
А ведь до старта маршрута ещё ждёт джипинг до Альплагеря и заполнение пропусков (паспорт Рф обязательно с собой), поэтому в приличном темпе кушаем и едем!
Таким образом, первая половина дня будет посвящена Алибекскому ущелью и всем его красотам, а также богатому историческому наследию этого места. Гиду будет, что рассказать, а вам по-настоящему увлечься этой локацией.
Возвращаемся в Домбай на обед и небольшой отдых.
Ну что, впереди у нас с вами очень красивое ущелье Домбай-Ульген с его знаменитым каскадом Чучхурчких водопадов!
До старта тропы у нас также джипинг, иначе нам и к вечеру не дойти до локации))
Виды - потрясающие, по пути гид проведет экскурсию и расскажет, почему такие названия, какая высота водопадов и где больше всего мишек обитает))
Подъем к водопадам займёт не менее 1,5 часов, зависит от темпа и подготовки группы. Перепад высоты достаточный, чтобы устать) Поэтому - удобная обувь на толстой и не скользкой подошве необходима! С собой можно взять небольшой рюкзачок - влажные салфетки, вода, дождевик и пр.
Классно? Согласна)
Очень достойное завершение экскурсионного дня, едем в Домбай, отдыхаем.
Вечером предлагаю сходить с баньку/сауну/чан/подогреваемый бассейн на свежем воздухе и расслабить мышцы после трекингов. Решаем совместно с группой с утра, бронируем.
Прогулка на лошадях, Храмы и закат на Гум-Баши
Впереди очень активный день до 22 часов!
В 9.00 садимся в джипы и отправляемся на очень живописную локацию - оз. Туманлы-кель в ущелье Гоначхир, высота 1850м. Фотографируемся и, если погода позволяет, окунаемся в воду (берем купальники) Говорят, что молодит! Бодрит, точно!)
Возвращаемся в Домбай, обедаем. Час свободного времени.
В 13 часов продолэаем программу и едем кататься на лошадках карачаевской породы вдоль Теберды, поднимаемся в гору, виды крутые! Эмоции - огонь!
Затем у нас начинается экскурс в историю Великого Шёлкового пути. Посетим Сентинский Храм, посторойка которого датирована этим 10в. Это памятник исторического наследия с богатым прошлым.
Затем продолжим историческо-познавательную тему и совершим подъем на джипе на гору Шоана к одноименному Храму. Шоанинский - действующий - это настоящее место силы для каждого! Самостоятельная прогулка по территории комплекса.
Ну вот, мы уже всё ближе к плато Гум-Баши.
По пути обязательно посетим сырные пещеры, заберемся внутрь и сделаем эффектные фото!
Совершим остановку у Маринского водопада и в заключение дня отправимся любоваться потрясающим закатом и панорамой Кавказских гор с перевала Гум-Баши и устроим вкусный пикник-ужин!
Возвращаемся в Домбай.
Бадукские озера
Весь сегодняшний день будет занят трекингом к трем Бадукским озерам!
В 9.00 вы должны уже позавтракать.
К началу маршрута мы доедем, затем перейдём по подвесному мосту через р. Теберда и окажемся у стартовой точки маршрута. Да, трекинг будет не самым лёгким, зато экскурсия - 100% самой запоминающейся!
Мы отправимся по очень живописной местности, где на пути будут встречаться горные реки, ручьи, лесная чаща, тропы через поляны и да, каменистые участки - это же горы. Здесь можно взять трекинговые палки (при желании/зависит от физической подготовки), а обувь должна быть на толстой и не скользкой подошве! Обязательно!
Все наши туристы проходят маршрут, мы рядом;)
У самого большого водоёма устроим обед-пикник и сделаем потрясающие фото!
Дорога обратно. В 17 часов мост закрывается и мы должны успеть вернуться)
Вы справились - однозначно герои! Отдыхаем!
Высокогорное озеро Шобайдак, джиппинг на 3000м
После вчерашнего прохождения Бадукских озер - до 12 часов дня - отдых и свободное время.
Затем у нас супер крутой маршрут на джипах в Мухинское ущелье, к озеру Шобайдак на высоту 3000 м!
Раньше эта экскурсия была допом, но 90% туристов посещают локацию и остаются в восторге, поэтому мы добавили ее в основную программу.
Пейзажи по пути меняются с космический скоростью, да и на высоте будут напоминать марсианские/норвежские/нереальные, так говорят наши туристы)
Но нужно быть готовым, что в начале июня оно будет покрыто льдом, а в конце октября уже возможен снег. Согреваемся чаем! Но, всё-равно, экскурсия бомбическая!))
Вечер оставляем для ваших совместных посиделок и обмена эмоциями и фото!;)
Трансфер в аэропорт
До 12ти часов дня - свободное время: завтрак/деревня альпак/на рынок за сувенирами/катание на квадриках.
Если сегодня до трансфера вы хотите прокатиться на квадроциклах - говорим об этом накануне. Если собирается группа от 4ех человек, то едем!! До 12ти часов мы возвратимся.
Обедаем, желаем друг другу самого лучшего настроения, даём обещание встретиться вновь, обнимаемся и едем в аэропорт г. Минеральные Воды (обратный рейс не ранее 18 часов).
Если вам нужно уехать в другое время - заказывается индивидуальный трансфер.
До новых встреч, дорогие путешественники!
Приезжайте, Домбай прекрасен в любое время года!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из Пятигорска в Домбай и обратно в Минеральные Воды
- Комфортное проживание в гостиницах - 1 н в Пятигорске, 6 н. в Домбае
- Вкусные завтраки
- Приветственный ужин
- Увлекательная экскурсионная программа
- Сопровождение гидом, который не жалеет своего времени
- Эко-сборы
- Веселые джиппинги в течение всего тура
- Треккинги по живописным маршрутам
- Часовая прогулка на лошади
- Пикник на Чучхурских водопадах
- Пикник у второго Бадукского озера
- Чай у каньона Чёртова мельница
- Веселые вечера в компании единомышленников
Что не входит в цену
- Такси до отеля в Пятигорске (объединемся для поездки с одного рейса)
- Единый билет на канатные дороги
- Обеды (за исключением перекуса на Бадукском озере)
- Ужины (кроме приветственного в первый день и пикников по маршруту)
- Прогулка на квадроциклах (время найдём, если будут желающие). В самом Домбае катание на квадроциклах запрещено, поэтому организуем трансфер и едем за эмоциями)
- Личные расходы и доп. услуги
О чём нужно знать до поездки
Экскурсионная программа может немного меняться днями в зависимости от погодных условий. Но, мы обещаем, что Вы увидите всё и даже больше, чем заявлено в описании тура!
Список одежды (базовый), дополняем по желанию)
Удобная спортивная обувь для прогулок и для трекинга
Резиновые сланцы, купальник для девушек (вдруг бассейн, банька, озеро))
Ветровка или легкая куртка (на высоте ветренно)
Толстовка, худи или флисовая кофта
Удобные штаны, закрывающие щиколотки
Футболки
Головной убор
Солнцезащитные очки, крем, гигиеническая помада
Небольшие рюкзаки для походов и прогулок (это удобно)
Аптечка, если есть индивидуальные особенности по здоровью
Наличные деньги (приветствуются местными жителями))
Паспорт
Пожелания к путешественнику
Для получения пропуска в пограничные зоны нужен паспорт Рф