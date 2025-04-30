Описание тура
Если вам хочется приехать на несколько дней и увидеть горы, водопады, реки и озера, отдохнуть душой и набраться сил, то этот вариант тура — именно для вас.
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту и конная прогулка в горах
Индивидуальный трансфер в Кисловодск
Ваше путешествие начнётся с комфортного трансфера из аэропорта или ж/д вокзала Минеральные Воды. Дорога займёт всего 40-50 минут.
Конная прогулка в Берёзовском ущелье
Если ваш рейс до 13:00, мы предлагаем начать отдых с незабываемой конной прогулки в Берёзовском ущелье. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу покоя и природной красоты Кавказа.
Всего в 10-15 минутах от Кисловодска расположено село Эль-Куш, что в переводе означает Орлиное гнездо. Это живописное место подарит вам:
Вид на парящих орлов в небе над ущельем.
Захватывающие альпийские луга.
Возможность сделать потрясающие снимки на фоне гор и ущелья.
Подходит для всех уровней подготовки
Неважно, новичок вы или опытный наездник — прогулка подойдёт каждому.
Домбай
Программа дня:
Выезд 7:00 от места вашего проживания в Кисловодске.
Перевал Гумбаши
На этом живописном перевале вы сможете увидеть величественный Эльбрус, насладиться панорамным видом Кавказского хребта.
Сырные пещеры
Это уникальное творение природы, где ветры и воды выточили в песчанике причудливые формы и углубления. Пещеры напоминают сыр с дырками и создают фантастический фон для необычных фотографий.
Река Уллу-Муруджу
Бурная горная река, питаемая ледниками, поражает своей мощью и чистотой. Считается, что её воды обладают целебными свойствами.
Сентинский или Шоанинский храм
Вы посетите один из древнейших христианских храмов Кавказа:
Сентинский храм (X век) — знаменит своими старинными фресками.
Шоанинский храм — величественное сооружение на горе Шоана с уникальной атмосферой и историей.
Домбай
В посёлке Домбай вы подниметесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м).
Вечером в 19:00-20:00 мы возвращаемся обратно в Кисловодск.
Дополнительный расход:
По пути обязательно заезжаем в проверенные кафе с местной кухней (400-800 руб. /чел)
Канатная дорога (2700 руб. /чел)
Эльбрус
Программа дня:
Выезд 7:00 от места вашего проживания в Кисловодске.
Баксанское ущелье и самый высокогорный город в России - Тырныауз.
Путь к Эльбрусу проходит по ущелью реки Баксан, которое считается одним из самых живописных на Кавказе. Река берет свое начало в ледниках Эльбруса и Большого Кавказского хребта.
Озеро Гижгит.
Лазурное озеро и визитная карточка Приэльбрусья.
Эльбрус и подъем по канатной дороге.
Самая высокая гора России и Европы (5642 метра над уровнем моря). Путь проходит через село Терскол.
От станции горнолыжного курорта Приэльбрусье поднимаемся до самой верхней остановки Гарабаши (3847 метров). Для тех, кто готов покорить Эльбрус, за дополнительную плату ратраки или снегоходы отвезут на высоту 5100 метров. Здесь открывается потрясающий вид на двуглавую вершину.
Поляна нарзанов.
Небольшая долина протяженностью около 3 км, где находится несколько минеральных источников, где вы сможете насладиться освежающим нарзаном
Вечером в 19:00-20:00 мы возвращаемся обратно в Кисловодск.
Дополнительный расход:
По пути обязательно заезжаем в проверенные кафе с местной кухней (400-800 руб. /чел)
Канатная дорога (2700 руб. /чел)
Джины-Су и плато Бермамыт закат за один день
В этот день у нас будет сразу две экскурсии за один день!
Выезд 6:30-7:00 от места вашего проживания в Кисловодске.
Плато Итджатмаз или Шатджатмаз.
Смотровая площадка с панорамным видом на Эльбрус и Кавказский хребет. Именно здесь вы поймете, почему счастье не за горами, а в горах, узнаете, что такое Итджатмаз, ну и, конечно, сделаете нереальные фото с Эльбрусом!
Самая красивая дорога с видом на Эльбрус и перевал Урочище Джилы-Су.
Исторический маршрут из России в Грузию и Армению, известный еще со времен Пушкина и Лермонтова, и одна из красивейших трасс Кавказа. Это захватывающий дух горный серпантин, где с каждым новым поворотом открываются новые потрясающие виды.
Бандитские скалы.
Горные вершины ущелья Харбас имеют не только интересную форму, но и захватывающую историю, сохранившуюся еще со времен гражданской войны. Какую? Обязательно расскажем и покажем во время экскурсии.
Скалы-аватары.
На высоте 2080 метров над уровнем моря, вы попадете в настоящую Пандору: удивительные скалы, окруженные густым березово-сосновым лесом, буквально парят в воздухе. Для любителей умопомрачительных фото мы покажем точки, где вы тоже будете будто парить над пропастью. Поблизости есть кафе, где можно перекусить, насладиться ароматным травяным чаем и отдохнуть от дороги.
Урочище Джилы-Су и три водопада.
В переводе Джилы-Су означает теплые воды. Здесь находится большое количество термальных и минеральных источников. По желанию можно набрать свежей и прохладной воды из природных минеральных источников. На подходе к источникам живут суслики, а чуть повыше застыли причудливые скалы зубы дракона — яркий пример известных в геологии эоловых процессов — выветривания.
Водопад Султан-Су.
Недалеко от минеральных источников открывается один из самых мощных водопадов урочища Султан-Су, высота падения воды 40 метров.
Водопад Кызыл-Су.
Вода красных скал — так переводится название водопада, а все потому, что скалы вокруг местами окрашены в рыжий цвет из-за выходов железистого нарзана. Высота водопада более 20 метров, и вид на него сверху просто завораживающий.
Водопад Каракая-Су.
В ущелье реки Малки находится мощный водопад с загадочным именем вода черных скал. Путь к нему — отдельный небольшой увлекательный маршрут по цветочным склонам ущелья с переходом через бурлящую горную реку. К водопаду можно подойти настолько близко, что в жаркую погоду он вас освежит прохладными брызгами.
Закат на плато Бермамыт.
После насыщенной поездки на Джилы-Су мы отправляемся на Бермамыт, чтобы встретить закат. Мы едем по настоящему горному бездорожью, через альпийские луга, где пасутся лошади и барашки.
На самом плато открывается один из лучших видов на Эльбрус и Кавказский хребет. Вы будете очарованы невероятной красотой гор, увидите древний амфитеатр, скалы два монаха, узнаете историю и легенды этого места.
Вечером около 21:30-22:00 мы возвращаемся обратно в Кисловодск.
Дополнительный расход:
По пути обязательно заезжаем в проверенные кафе с местной кухней (400-800 руб. /чел)
Экосборы на некоторых локациях (200-250 руб. /чел)
Трансфер в аэропорт
Если вы не успели попасть на конную прогулку в первый день, то мы ее перенесем на последний в 10:00 (обратно в город вы вернетесь около 12:30)
Индивидуальный трансфер в аэропорт Минеральные Воды к необходимому вам времени
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме (номер стандарт)
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
- Конная прогулка в горах
- Джип-туры на целый день: Домбай, Эльбрус, Джилы-Су и плато Бермамыт (закат)
- Трансфер во время поездок
- Экскурсионное сопровождение
- Авторский гайд по городу Кисловодск
Что не входит в цену
- Питание: завтрак, обед или ужин (400-800 руб. /чел)
- Канатная дорога на Эльбрусе или Домбае (2700 руб. /чел)
- Экосборы на некоторых локациях (200-250 руб. /чел)