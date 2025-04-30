4 день

Джины-Су и плато Бермамыт закат за один день

В этот день у нас будет сразу две экскурсии за один день!

Выезд 6:30-7:00 от места вашего проживания в Кисловодске.

Плато Итджатмаз или Шатджатмаз.

Смотровая площадка с панорамным видом на Эльбрус и Кавказский хребет. Именно здесь вы поймете, почему счастье не за горами, а в горах, узнаете, что такое Итджатмаз, ну и, конечно, сделаете нереальные фото с Эльбрусом!

Самая красивая дорога с видом на Эльбрус и перевал Урочище Джилы-Су.

Исторический маршрут из России в Грузию и Армению, известный еще со времен Пушкина и Лермонтова, и одна из красивейших трасс Кавказа. Это захватывающий дух горный серпантин, где с каждым новым поворотом открываются новые потрясающие виды.

Бандитские скалы.

Горные вершины ущелья Харбас имеют не только интересную форму, но и захватывающую историю, сохранившуюся еще со времен гражданской войны. Какую? Обязательно расскажем и покажем во время экскурсии.

Скалы-аватары.

На высоте 2080 метров над уровнем моря, вы попадете в настоящую Пандору: удивительные скалы, окруженные густым березово-сосновым лесом, буквально парят в воздухе. Для любителей умопомрачительных фото мы покажем точки, где вы тоже будете будто парить над пропастью. Поблизости есть кафе, где можно перекусить, насладиться ароматным травяным чаем и отдохнуть от дороги.

Урочище Джилы-Су и три водопада.

В переводе Джилы-Су означает теплые воды. Здесь находится большое количество термальных и минеральных источников. По желанию можно набрать свежей и прохладной воды из природных минеральных источников. На подходе к источникам живут суслики, а чуть повыше застыли причудливые скалы зубы дракона — яркий пример известных в геологии эоловых процессов — выветривания.

Водопад Султан-Су.

Недалеко от минеральных источников открывается один из самых мощных водопадов урочища Султан-Су, высота падения воды 40 метров.

Водопад Кызыл-Су.

Вода красных скал — так переводится название водопада, а все потому, что скалы вокруг местами окрашены в рыжий цвет из-за выходов железистого нарзана. Высота водопада более 20 метров, и вид на него сверху просто завораживающий.

Водопад Каракая-Су.

В ущелье реки Малки находится мощный водопад с загадочным именем вода черных скал. Путь к нему — отдельный небольшой увлекательный маршрут по цветочным склонам ущелья с переходом через бурлящую горную реку. К водопаду можно подойти настолько близко, что в жаркую погоду он вас освежит прохладными брызгами.

Закат на плато Бермамыт.

После насыщенной поездки на Джилы-Су мы отправляемся на Бермамыт, чтобы встретить закат. Мы едем по настоящему горному бездорожью, через альпийские луга, где пасутся лошади и барашки.

На самом плато открывается один из лучших видов на Эльбрус и Кавказский хребет. Вы будете очарованы невероятной красотой гор, увидите древний амфитеатр, скалы два монаха, узнаете историю и легенды этого места.

Вечером около 21:30-22:00 мы возвращаемся обратно в Кисловодск.

Дополнительный расход:

По пути обязательно заезжаем в проверенные кафе с местной кухней (400-800 руб. /чел) Экосборы на некоторых локациях (200-250 руб. /чел)

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086