5 дней
Это Кавказ: путешествие по городам КМВ из Кисловодска
Начало: Кисловодск, бул. Курортный, 8
Расписание: Понедельник в 13:45
30 сен в 13:45
7 окт в 13:45
41 900₽ за человека
2 дня 10 часов
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: По пятницам в 13:00, с мая по ноябрь включительно
27 сен в 13:00
4 окт в 13:00
17 450₽ за человека
5 дней
Кавказская мозаика из Пятигорска
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: по средам в 12:45
2 окт в 12:45
9 окт в 12:45
37 850₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Групповые»
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