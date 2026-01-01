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Дагестанские каникулы

Дагестанские каникулы - это трёхдневный тур с проживанием и экскурсионной программой, который подарит вам море эмоций
Дагестанские каникулыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дагестанские каникулыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дагестанские каникулыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Дагестанские каникулы - это трехдневный тур с проживанием и экскурсионной программой, которая подарит вам море эмоций.

  • Отправляясь в Дагестан, вы отправляетесь в удивительный мир, наполненный экзотикой, богатым культурным наследием и гостеприимством местных жителей.
  • Ощутив необыкновенную красоту этого места, обязательно загляните на рынки, где вы сможете приобрести незабываемые впечатления, дары локальной продукции и уникальных изделий народных мастеров.
  • Разве вы не хотите оказаться на важных и незабываемых моментах своей жизни на столь вдохновляющем месте? Если же вы ищете приключений и новых ощущений, то Дагестан станет для вас настоящим приключенческим раем. Не упустите возможность посетить этот уникальный регион и испытать настоящие вкусы жизни!

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Аэропорту/Сулакский каньон

  • Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 11:00.

  • Групповые трансферы:

  • — аэропорт Уйташ

  • — ж/д вокзал, г. Махачкала

  • — отель Кэпитал

  • Сначала мы отправимся любоваться водами Чиркейского водохранилища, самого крупного на всем Северном Кавказе. Этот водоем образован на реке Сулак в результате строительства Чиркейской Гэс.

  • Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

  • Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу за дополнительную плату (от 500 рублей) зарядит нас положительными эмоциями и подарит потрясающие впечатления.

  • На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).

  • Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане комплекс пещера Нохъо (за дополнительную плату 500р), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.

  • Заселение в гостиницу.

Встреча в Аэропорту/Сулакский каньон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Гамсутль/Гуниб

  • Завтрак в отеле.

  • Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.

  • Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря. Он полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов дагестанского Мачу-Пикчу гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура аула погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.

  • В Гамсутль мы будем спускаться с вершины села Согратль, старинного поселения в Гунибском районе, в истории оно известно как центр Андалала или Андалальского вольного общества. Согратль раскинулся среди гор хребта Нукатль над долиной реки Цамтичай, во время подъема на вершину откроются виды на знаменитые горы Седло и Маяк.

  • На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.

  • Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.

  • После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в гостиницу.

Гамсутль/ГунибГамсутль/Гуниб
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Дербент/Отъезд в аэропорт

  • Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

  • Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

  • Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

  • Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году. Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

  • Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

  • Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

  • Групповой трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Махачкалы по отъезду. Рекомендуемое время вылета после 18:00.

Дербент/Отъезд в аэропортДербент/Отъезд в аэропорт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание 3 дня/2 ночи
  • Двухразовое питание: завтраки при отеле и обеды по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Катание на катере по каньону (от 300 рублей)
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (700 рублей)
  • Авиа - и ж/д билеты
  • Ужины
  • Сувениры и другие личные покупки
Пожелания к путешественнику

  • По независящим от нас причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия;

  • Важно соблюдать форму одежды. Нельзя: шорты (выше колен), короткие юбки, футболки и майки, которые просвечиваются и глубокое декольте.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Назим
Назим — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Назим и я — тот человек, который превращает мечты о горах в реальные маршруты. Мой путь в туризм начался очень давно. Мне 39 лет, и за моими плечами —
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не просто стаж, а целая жизнь, проведенная в дороге. Я исколесил десятки стран: от шумных базаров Стамбула и храмов Ангкора до фьордов Норвегии и пустынь Омана. Я стоял на травертинах Памуккале, слушал тишину в Демре-Мира-Кекова и смотрел на закат над рекой Квай в Таиланде. Каждое путешествие учило меня одному: настоящий сервис не знает границ, а впечатления зависят от деталей. Именно это мастерство я привез в родной Дагестан. Для меня Дагестан — не просто работа. Это моя страсть, моя стихия и главная точка на карте мира. Здесь, среди суровых вершин Кавказа и ласкового Каспия, скрыта магия, которой нет больше нигде. И я хочу, чтобы вы её почувствовали. Вместе с моей командой мы приглашаем вас в путешествия, которые перевернут ваше представление о России: · Мы поднимем вас на одну из высочайших точек страны, где облака касаются плеч. · Проедем по самому длинному тоннелю России, ощутив грандиозность человеческого труда. · Достигнем самой южной оконечности родины, чтобы вы могли сказать: «Я был там». · И приоткроем двери в секретные мастерские, где рождается дагестанское золото и оживает древняя глина. В нашей команде нет случайных людей. С нами едут истинные хранители дагестанской культуры — этнографы, сказители и мастера, которые не читают лекции по учебникам, а проживают каждую историю вместе с вами. Мы не просто показываем места. Мы даём вам прикоснуться к душе Дагестана. И я уверен: после наших туров вы полюбите этот край так же сильно, как люблю его я. Добро пожаловать в путешествие вашей жизни. Дагестан ждёт!

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