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Путешествие по Дагестану: 5 дней, всё включено

Многодневный тур: 5 дней
Путешествие по Дагестану: 5 дней, всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Путешествие по Дагестану: 5 дней, всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Путешествие по Дагестану: 5 дней, всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаем Вас в Большое путешествие по Дагестану!

Дагестан — это земля героев и легенд, земля Кавказских гор и Каспия седого! Это путешествие откроет для вас край глубоких каньонов и бурных водопадов, аулов-призраков и живописных теснин, вкусных угощений и добрых людей.

Маршрут: Сулакский каньон — катание на катере — Форелевое хозяйство — Хунзах — водопады Тобот и Итлятляр — Гамсутль — Гуниб — Хучни — Дербент — крепость Нарын-Кала.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, Экокомплекс (Глав рыба)

1) Бархан Сарыкум

2) Экокомплекс (Глав рыба)

3) Джипинг до реки Сулак

4) Прогулка на катере по каньону

5) Пещера Нохьо

6) Обед

7) Смотровая Дубки

8) Смотровая тещин язык

9) Черкейское водохранилище

10) Ужин

Бархан Сарыкум, Экокомплекс (Глав рыба)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Хунзах

1) Завтрак

2) Хунзахское плато

3) Водопад Тобот

4) Водопад Итляр

5) Обед

6) Каменная чаша

7) Матлаское ущелье

8) Мочохское озеро (по желанию)

9) Ужин

Хунзах
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Гоор

1) Завтрак

2) Гоцатлинское Водохранилище

3) Карадахская теснина

4) Датунский храм

5) Обед (национальная кухня)

6) Гоорские башни

7) Гоор язык тролля

8) Кахиб (по желанию)

9) Ужин

Гоор
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Гуниб-Гамсутль

1) Завтрак

2) Гуниб (смотровые)

3) Салтинское ущелье

4) Салтинский подземный водопад

5) Гунибский Гэс (водосброс)

6) Село Чох

7) Чохские-террасы

8) Обед

9) Гамсутль заброшенный Аул призрак

10) Ужин

11) Ночь в Гунибе

Гуниб-Гамсутль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Дербент

1) Завтрак

2) Экраноплан Лунь

3) Крепость Нарын-Кала

4) Старый город

5) Древняя Джума мечеть

6) Девичьи Бани

7) Обед

8) Винзавод (по желанию)

9) Набережная

10) Ужин

11) Фантан (по выходным)

Дербент
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1. Трансфер с аэропорта
  • 2. Сопровождение гида
  • 3. Питание 3х разовое
  • 4. Проживание в горах
  • 5. Все входные билеты
  • 6. Прогулки на катере
  • 7. Все трансферы (джипинги)
Что не входит в цену
  • 1 - Тарзанка качели
  • 2 - Тарзанка
  • 3 - Зип-Лайн
  • 4 - Прогулки на лошадях
О чём нужно знать до поездки

Желательно иметь при себе паспорта, при въезде на охраняемую территорию Гэс могут потребовать

Пожелания к путешественнику

Уважаемые Гости Республики, Убедительная Просьба Соблюдать Дресс-Код

Форма одежды для мужчин, закрытые плечи и грудь, закрытые ноги до колен!

Форма одежды для женщин, закрытая линия декольте, юбка или брюки ниже колен!

Соблюдать Законодательство Страны (Места) Временного Пребывание, Уважать Ее Социальное Устройство, Обычай, Традиции, Религиозные Верование;

Сохранять Окружающую Среду, Бережно Относиться К Памятником Природы, Истории И Культуры В Строне (Месте) Временного Пребывание; …

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Рашид
Рашид — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Профессиональный турагент со стажем

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