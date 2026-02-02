Описание тура
Молодёжный Вояж: Дагестан без фильтров!
Хочешь ярких впечатлений, эпичных видов и новых друзей? Присоединяйся к нашему пятидневному туру по Северному Дагестану — это будет твое незабываемое приключение!
Забудь про скучные экскурсии — тебя ждёт настоящий движ:
Захватывающие локации, как Сулакский каньон — один из самых глубоких в Европе (и, кстати, суперфото для Insta)
Атмосферные древние аулы Гоор и Кахиб — будто портал в прошлое
Катания, треккинги, смех, stories и вечерние посиделки с видом на горы
И, конечно, кайфовая еда: дегустация дагестанских вкусностей, которых ты точно нигде не пробовал!
Мы создали маршрут, где ты не просто турист — ты часть команды, где каждый день наполнен движухой, эмоциями и новыми открытиями.
Готов к молодёжному вояжу? Тогда поехали!
Программа тура по дням
Сулакский каньон
Программа Дня:
- Пещера Нохъо (подвесной мост)
- Обед
- Смотровая в п. Дубки
- Катание на катере (Чиркейское водохранилище)
- Ирганайское водохранилище
Начало Тура:
Встреча группы в 09:00 - 10:00 утра в Махачкале
Рекомендуемое время прибытия, за день до начала тура позволяет вам спокойно устроиться, расслабиться и подготовиться к путешествию. Это даст возможность избежать лишнего стресса, связанного с возможными задержками или непредвиденными обстоятельствами в день выезда. Кроме того, можно использовать этот день для ознакомления с местностью или для отдыха перед началом активной программы тура.
Описание:
После того, как группа полностью соберется, мы отправляемся в незабываемое пятидневное путешествие!
Пещера Нохъо — одна из самых популярных локаций в Дагестане. Пещера ведет к подвесным мостам, которые добавляют адреналина и впечатлений в путешествие. Вы сможете насладиться видами на каньон с высоты, которая захватывает дух. Это место, где вы сможете почувствовать себя свободным и насладиться красотой природы.
Вы увидите один из самых глубоких каньонов в мире, который поражает своей красотой и мощью. Мы посетим смотровую площадку, где вы сможете сделать незабываемые фотографии и насладиться потрясающими видами. Также посетим самое большое водохранилище на Северном Кавказе, которое является не только источником воды, но и прекрасным местом для отдыха и развлечений. Вы сможете покататься на катере и насладиться живописными видами.
Кахиб и Гоор
Программа Дня:
- Гоцатлинское водохранилище
- Датунский Храм
- Старый Гоор
- Выступ Язык Троля
- Выступ Лицо Горянки
- Выступ Орлиный
- Обед
- Карадахская теснина
Начало Тура:
Завтрак с 08:00- 09:00
Выезд на локации 09:00- 10:00
Описание:
Вы посетите заброшенный аул Кахиб, где сохранились древние башни и оборонительные сооружения. Прогуляетесь по узким улочкам, где время, кажется, остановилось. Увидите, как живут местные жители, и узнаете об их традициях и обычаях.
Село Гоор расположено на скалистом плато и является одним из самых красивых мест Дагестана. Вы посетите древние оборонительные сооружения, которые были построены для защиты от врагов. Увидите старинные башни, которые возвышаются над селом, и насладитесь потрясающими видами на горы и долины.
Также вы посетите Карадахскую теснину- уникальный природный памятник, который расположен в живописном карадахском ущелье. Эту достопримечательность местные жители называют Ворота чудес или Слепое ущелье. История образования теснины уходит в дальние века, а секрет состоит в силе воды, точившая горную породу сотни лет. Вас ждут незабываемые виды и пейзажи в таком уникальном и неповторимом месте!
Все это позволит вам насладиться красотами природы, узнать больше об истории и культуре региона!
Хунзах
Программа Дня:
- Каньон Цолотль
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Водопад Хундерилтляр
- Мастерская по производству урбеча
- Комплекс Белые журавли
- Обед
- Матлас
- Ущелье Каменная чаша
Начало Тура:
Завтрак с 08:00- 09:00
Выезд на локации 09:00- 10:00
Описание:
Одним из самых впечатляющих мест, которые вы посетите в рамках программы, является водопад Тобот. Вы побываете у самого высокого водопада на Северном Кавказе и сможете насладиться мощью и красотой этого природного явления.
Ещё одно интересное место, которое стоит посетить в рамках программы, — это Матлас. Здесь вы увидите величественные горы и сможете насладиться потрясающими видами на окружающую природу.
Побываете в Каменной чаше, в народе называют одну из теснин Хунзахского района. Неприметные скалы, спрятанные за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.
Также вы увидите настоящую мастерскую по производству Дагестанской Нутеллы (Урбеч). Сможете продегустировать все виды урбеча и считать себя настоящим знатоком дагестанской кухни.
Гуниб и Салта
Программа Дня:
- Гунибская Гэс
- Стела Белые Журавли
- Краеведческий музей
- Царская поляна
- Беседка Имама Шамиля
- Обед
- Салтинская теснина
Начало Тура:
Завтрак с 08:00- 09:00
Выезд на локации 09:00- 10:00
Описание:
Вы отправитесь в одно из самых интересных и живописных горных селений Дагестана. Откроете чарующие панорамы гор и узнаете о целебном климате в Гунибе. Полюбуетесь с высоты видами на Гунибское плато и услышите, каких советских писателей и художников оно вдохновило. В Гунибе посетите Краеведческий музей: местный гид расскажет об истории села, о том, как был пленен имам Шамиль, а также узнаете все о традициях и укладе горцев. У памятника Белые журавли вспомнятся слова знаменитой песни о войне, а смотровая площадка подарит головокружительную панораму горных вершин.
В данной программе, вы увидите Салтинский подземный водопад — уникальное природное явление, расположенное в Дагестане, в селе Салта. Этот водопад находится внутри карстовой пещеры, что делает его особенно привлекательным для туристов.
Салтинский подземный водопад образуется из горной реки Салтинка, которая протекает через известняковые породы и уходит под землю. Внутри пещеры река образует каскады и небольшие водопады, создавая впечатляющую картину.
Дербент
Программа Дня:
- Экраноплан Лунь
-Крепость Нарын- Кала
- Старый город (Магалы)
- Сувенирная лавка
- Рынок
- Обед
- Мастер- класс по изготовлению чуду
- Трансфер в аэропорт
Начало Тура:
Завтрак с 08:00- 09:00
Выезд на локации 09:00- 10:00
Описание:
Дербент — один из древнейших городов России, расположенный на побережье Каспийского моря в Дагестане. История города насчитывает более 5000 лет, что делает его одним из самых старых постоянно обитаемых городов мира.
Дербент имеет богатое культурное наследие, которое привлекает туристов со всего мира. В городе сохранились многочисленные памятники архитектуры, включая древние крепости, мечети, бани. Одним из самых известных исторических мест в Дербенте является Нарын-кала — древняя крепость, которая была построена в Vi веке и служила защитой города от врагов.
Город окружён живописными горами и холмами, что создаёт неповторимую атмосферу и делает его привлекательным для любителей природы.
Также увидите Экраноплан Лунь — советский ракетоносец, разработанный в 1970-х годах. Который живописно расположен на берегу Каспия.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: завтрак, обед
- Катание на катере
- Экскурсионные входные билеты
- Доп. транспорт в с. Гоор
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты в Махачкалу и обратно
- Доплата за одноместные номера
- Ужины
- Сувениры
- Фото и видео съемка
- Прыжки с тарзанки, полет на зип лайне, конные прогулки, сапы, фуникулер, аренда резиновых сапог, аренда платьев и т. п
О чём нужно знать до поездки
В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
Пожелания к путешественнику
Минимальный детский возраст участника путешествия - от 5 лет и старше.
Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено.
С 01.04.2021 при сопровождении несовершеннолетних туристов третьими лицами (не являющимися родителями или законными представителями) необходимо оформить Согласие в свободной письменной форме (заверять у нотариуса не нужно) на поездку ребенка в сопровождении третьего лица от одного родителя (законного представителя) и предъявить в отеле при заселении (Постановление Правительства 519).
В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.