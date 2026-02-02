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Описание тура

Молодёжный Вояж: Дагестан без фильтров!

Хочешь ярких впечатлений, эпичных видов и новых друзей? Присоединяйся к нашему пятидневному туру по Северному Дагестану — это будет твое незабываемое приключение!

Забудь про скучные экскурсии — тебя ждёт настоящий движ:

Захватывающие локации, как Сулакский каньон — один из самых глубоких в Европе (и, кстати, суперфото для Insta)

Атмосферные древние аулы Гоор и Кахиб — будто портал в прошлое

Катания, треккинги, смех, stories и вечерние посиделки с видом на горы

И, конечно, кайфовая еда: дегустация дагестанских вкусностей, которых ты точно нигде не пробовал!

Мы создали маршрут, где ты не просто турист — ты часть команды, где каждый день наполнен движухой, эмоциями и новыми открытиями.

Готов к молодёжному вояжу? Тогда поехали!