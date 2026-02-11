Мои заказы

Сокровища страны гор

Путешествие, где горы говорят с ветром. Прохождение через контрасты
Сокровища страны горФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сокровища страны горФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сокровища страны горФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Путешествие, где горы говорят с ветром

Прохождение через контрасты:от знойного бархана до ледниковых водопадов, от молчания подземных гротов до грохота горных рек, от седой старины храмов до головокружительного полета над пропастью.

Есть места, где земля возносится к небу, а селения, будто птичьи гнезда, лепятся к скалам. Дагестан — именно такая страна. Этот тур — не экскурсия, а диалог. Диалог между бездонным куполом неба и древними камнями домов, между стихией ветра и теплом гостеприимства. За три дня вы пройдете по тонкой грани, где заканчивается творение человека и начинается царство гор, ощутив всю полноту жизни, что бьет ключом в этом уникальном мире.

Это путешествие изменит ваше представление о границах возможного — между небом и селением, между прошлым и настоящим, между вами и невероятным Кавказом.

Программа тура по дням

1 день

От Песков Пустыни К Вратам Гор

Ваше путешествие начнется с фантасмагорического контраста. Посреди предгорий вас встретит Бархан Сары-Кум — золотистый исполин, словно сошедший со страниц восточных сказок. Песок, теплый и шелковистый под ногами, и панорама степей создадут ощущение иного мира.

Далее путь лежит в таинственное чрево земли — пещеру Нохъо. Приглушенный свет, тишина, нарушаемая только каплей воды, и древние геометрии сталактитов пробудят в вас чувство первооткрывателя.

Следующий акт дня — водная симфония. Прогулка на катере по каньону с плачущими скалами перенесет вас в сказочное царство. Сотни родников, струящихся по отвесным стенам подобно слезам камня, создают магический эффект вечного дождя в лучах солнца. А посещение Главрыбы — это встреча с реликтовой фауной Каспия, гигантскими осетрами, чей вековой покой охраняют эти воды.

Обед ждет вас в уютном форелевом хозяйстве, где на ваших глазах из чистейшей горной воды достанут серебристую форель, чтобы приготовить для вас блюдо с вкусом хрустальной свежести.

День клонится к вечеру, и вас ждут две величественные панорамы. Смотровая Дубки раскроет безбрежную гладь Чиркейского водохранилища — бирюзового моря, уложенного в гранитные объятия гор. Финал дня — проход через Гимринский тоннель, настоящий портал, пронзающий горный хребет. Выехав из его темноты, вы окажетесь в ином мире — мире высокогорного Дагестана, где заканчивается день и начинается легенда.

Вечер вы встретите в гостевом доме, где вас обогреет не только очаг, но и радушие хозяев. Ужин с домашними блюдами — лагманом, чуду, хинкалом — станет тёплым завершением этого насыщенного дня.

От Песков Пустыни К Вратам ГорОт Песков Пустыни К Вратам ГорОт Песков Пустыни К Вратам Гор
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

В Царстве Камня И Духа

Сегодня вы станете следопытом. Карадахская теснина, или Ворота чудес, встретит вас прохладным сумраком. Здесь, в узком коридоре, куда солнце заглядывает лишь на полчаса в день, вы почувствуете исполинскую мощь природы, веками точившей камень.

Затем тропа поведет вверх, к небу, где на уступе скалы приютился Датунский храм (Ix-Xi вв.). Это место невероятной силы и покоя. Сквозь узкие окна древней христианской церкви, ныне медресе, открываются виды, от которых замирает сердце. Здесь слышен только ветер — единственный собеседник столетий.

Дальше — погружение в жизнь страны гор. Аул-призрак Старый Гоор с его башнями, растущими из скал, расскажет безмолвную сагу о мужестве и суровом быте. А неподалеку Язык тролля — каменный козырек на краю бездны — подарит вам самый драйвовый кадр дня и выброс адреналина.

После сытного обеда в горном селении вы отправитесь в Старый Кахиб — лабиринт из камня и истории, где каждый переулок — рассказ, а каждый дом — крепость. Завершит день созерцание зеркальной глади Гоцатлинского водохранилища, в которой, как в гигантском зеркале, купаются заходящие лучи солнца и темные силуэты гор. В гостевом доме вас ждёт ужин и отдых под россыпью горных звёзд.

В Царстве Камня И ДухаВ Царстве Камня И ДухаВ Царстве Камня И Духа
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

На Краю Плато И Полёт Души

Утро третьего дня — это встреча с эпическим простором. Хунзахское плато обрывается в мир гигантскими каньонами. У его края низвергается водопад Тобот, рождаясь из-под земли и срываясь в пропасть с оглушительным грохотом. Рядом шумят Ханские водопады, струящиеся по зеленым склонам. Здесь же вас ждет Каменная чаша — природный амфитеатр потрясающей акустики.

А затем — вызов высоте. Аттракционы Зиплайн и Тарзанка — это ваш шанс парить, как горный орел, над бездной каньона, ощущая скорость, ветер и восторг абсолютной свободы.

После полета — поэзия. В селе Цада, на родине великого поэта, музей Расула Гамзатова Белые журавли тронет вашу душу. Стихи, звучащие на фоне гор, история о журавлях как символе памяти навсегда останутся в сердце.

Перед обедом вас ждет прогулка по живописному каньону Цолотль, а после — знакомство с гастрономической святыней Дагестана. На мельнице по производству урбеча вы узнаете секрет волшебной пасты из семян льна и абрикосовых косточек, попробуете ее с теплым хлебом и медом.

На обратном пути вас проводит еще одна жемчужина — Ирганайское водохранилище, своей суровой, сдержанной красотой ставит точку в этом горном триптихе. По желанию, вы сможете проститься с горами, скользя по ее поверхности на сап-бордах, впитав тишину и величие этого места всей душой.

Возвращение в Махачкалу или аэропорт пройдет под аккомпанемент тишины и созерцания. Вы увезете с собой не просто фотографии, а чувство — чувство, что три дня прикасались к вечности, стоя у трона Кавказа.

На Краю Плато И Полёт ДушиНа Краю Плато И Полёт ДушиНа Краю Плато И Полёт Души
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Мы продумали всё, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным и насыщенным. Вас ждёт не просто поездка, а полное погружение в жизнь Дагестана
  • Основные услуги:
  • Транспорт: Комфортабельный транспорт на все 3 дня для перемещений между достопримечательностями
  • Проживание (2 ночи): Мы будем жить в уютных гостевых домах в самом сердце гор. В каждом доме есть всё необходимое: от Wi-Fi и стиральной машины до кухонной утвари и фена. Доступны варианты размещения на 1, 2, 3 или 4 человек
  • Питание: Двухразовое питание (завтрак, обед), включёно в тур. Вам не нужно беспокоиться о готовке или поиске кафе
  • Важно: Если у вас особые диетические требования (аллергия, медицинские предписания), пожалуйста, сообщите нам об этом до бронирования, и мы найдём решение
  • Трансфер: Групповой трансфер по окончании тура из гор в Махачкалу и далее в аэропорт
  • Фото - и видеосопровождение: Наши гиды запечатлят лучшие моменты вашего приключения и поделятся с вами материалами на память
  • Наша забота и поддержка: Помощь с проживанием: Бесплатные консультации и помощь в подборе отеля, если вы планируете приехать в Дагестан раньше или задержаться после тура
  • Персональные рекомендации: После бронирования вы получите подборку с советами по Махачкале и окрестностям: лучшие рестораны, кафе, места для отдыха и развлечений
  • Информационная поддержка: Подробный брифинг перед началом и все необходимые рекомендации на протяжении всего путешествия
  • Особенные моменты: Насладитесь атмосферным кофе-брейком на природе с потрясающими видами
Что не входит в цену
  • Следующие расходы не входят в стоимость пакета и планируются вами самостоятельно:
  • Дорога до Дагестана и обратно Авиа - или ж/д билеты из вашего города до Махачкалы
  • Проживание до и после тура Ночь в гостинице, если вы приезжаете раньше или уезжаете позже дат тура
  • Доплата за комфорт
  • Одноместное размещение (при возможности предоставления)
  • Ужин. По желанию, готовят в том же гостевом доме где ночуем
  • Входные билеты и обязательный сбор Входные билеты на платные объекты: крепость Нарын-Кала, бархан Сарыкум, Салтинский водопад, Карадахская теснина
  • Экстремальные активности и дополнительные развлечения Зиплайн, веревочный прыжок (роуп-джампинг), рафтинг
  • Прокат транспорта: квадроциклы, гидроциклы, катера
  • Верховая езда (лошади)
  • Прогулки на Sup-бордах (сапбординг)
  • Личные расходы. Сувениры, алкогольные и прочие напитки, питание вне программы
  • Любые услуги и расходы, не указанные в разделе Стоимость тура
  • Всё необходимое для программы тура уже включено в цену
О чём нужно знать до поездки

За 7-10 дней до старта мы создадим общий чат в мессенджере со всеми участниками группы. Это ваш главный источник информации и наша точка связи. В чате вы:

Получите детальную итоговую программу.

Узнаете точное место и время сбора группы.

Получите список рекомендуемых вещей для сбора.

Сможете задать все оставшиеся вопросы гиду и познакомиться с попутчиками.

Пожелания к путешественнику

Добро пожаловать в настоящее приключение!

Дорогой путешественник!

Дагестан — это не про безупречный сервис пятизвёздочных отелей. Это про аутентичность, силу природы и невероятную душевную теплоту. Мы приглашаем вас в регион, где туризм только набирает обороты, а значит, вас ждёт настоящая, не приукрашенная жизнь горцев.

Забудьте на время о привычных удобствах на каждом углу. В горах может пропадать связь, а вместо стандартных отелей вас ждут уютные гостевые дома со всеми необходимыми условиями. Это — часть опыта. Здесь вы откроете для себя подлинный Кавказ, получите мощнейший заряд эмоций и, мы уверены, уедете отсюда обновлённым человеком.

Часто задаваемые вопросы

1. Безопасность:

Абсолютно. Гостеприимство — краеугольный камень культуры Дагестана на протяжении веков. Гостей здесь окружают искренней заботой и уважением. Даже в сложные периоды истории республика оставалась безопасной для мирных туристов.

Статистика подтверждает: уровень преступности в Дагестане значительно ниже среднероссийского, а темпы его снижения — одни из самых высоких в стране. Это связано с сильными семейными и общинными традициями, где честь и репутация имеют огромное значение. Забудьте о стереотипах и отправляйтесь в путешествие с открытым сердцем.

2. Есть ли дресс-код? Что надеть?

Дагестан — преимущественно мусульманская республика, но в туристических местах dress code довольно демократичен. Главное правило — уважение к местным традициям скромности.

Экипировка в дорогу:

удобная одежда, закрытая и прикрывающая - чтобы не обгореть под жарким солнцем и не поцарапаться - рубашка с длинными рукавами, ветровка, длинные бриджи, джинсы

обувь закрытая - кроссовки, кеды, слипоны и т. д.;

головной убор кепка, шляпа, платок;

крем от загара

Не рекомендуется:

шорты, майки, лосины, кроп-топы

исключены купания в туре

распитие спиртных напитков и курение в общественных местах

Для женщин: рекомендуются юбки или платья ниже колена, блузы без глубокого декольте. Стоит избегать слишком коротких шорт и прозрачной одежды.

Для мужчин: не принято ходить с обнажённым торсом. Шорты по колено допустимы. Лучше отказаться от чрезмерно облегающей одежды.

Также важно помнить: публичные проявления чувств (поцелуи, объятия) не приветствуются. Курение женщинам лучше осуществлять в отведённых местах, спросив у гида. Нецензурная брань может быть воспринята крайне негативно. Будьте вежливы и дружелюбны — и вам ответят тем же!

3. Когда лучше ехать?

Высокий сезон — с конца мая по начало сентября. Самые тёплые месяцы — июль и август, когда воздух прогревается до +25… +30C, а вода в Каспийском море — до комфортных +26… +27C.

Что взять в летний тур: лёгкую дышащую одежду, удобную обувь для ходьбы, головной убор, солнцезащитные очки и крем с высоким Spf.

4. Какой багаж взять?

Идеальный вариант — небольшой чемодан (S) или вместительная дорожная сумка. На ежедневные выезды к достопримечательностям вам понадобится лишь небольшой рюкзак или сумка для документов, воды и телефона. Большие рюкзаки будут излишними.

5. Насколько тур физически сложен?

Тур посилен для любого человека со средней физической подготовкой. Нас ждут пешие прогулки от 800 метров до 2 км к некоторым локациям. Например, путь к Салтинскому водопаду занимает около 20 минут по живописному ущелью.

Самым требовательным участком станет подъём к древнему селению Гамсутль. От конечной точки на джипе предстоит пеший путь (или верхом на лошади за дополнительную плату) около 40-50 минут. Невероятные панорамы и история этого места с лихвой окупают усилия!

Если у вас есть особенности здоровья, диеты или иные вопросы — пожалуйста, сообщите нам перед бронированием.

6. Что привезти в подарок и на память?

Дагестан славится уникальными сувенирами:

Украшения и оружие: изящные серебряные украшения, традиционные кавказские кинжалы, папахи.

Предметы быта: войлочные ковры, медную посуду, деревянную утварь.

Гастрономия: знаменитый урбеч, горный мёд, ароматные специи и травяные чаи, вяленое мясо.

Колорит: тёплые куртки и тапочки из овчины, подушки из натуральной шерсти.

Классические

сувениры: магниты, открытки, кружки.

Визы

Виза не нужна

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Махач
Махач — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! Я организатор и идейный вдохновитель сообщества гидов. Бежта — мое родное село в западном высокогорном Дагестане. Здесь проживают бежтинцы, одна из 110 народностей Дагестана, со своим диалектом, культурой и богатыми традициями. Мы создаём классические и необычные экскурсии по Дагестану. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. До скорой встречи!

Похожие туры на «Сокровища страны гор»

Фототур «Сокровища Дагестана»: 5 дней волшебства и ярких кадров. Всё включено
5 дней
Фототур «Сокровища Дагестана»: 5 дней волшебства и ярких кадров. Всё включено
Дорогие искатели приключений и ценители красоты
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 50 000 ₽ за человека
В объятиях гор Дагестана
5 дней
-
10%
В объятиях гор Дагестана
Тур «В объятиях гор Дагестана»: путешествие, которое почувствуют сердцем
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 35 910 ₽39 900 ₽ за человека
Молодёжный тур по Дагестану «Горный драйв»: 6 дней, всё включено
6 дней
Молодёжный тур по Дагестану «Горный драйв»: 6 дней, всё включено
Молодёжный тур по Дагестану: приключение в стране гор
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 44 500 ₽ за человека
Дагестан: 4 дня релакса в горах! Тур «Комфорт+»
4 дня
-
7%
Дагестан: 4 дня релакса в горах! Тур «Комфорт+»
Приглашаем вас в авторский тур
1 окт в 10:00
14 авг в 10:00
от 39 525 ₽42 500 ₽ за человека
от 26 000 ₽ за человека