Иваньковское водохранилище или, как его называют, Московское море — самое крупное в Московской области. Во время прогулки мы увидим маленькие островки, живописные бухты и дикие песчаные пляжи. Я расскажу о местных достопримечательностях, которые встретятся на пути:
Минимальная продолжительность прогулки — 2 часа. При желании вы можете взять дополнительные часы, чтобы неспешно полюбоваться открытыми водами, позагорать и встретить закат. На пути есть возможность порыбачить или устроить пикник на якорной стоянке с мангалом.