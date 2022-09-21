Прогулка на парусной яхте по Московскому морю

Красиво провести день, соединиться со стихией, увидеть дамбу и маяки

Порадуйте себя романтичной прогулкой на яхте по Иваньковскому водохранилищу. Вас ждет очарование живописных бухточек и действующих маяков. По пути вы узнаете, как устроен парусный спорт и что такое грот, колдунчики и поворот оверштаг. А добродушный капитан даст поучаствовать в управлении яхтой. Пора вдохнуть воздух свободы и расправить внутренние паруса!
Прогулка на парусной яхте по Московскому морю
Прогулка на парусной яхте по Московскому морю
Прогулка на парусной яхте по Московскому морю
Прогулка на парусной яхте по Московскому морю
Прогулка на парусной яхте по Московскому морю
Прогулка на парусной яхте по Московскому морю
Прогулка на парусной яхте по Московскому морю
Прогулка на парусной яхте по Московскому морю
Прогулка на парусной яхте по Московскому морю
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Освежающее путешествие на яхте

Иваньковское водохранилище или, как его называют, Московское море — самое крупное в Московской области. Во время прогулки мы увидим маленькие островки, живописные бухты и дикие песчаные пляжи. Я расскажу о местных достопримечательностях, которые встретятся на пути:

  • Второй в мире по величине памятник Ленину
  • Величественная Дубнинская ГЭС
  • Грохочущие сквозь дамбу потоки воды
  • Уютные острова и действующие маяки

Минимальная продолжительность прогулки — 2 часа. При желании вы можете взять дополнительные часы, чтобы неспешно полюбоваться открытыми водами, позагорать и встретить закат. На пути есть возможность порыбачить или устроить пикник на якорной стоянке с мангалом.

Организационные детали

  • Продолжительность прогулки от 2 до 8 часов. Каждый дополнительный час стоит 5000 руб.
  • При длительных прогулках во время пикника на якорной стоянке можно воспользоваться мангалом. Аренда мангала — 1000 руб. (уголь включен)
  • На борту есть гальюн
  • На борт нельзя брать красящие напитки (красное вино, вишневый сок и т. д.)

Что взять с собой

  • Сменную обувь на светлой подошве (или босиком)
  • Непродуваемую одежду, так как погода бывает разная
  • Крем от солнца, солнцезащитные очки, купальники, полотенца

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у причала «Большая Волга» в Дубне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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