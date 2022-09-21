Порадуйте себя романтичной прогулкой на яхте по Иваньковскому водохранилищу. Вас ждет очарование живописных бухточек и действующих маяков. По пути вы узнаете, как устроен парусный спорт и что такое грот, колдунчики и поворот оверштаг. А добродушный капитан даст поучаствовать в управлении яхтой. Пора вдохнуть воздух свободы и расправить внутренние паруса!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Освежающее путешествие на яхте

Иваньковское водохранилище или, как его называют, Московское море — самое крупное в Московской области. Во время прогулки мы увидим маленькие островки, живописные бухты и дикие песчаные пляжи. Я расскажу о местных достопримечательностях, которые встретятся на пути:

Второй в мире по величине памятник Ленину

Величественная Дубнинская ГЭС

Грохочущие сквозь дамбу потоки воды

Уютные острова и действующие маяки

Минимальная продолжительность прогулки — 2 часа. При желании вы можете взять дополнительные часы, чтобы неспешно полюбоваться открытыми водами, позагорать и встретить закат. На пути есть возможность порыбачить или устроить пикник на якорной стоянке с мангалом.

Организационные детали

Продолжительность прогулки от 2 до 8 часов. Каждый дополнительный час стоит 5000 руб.

При длительных прогулках во время пикника на якорной стоянке можно воспользоваться мангалом. Аренда мангала — 1000 руб. (уголь включен)

На борту есть гальюн

На борт нельзя брать красящие напитки (красное вино, вишневый сок и т. д.)

Что взять с собой