Мария проводит ещё 1 экскурсию

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Дубна — центр мировой науки

Пройти по аллеям и набережной, услышать о великих ученых и вникнуть в тайны подмосковного наукограда

Мария
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Мария – ваш гид
Открытия института ядерных исследований, новейшие управляемые ракеты, строительство сверхпроводящего коллайдера — на прогулке мы поговорим о том, что сегодня происходит в Дубне.

Вы узнаете, какие открытия здесь совершались и совершаются, увидите, в каких условиях жили и работали исследователи, и прочувствуете атмосферу города физиков-ядерщиков.

700 за человека

Дубна — центр мировой науки
Дубна — центр мировой науки

Что вас ожидает

Дубна вчера и сегодня
Наш маршрут проходит по институтской части города, где, помимо учебных сооружений и исследовательских центров, вы осмотрите старые коттеджи ученых. Мы прогуляемся по живописной аллее В. С. Высоцкого, увидим пестрые мозаики Нади Лежэ и, конечно, памятники Д. И. Менделееву, И. В. Курчатову, Г. Н. Флёрову, И. М. Франку, М. Г. Мещерякову, Н. Н. Боголюбову и другим знаменитостям. Вы узнаете, какая она, «Балдинская осень», и как же уживаются физики с лириками.

Две реки и Иваньковская ГЭС
После выйдем на живописную набережную, чтобы полюбоваться панорамой великой Волги — я расскажу, почему город, девиз которого «Мирный атом», был основан именно в месте впадения речки Дубны в Волгу. Вы увидите двухкилометровый мост и Иваньковскую ГЭС, благодаря которой Москва пьет волжскую воду вот уже более 80 лет, и услышите любопытные факты о ее работе.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у вокзала «Дубна», завершается у причала «Дубна» на Комсомольской набережной
  • Дети допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых
Дубна — центр мировой науки
Дубна — центр мировой науки
Дубна — центр мировой науки
Дубна — центр мировой науки
Дубна — центр мировой науки
Дубна — центр мировой науки
Дубна — центр мировой науки
Дубна — центр мировой науки
Дубна — центр мировой науки
Дубна — центр мировой науки
Дубна — центр мировой науки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у ж/д-вокзала «Дубна».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Здравствуйте! По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски и немного по-испански, что очень помогает мне в путешествиях по всему миру. Общение с людьми на местном языке позволяет узнавать несравненно больше о культуре, особенностях жизни и истории разных стран. Всегда рада делиться с своими знаниями и впечатлениями. В детстве мне казалось, что работа с людьми — это самое сложное, что может быть в жизни. А сейчас, осознавая, что абсолютно вся моя профессиональная деятельность связана с общением с людьми, я понимаю, что это — счастье! Я просто знаю, что все туристы — хорошие. А все мои туристы — самые лучшие :)
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Мария проводит ещё 1 экскурсию

Дубна. Наукоград в таблице МенделееваДубна. Наукоград в таблице МенделееваДубна. Наукоград в таблице Менделеева
3500 за экскурсию
2.5 часа
Объехать весь город на автомобиле, оценить его место в мире науки и сделать свои открытия
Город науки, город физиков, город будущего и главный курорт Подмосковья — это все Дубна! Мы проедем её вдоль и поперек: побываем в Институтской и Левобережной частях, заедем и в новые районы, а еще взглянем на Иваньковскую ГЭС. Я расскажу, чем живет город, где каждый знает, что такое синхрофазотрон и коллайдер, и покажу, какие возможности для ученых открывает наукоград сегодня.

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