Мария проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Дубна вчера и сегодня

Наш маршрут проходит по институтской части города, где, помимо учебных сооружений и исследовательских центров, вы осмотрите старые коттеджи ученых. Мы прогуляемся по живописной аллее В. С. Высоцкого, увидим пестрые мозаики Нади Лежэ и, конечно, памятники Д. И. Менделееву, И. В. Курчатову, Г. Н. Флёрову, И. М. Франку, М. Г. Мещерякову, Н. Н. Боголюбову и другим знаменитостям. Вы узнаете, какая она, «Балдинская осень», и как же уживаются физики с лириками.

Две реки и Иваньковская ГЭС

После выйдем на живописную набережную, чтобы полюбоваться панорамой великой Волги — я расскажу, почему город, девиз которого «Мирный атом», был основан именно в месте впадения речки Дубны в Волгу. Вы увидите двухкилометровый мост и Иваньковскую ГЭС, благодаря которой Москва пьет волжскую воду вот уже более 80 лет, и услышите любопытные факты о ее работе.