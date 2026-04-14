Многие гости (да и жители) Егорьевска видят в нём город со славным, но бесконечно далёким прошлым. Так подлинный его характер легко теряется из виду.
Я проведу вас ключевыми маршрутами истории Егорьевска — от купеческих времён до эпохи текстильного бума.
И помогу сложить цельный образ — с готическим «Хогвартсом», фабричным наследием и артефактами прежних лет.
Описание экскурсии
Маршрут проложен по исторической сетке улиц, чьи очертания сохранились с конца 18 века. Мы начнём в самом сердце Егорьевска — на Соборной площади — и пройдём город вдоль и поперёк, чтобы увидеть его главные грани.
По пути мы осмотрим:
- исторический центр: Соборную площадь и легендарную башню с часами — местный «Биг-Бен»
- уникальную архитектуру: «Егорьевский Хогвартс» — грандиозный комплекс в стиле неоготики и модерна, который нельзя пропустить
- следы прошлого: артефакты, которые можно разглядеть буквально под ногами — старинную брусчатку, клейма на кирпичах, чугунные решётки
- купеческое наследие: величественные особняки и здания, построенные на средства династий Бардыгиных, Хлудовых, Князевых
- духовные обители, включая знаменитый Свято-Троицкий Мариинский монастырь
Вы узнаете:
- как глухой лесной край Мещёры превратился в «рязанский Манчестер» — крупнейший текстильный центр
- занимательные истории о местных жителях — хитроватых «гусляках-объегоривателях»
- секреты «Егорьевского Хогвартса»: для чего на самом деле построили это удивительное здание
А ещё на проходной бывшего хлопчатобумажного комбината вас ждёт музыкальный тест по произведениям Эдуарда Успенского. Любопытный факт: писатель родился в Егорьевске, а его мама трудилась на этой фабрике.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута ровно 3 км
- Ограничений по возрасту и физической подготовке нет
- Старт и финиш удобно расположены рядом с двумя музеями — Художественным отделом и Отделом истории, куда после окончания прогулки можно зайти погреться, осмотреть экспозицию или присоединиться к сборным экскурсиям
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Константин — ваш гид в Егорьевске
Аттестованный экскурсовод по Московской и Рязанской областям, магистр туризма, с отличием закончил туристский вуз в Казани. Работаю в Егорьевском музее, занимаюсь развитием туризма по юго-востоку Подмосковья. Моя фишка — истории купеческих
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
14 апр 2026
Меня продолжает удивлять Подмосковье!!! Как много интересных, красивых и необычных мест!!! И как приятно удивил Егорьевск, про который я по сути ничего не знала!!! И огромное спасибо Константину за познавательную, очень интересную экскурсию по городу!!! Только очень влюбленный в город человек может так рассказать и показать самое лучшее, самое вкусное!!! Рекомендую двумя руками!!!
Павел
8 апр 2026
Прекрасная экскурсия! Небольшой город с богатой и уникальной историей. Гид настоящий энтузиаст и профессионал. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
Алина
8 янв 2026
Константин великолепен! Превосходная экскурсия, лёгкая интересная подача, два часа пролетели незаметно не смотря на снегопад. Видно, что человек "горит" своим делом и очень любит свой город. Остались очень довольны, Константин и Егорьевск останутся в наших сердечках! Если вы ещё сомневаетесь с выбором гида, однозначно рекомендую остановиться на Константине, вам точно понравится!
