Многие гости (да и жители) Егорьевска видят в нём город со славным, но бесконечно далёким прошлым. Так подлинный его характер легко теряется из виду. Я проведу вас ключевыми маршрутами истории Егорьевска — от купеческих времён до эпохи текстильного бума. И помогу сложить цельный образ — с готическим «Хогвартсом», фабричным наследием и артефактами прежних лет.

Описание экскурсии

Маршрут проложен по исторической сетке улиц, чьи очертания сохранились с конца 18 века. Мы начнём в самом сердце Егорьевска — на Соборной площади — и пройдём город вдоль и поперёк, чтобы увидеть его главные грани.

По пути мы осмотрим:

исторический центр : Соборную площадь и легендарную башню с часами — местный «Биг-Бен»

: Соборную площадь и легендарную башню с часами — местный «Биг-Бен» уникальную архитектуру : «Егорьевский Хогвартс» — грандиозный комплекс в стиле неоготики и модерна, который нельзя пропустить

: «Егорьевский Хогвартс» — грандиозный комплекс в стиле неоготики и модерна, который нельзя пропустить следы прошлого : артефакты, которые можно разглядеть буквально под ногами — старинную брусчатку, клейма на кирпичах, чугунные решётки

: артефакты, которые можно разглядеть буквально под ногами — старинную брусчатку, клейма на кирпичах, чугунные решётки купеческое наследие : величественные особняки и здания, построенные на средства династий Бардыгиных, Хлудовых, Князевых

: величественные особняки и здания, построенные на средства династий Бардыгиных, Хлудовых, Князевых духовные обители, включая знаменитый Свято-Троицкий Мариинский монастырь

Вы узнаете:

как глухой лесной край Мещёры превратился в «рязанский Манчестер» — крупнейший текстильный центр

занимательные истории о местных жителях — хитроватых «гусляках-объегоривателях»

секреты «Егорьевского Хогвартса»: для чего на самом деле построили это удивительное здание

А ещё на проходной бывшего хлопчатобумажного комбината вас ждёт музыкальный тест по произведениям Эдуарда Успенского. Любопытный факт: писатель родился в Егорьевске, а его мама трудилась на этой фабрике.

