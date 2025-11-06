Индивидуальная
до 10 чел.
Егорьевск - сокровище Мещёры
Проникнуться духом русской провинции и узнать, кого объегорили местные жители
Начало: В центре города
6 ноя в 10:00
10 ноя в 10:00
6659 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительный Егорьевск
Всё самое интересное о подмосковном городе: от местного Хогвартса до Биг-Бена
Начало: У ворот университета Станкин
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Егорьевск: столица русского модерна и старообрядческих тайн
Погрузиться в атмосферу города, где каждая улица рассказывает свою историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Егорьевску в категории «Свято-Троицкий Мариинский монастырь»
