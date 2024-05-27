Пешие экскурсии-прогулки в Егорьевске с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Егорьевске, цены от 4 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Егорьевск - сокровище Мещёры
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Егорьевск - сокровище Мещёры
Проникнуться духом русской провинции и узнать, кого объегорили местные жители
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
70505 993 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Егорьевск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
59 отзывов
Знакомьтесь, Егорьевск
История и главные достопримечательности колоритного провинциального города на обзорной экскурсии
Начало: В центре Егорьевска
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
4 000 за всё до 20 чел.
Узнать Егорьевск за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Узнать Егорьевск за 2 часа
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    24 мая состоялась наша экскурсия "Егорьевск - сокровище Мещёры" Хотим поблагодарить великолепного гида и экскурсовода Павла Скворцова, который кроме того, что
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    она великолепный рассказчик, очень отзывчивый и доброжелательный человек! Павел провел нас по знаковым местам, рассказал о людях, причастных к развитию и становлению города, показал объекты исторические архитектуры. Дополнял рассказ старинными фотографиями и цитатами. Очень живо, интересно, насыщенно! Спасибо большое за Ваш труд!!!!

    24 мая состоялась наша экскурсия "Егорьевск - сокровище Мещёры"24 мая состоялась наша экскурсия "Егорьевск - сокровище Мещёры"
  • А
    Александра
    27 мая 2024
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    Экскурсия интересная, у Павла много дополнительного материала в виде старых фотографий, схемы города, но цена экскурсии себя совершенно не оправдывает.
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    В ней нет ничего такого, за что надо заплатить цену выше рыночной в два раза. Желаем новых маршрутов и пересмотреть ценовую политику

  • М
    Мария
    23 мая 2024
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Алексей знаток города и истории. Предложил на выбор несколько маршрутов, чтобы мне было интересно. Показал самые интересные места, рассказал про город, людей, которые в нем жили. Благодарю! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Егорьевск - сокровище Мещёры
    Бывали в Егорьевске не раз и хотели узнать о городе больше. Благодаря Павлу увидели город другими глазами) Экскурсия хорошо спланирована и
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    подготовлена. Павел показывал фото, цитировал и рассказал о городе и людях которые там проживали и/ или принимали участие в обустройстве. И как живут сейчас наши современники) На все задаваемые вопросы услышали ответы. Прогулка получилась замечательная. Было интересно и познавательно. Спасибо, Павел!

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Алексей прекрасный гид и великолепный краевед! Показал нам город с разных, порой неожиданных, ракурсов, отчего впечатление о Егорьевскае у нас сложились самые яркие!
  • С
    Сергей
    29 апреля 2024
    Знакомьтесь, Егорьевск
    Все хорошо, интересный город, супермузей, грамотный квалифицированный экскурсовод. Один минус - большая часть экскурсии посвящена дну Егорьевска: задним дворам,помойкам, ночлежками
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    и прочим «прелестям». А где же гордость города: Свято-Троицкий монастырь, готика электромеханического училища, летное училище Чкалова, старообрядческий храмГеоргия Победоносца и другой позитив. Приоритеты в экскурсии явно перепутаны. Если Вам нравится амбре коммуналок и дна общества - Вам сюда!

    Все хорошо, интересный город, супермузей, грамотный квалифицированный экскурсовод. Один минус - большая часть экскурсии посвящена дну
  • А
    Анастасия
    24 марта 2024
    Узнать Егорьевск за 2 часа
    Очень понравилась экскурсия от Константина, заметен его профессионализм и удовольствие от работы. Было очень интересно и познавательно. Спасибо
  • В
    Вера
    28 января 2024
    Узнать Егорьевск за 2 часа
    Спасибо большое Константину Вячеславовичу за прекрасную экскурсию. Как приятно, когда гид любит свою работу.
  • Ю
    Юлия
    3 декабря 2023
    Узнать Егорьевск за 2 часа
    Были с компанией друзей на экскурсии по Егорьевску, гид Константин. Экскурсия обзорная по городу, по времени около двух часов. Константин
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    провел нас по городу, показал основные достопримечательности. Не посмотрели Храм Георгия Победоносца и Свято-Троицкий Мариинский монастырь (осмотрели самостоятельно). В городе много старинных зданий, Константин даже заводил нас вовнутрь, показывал "родные", со дня постройки зданий, лестницы, остекленные окна. Неравнодушный, любящий свой город, активный гид)))) Со своей стороны могу рекомендовать посетить город весной или летом, мы ездили зимой, было много снега. Но на качестве экскурсии погода не сказалась, все было интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Егорьевску в категории «Пешеходные»

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