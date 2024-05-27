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провел нас по городу, показал основные достопримечательности. Не посмотрели Храм Георгия Победоносца и Свято-Троицкий Мариинский монастырь (осмотрели самостоятельно). В городе много старинных зданий, Константин даже заводил нас вовнутрь, показывал "родные", со дня постройки зданий, лестницы, остекленные окна. Неравнодушный, любящий свой город, активный гид)))) Со своей стороны могу рекомендовать посетить город весной или летом, мы ездили зимой, было много снега. Но на качестве экскурсии погода не сказалась, все было интересно.