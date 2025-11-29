Главные памятники архитектуры Екатеринбурга как отражение истории города и страны
Описание экскурсииАвторская экскурсия по самым знаменитым архитектурным памятникам столицы Урала. Артем предложит свой взгляд на главные здания Екатеринбурга с точки зрения заложенных в архитектуре идей, политических программ, утопических проектов, представлений о красоте, свободе, истории и будущем. Если архитектура — это застывшая музыка, то Екатеринбург — партитура для целого оркестра эпох. Вы узнаете: Где жила партийная и советская элита Свердловска в 1930–1970-х годах и почему газета «Правда» хвалила Второй Дом Советов. Чем отличаются интерпретации классицизма в XIX, XX и XXI веках, как архитектурный стиль связан с властью, идеологией и бизнесом. Как русско-византийский стиль соотносится с восточной политикой Российской империи. Почему знаменитый Дом Севастьянова — это архитектура свободы. Почему архитекторы-конструктивисты вдохновлялись самолетами и поездами. Как в архитектуре Храма-на-Крови зашифрована трагическая судьба Николая II и его семьи. Что британский архитектор Норман Фостер заимствовал у русского инженера Владимира Шухова и как это отразилось в облике Екатеринбурга. Как утопическая фантазия архитектора Якова Чернихова спустя сто лет воплотилась в самом высоком небоскрёбе Екатеринбурга.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Второй Дом Советов
- Уральское горное правление
- Свердловский горсовет
- ТЦ «Пассаж»
- Максимилиановская церковь
- Дом Севастьянова
- Уралобком ВКП (б) и Уралоблисполком
- Горная аптека
- Дом Связи
- Храм-на-Крови
- Спортивный комплекс «Динамо»
- Небоскребы Высоцкий и Башня «Исеть»
- Вид на город со стрелки городского пруда
Что включено
- Экскурсия по историческому центру Екатеринбурга
Что не входит в цену
- Питание, трансфер, личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 8 Марта,1 Центр фотографии «Март»
Завершение: Олимпийская набережная, 1/2 Спорткомплекс «Динамо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
