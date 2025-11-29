Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Главные памятники архитектуры Екатеринбурга как отражение истории города и страны Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Описание экскурсии Авторская экскурсия по самым знаменитым архитектурным памятникам столицы Урала. Артем предложит свой взгляд на главные здания Екатеринбурга с точки зрения заложенных в архитектуре идей, политических программ, утопических проектов, представлений о красоте, свободе, истории и будущем. Если архитектура — это застывшая музыка, то Екатеринбург — партитура для целого оркестра эпох. Вы узнаете: Где жила партийная и советская элита Свердловска в 1930–1970-х годах и почему газета «Правда» хвалила Второй Дом Советов. Чем отличаются интерпретации классицизма в XIX, XX и XXI веках, как архитектурный стиль связан с властью, идеологией и бизнесом. Как русско-византийский стиль соотносится с восточной политикой Российской империи. Почему знаменитый Дом Севастьянова — это архитектура свободы. Почему архитекторы-конструктивисты вдохновлялись самолетами и поездами. Как в архитектуре Храма-на-Крови зашифрована трагическая судьба Николая II и его семьи. Что британский архитектор Норман Фостер заимствовал у русского инженера Владимира Шухова и как это отразилось в облике Екатеринбурга. Как утопическая фантазия архитектора Якова Чернихова спустя сто лет воплотилась в самом высоком небоскрёбе Екатеринбурга.

