Раскрыть историю уральской моды и познакомиться с местными дизайнерами
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Описание
Что вас ожидает
Погружение в историю уральской моды
Пешеходная часть экскурсии начнётся в историческом центре, на Плотинке. Вы узнаете, кто задавал модные тренды при рождении города и в первые годы его существования. Прогуляетесь по главной площади, на которой в старину шла бойкая торговля и стоял Гостиный двор. А также пройдёте по улице Вайнера, где в 19 веке находились модные магазины местных купцов и первый универмаг. Познакомимся мы и с эпохой советского авангарда — зайдём в необычный конструктивистский дом, где сегодня расположены мастерские художников и дизайнеров.
Знакомство с местными дизайнерами
На автомобиле мы проедем по улицам города и посмотрим на бывшие салоны модисток. Поговорим о том, где служил свердловский Версаче, как и почему стали популярны кожаные куртки, как развивалась модная индустрия советских времен и чем примечателен местный музей Платья. А самое главное — побываем в гостях у современных екатеринбургских дизайнеров. Оценим их коллекции и пообщаемся в неформальной обстановке. Они расскажут, что их вдохновляет, как они влияют на город, а город — на них.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит небольшое чаепитие в гостях у дизайнера
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
- Экскурсия заканчивается в Центре камнерезного искусства
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Плотинке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.