Расположенный на границе Европы и Азии, на пересечении торговых путей, Екатеринбург издавна притягивал предпринимателей и творческих людей. Они развивали разные сферы жизни города, в том числе — модную. Вы увидите старинные здания, где находились ателье, салоны модисток и магазины с одеждой. Пообщаетесь с современными дизайнерами и услышите, что их вдохновляет.

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Описание

Что вас ожидает

Погружение в историю уральской моды

Пешеходная часть экскурсии начнётся в историческом центре, на Плотинке. Вы узнаете, кто задавал модные тренды при рождении города и в первые годы его существования. Прогуляетесь по главной площади, на которой в старину шла бойкая торговля и стоял Гостиный двор. А также пройдёте по улице Вайнера, где в 19 веке находились модные магазины местных купцов и первый универмаг. Познакомимся мы и с эпохой советского авангарда — зайдём в необычный конструктивистский дом, где сегодня расположены мастерские художников и дизайнеров.

Знакомство с местными дизайнерами

На автомобиле мы проедем по улицам города и посмотрим на бывшие салоны модисток. Поговорим о том, где служил свердловский Версаче, как и почему стали популярны кожаные куртки, как развивалась модная индустрия советских времен и чем примечателен местный музей Платья. А самое главное — побываем в гостях у современных екатеринбургских дизайнеров. Оценим их коллекции и пообщаемся в неформальной обстановке. Они расскажут, что их вдохновляет, как они влияют на город, а город — на них.

Организационные детали