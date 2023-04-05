Модный Екатеринбург

Раскрыть историю уральской моды и познакомиться с местными дизайнерами

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Расположенный на границе Европы и Азии, на пересечении торговых путей, Екатеринбург издавна притягивал предпринимателей и творческих людей. Они развивали разные сферы жизни города, в том числе — модную. Вы увидите старинные здания, где находились ателье, салоны модисток и магазины с одеждой. Пообщаетесь с современными дизайнерами и услышите, что их вдохновляет.
Модный Екатеринбург
Модный Екатеринбург
Модный Екатеринбург
Модный Екатеринбург
Модный Екатеринбург
Модный Екатеринбург
Модный Екатеринбург
Модный Екатеринбург
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Описание

Что вас ожидает

Погружение в историю уральской моды

Пешеходная часть экскурсии начнётся в историческом центре, на Плотинке. Вы узнаете, кто задавал модные тренды при рождении города и в первые годы его существования. Прогуляетесь по главной площади, на которой в старину шла бойкая торговля и стоял Гостиный двор. А также пройдёте по улице Вайнера, где в 19 веке находились модные магазины местных купцов и первый универмаг. Познакомимся мы и с эпохой советского авангарда — зайдём в необычный конструктивистский дом, где сегодня расположены мастерские художников и дизайнеров.

Знакомство с местными дизайнерами

На автомобиле мы проедем по улицам города и посмотрим на бывшие салоны модисток. Поговорим о том, где служил свердловский Версаче, как и почему стали популярны кожаные куртки, как развивалась модная индустрия советских времен и чем примечателен местный музей Платья. А самое главное — побываем в гостях у современных екатеринбургских дизайнеров. Оценим их коллекции и пообщаемся в неформальной обстановке. Они расскажут, что их вдохновляет, как они влияют на город, а город — на них.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит небольшое чаепитие в гостях у дизайнера
  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
  • Экскурсия заканчивается в Центре камнерезного искусства

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Плотинке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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