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Екатеринбург как заповедник конструктивизма

Разобраться в уникальном стиле советской архитектуры и через здания проникнуть в историю города
Конструктивизм — это архитектурная визитная карточка СССР и целое культурное явление 20 века.

Как же получилось, что именно Екатеринбург стал музеем конструктивизма под открытым небом? На прогулке вы разберетесь в специфике этого стиля, рассмотрите конструктивистские шедевры, от гостиницы «Исеть» до «домов-расчесок», и через них ощутите дух советской эпохи.
4.9
47 отзывов
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Екатеринбург как заповедник конструктивизма
Екатеринбург как заповедник конструктивизма

Описание экскурсии

Конструктивизм в Екатеринбурге: нескучный ликбез

После Первой мировой войны, вместе с индустриальной революцией и урбанизацией в СССР набирает обороты феноменальный архитектурный стиль, конструктивизм. На прогулке мы разберемся почему именно Свердловск стал заповедником конструктивизма под открытым небом. В городе сохранилось немало смелых, уникальных зданий, и мы обязательно рассмотрим самые примечательные из них:

  • Городок чекистов — квартал домов-коммун, в котором находится один из символов города, подковообразная гостиница «Исеть». Это место отлично подойдет, чтобы обсудить основные отличительные черты и принципы конструктивизма.
  • Дома Госпромурала — еще один жилой комплекс, в проекте которого были детсад, поликлиника и больница для жильцов. А еще здесь жил Николай Кузнецов — знаменитый советский разведчик.
  • Здание типографии «Уральский рабочий», которая в советские годы была в Свердловске символом прогрессивной прессы.
  • Штаб ЦВО, рядом с которым мы подметим различия между конструктивизмом и сталинским ампиром.
  • «Дома-расчёски» — клуб строителей, у которого мы поговорим о рациональном использовании пространства.
  • Городской пруд, где вы оцените, как конструктивизм вписывается в современный облик города
  • А также дома-тракторы, уральский Пентагон и другие локации.

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде
  • Все постройки осматриваются снаружи

ежедневно в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Советской Армии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 9307 туристов
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую программу. Сейчас провожу экскурсии по Екатеринбургу и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и тайнах.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
5
3
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2
1
К
Посещала экскурсию в марте и по причине, что не было желающих слушать днем в воскресный день о конструктивизме, экскурсия получилась индивидуальной. Спасибо Анатолию, что провел её для меня. Такая экскурсия
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подойдет тем, кто ценит советский конструктивизм и интересуется довольно большим кол-вом зданий, которые представлены в Екатеринбурге. Я по профессии архитектор, и с большим любопытством слушала Анатолия и его рассказы. Прошли довольно большой маршрут, который закончился на "Плотинке", поэтому после можно продолжить гулять самостоятельно.
Единственно, что меня огорчило, что мы не зашли во двор той самой гостиницы "Исеть" наш маршрут проходил вокруг неё. И только вечером я поняла, что так и не увидела это здание со двора.

Посещала экскурсию в марте и по причине, что не было желающих слушать днем в воскресный день
Посещала экскурсию в марте и по причине, что не было желающих слушать днем в воскресный день
Посещала экскурсию в марте и по причине, что не было желающих слушать днем в воскресный день
Посещала экскурсию в марте и по причине, что не было желающих слушать днем в воскресный день
Посещала экскурсию в марте и по причине, что не было желающих слушать днем в воскресный день
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А
Необычное знакомство с Екатеринбургом! Несмотря на дождливую погоду, отлично и познавательно провела время.
Необычное знакомство с Екатеринбургом! Несмотря на дождливую погоду, отлично и познавательно провела время.
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Ксения
Несмотря на некоторую заминку в начале, все прошло отлично! Спасибо Анатолию, который открыл глазу все конструктивисткие детали.
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П
Все соответствует ожиданиям
Все соответствует ожиданиям
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И
Интересная и познавательная экскурсия. Много нового и интересного узнали об архитектуре родного города. Ходим мимо зданий почти каждый день и не знаем историю, особенности. Неспешная пешая прогулка. Маршрут выстроен очень грамотно. В середине маршрута есть возможность погреться и сделать техническую остановку. Спасибо огромное 😀
Интересная и познавательная экскурсия. Много нового и интересного узнали об архитектуре родного города. Ходим мимо зданий
Интересная и познавательная экскурсия. Много нового и интересного узнали об архитектуре родного города. Ходим мимо зданий
Интересная и познавательная экскурсия. Много нового и интересного узнали об архитектуре родного города. Ходим мимо зданий
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О
Очень интересная и познавательная экскурсия. Несмотря на то, что в группе были и жители Екатеринбурга и гости города, всем было интересно, узнали любопытные факты о городе, которые вспоминаем до сих пор. Экскурсию рекомендую.
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