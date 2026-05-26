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подойдет тем, кто ценит советский конструктивизм и интересуется довольно большим кол-вом зданий, которые представлены в Екатеринбурге. Я по профессии архитектор, и с большим любопытством слушала Анатолия и его рассказы. Прошли довольно большой маршрут, который закончился на "Плотинке", поэтому после можно продолжить гулять самостоятельно.

Единственно, что меня огорчило, что мы не зашли во двор той самой гостиницы "Исеть" наш маршрут проходил вокруг неё. И только вечером я поняла, что так и не увидела это здание со двора.