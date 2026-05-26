Конструктивизм — это архитектурная визитная карточка СССР и целое культурное явление 20 века.
Как же получилось, что именно Екатеринбург стал музеем конструктивизма под открытым небом? На прогулке вы разберетесь в специфике этого стиля, рассмотрите конструктивистские шедевры, от гостиницы «Исеть» до «домов-расчесок», и через них ощутите дух советской эпохи.
Как же получилось, что именно Екатеринбург стал музеем конструктивизма под открытым небом? На прогулке вы разберетесь в специфике этого стиля, рассмотрите конструктивистские шедевры, от гостиницы «Исеть» до «домов-расчесок», и через них ощутите дух советской эпохи.
Описание экскурсии
Конструктивизм в Екатеринбурге: нескучный ликбез
После Первой мировой войны, вместе с индустриальной революцией и урбанизацией в СССР набирает обороты феноменальный архитектурный стиль, конструктивизм. На прогулке мы разберемся почему именно Свердловск стал заповедником конструктивизма под открытым небом. В городе сохранилось немало смелых, уникальных зданий, и мы обязательно рассмотрим самые примечательные из них:
- Городок чекистов — квартал домов-коммун, в котором находится один из символов города, подковообразная гостиница «Исеть». Это место отлично подойдет, чтобы обсудить основные отличительные черты и принципы конструктивизма.
- Дома Госпромурала — еще один жилой комплекс, в проекте которого были детсад, поликлиника и больница для жильцов. А еще здесь жил Николай Кузнецов — знаменитый советский разведчик.
- Здание типографии «Уральский рабочий», которая в советские годы была в Свердловске символом прогрессивной прессы.
- Штаб ЦВО, рядом с которым мы подметим различия между конструктивизмом и сталинским ампиром.
- «Дома-расчёски» — клуб строителей, у которого мы поговорим о рациональном использовании пространства.
- Городской пруд, где вы оцените, как конструктивизм вписывается в современный облик города
- А также дома-тракторы, уральский Пентагон и другие локации.
Организационные детали
- Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде
- Все постройки осматриваются снаружи
ежедневно в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Советской Армии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 9307 туристов
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую программу. Сейчас провожу экскурсии по Екатеринбургу и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и тайнах.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Посещала экскурсию в марте и по причине, что не было желающих слушать днем в воскресный день о конструктивизме, экскурсия получилась индивидуальной. Спасибо Анатолию, что провел её для меня. Такая экскурсия
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А
Необычное знакомство с Екатеринбургом! Несмотря на дождливую погоду, отлично и познавательно провела время.
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Несмотря на некоторую заминку в начале, все прошло отлично! Спасибо Анатолию, который открыл глазу все конструктивисткие детали.
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П
Все соответствует ожиданиям
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И
Интересная и познавательная экскурсия. Много нового и интересного узнали об архитектуре родного города. Ходим мимо зданий почти каждый день и не знаем историю, особенности. Неспешная пешая прогулка. Маршрут выстроен очень грамотно. В середине маршрута есть возможность погреться и сделать техническую остановку. Спасибо огромное 😀
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О
Очень интересная и познавательная экскурсия. Несмотря на то, что в группе были и жители Екатеринбурга и гости города, всем было интересно, узнали любопытные факты о городе, которые вспоминаем до сих пор. Экскурсию рекомендую.
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