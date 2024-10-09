Наследие Свердловска в современном Екатеринбурге

Пройтись по центру города и обсудить 67 лет его советской юности
Екатеринбург красив, могуч и прогрессивен не просто так. Все эти качества заложил Свердловск, из которого он вырос — гордость Среднего Урала и СССР. Давайте окунёмся в атмосферу советской юности Свердловска, её культуру и идеологию.

Увидим знаковую архитектуру тех времён, вспомним исчезнувшие здания, а также личностей, чьи имена неотделимы от истории города.
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1 отзыв
Наследие Свердловска в современном Екатеринбурге
Наследие Свердловска в современном Екатеринбурге
Наследие Свердловска в современном Екатеринбурге
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Улица Свердлова — ворота города и пример градостроительного ансамбля с неповторимой архитектурой сталинского классицизма.

Семь городских площадей, игравших важную роль в жизни горожан. Какие-то из них оставили лишь лёгкий намёк о своём существовании.

Промышленные предприятия молодого советского индустриального города: от первого хлебозавода до фабрики-кухни.

Храм Вознесения Господня — один из старейших в городе. Не пострадал в советское время — выясним, как у него это получилось.

Усадьба Расторгуева-Харитонова — дворец богатых золотопромышленников, ставший кузницей юных талантов.

Храм-памятник на крови во имя Всех Святых в земле Российской просиявших — место памяти о трагических событиях, произошедших в доме инженера Н. Ипатьева.

Мемориал «Чёрный тюльпан» на площади Советской армии — обсудим творчество свердловского скульптора Константина Грюнберга.

Дом офицеров — задумывался как клуб и считался первым свердловским долгостроем. Поговорим о клубных учреждениях, которым отводилась огромная роль в воспитании горожан.

Дворы жилищных комплексов 30-х годов, которые пропагандировали идею жизни в коммуне.

Памятник Георгию Жукову — вспомним о его пребывании в Свердловске.

Академический театр Оперы и балета — выясним, какие важные события произошли в его стенах

Домик архитектора К. Бабыкина, который подарил городу уникальные здания.

Главный проспект города, на прогулке по которому увидим первый многоэтажный дом Свердловска и административные здания в стиле конструктивизма: Дом печати и Дом связи.

Исторический сквер — проект, реализованный советскими архитекторами. Сейчас здесь проходят большие городские праздники.

Организационные детали

  • Рекомендованный возраст — от 14 лет
  • Мы будем много ходить, поэтому рассчитывайте свои силы
  • На маршруте предусмотрено несколько остановок на перерыв и кофе с перекусом, которые вы оплачиваете самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Челюскинцев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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9 окт 2024
Отличная экскурсия, 5 часов пролетели незаметно. Наталья смогла нас заинтересовать и увлечь историей Екатеринбурга, грамотная речь, великолепная подача материала и просто милая девушка. Мы в этом городе впервые и знакомство с Екатеринбургом прошло на ура! На новые экскурсии в оставшиеся дни отпуска планируем отправиться с ней и рекомендуем всем!
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