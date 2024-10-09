Екатеринбург красив, могуч и прогрессивен не просто так. Все эти качества заложил Свердловск, из которого он вырос — гордость Среднего Урала и СССР. Давайте окунёмся в атмосферу советской юности Свердловска, её культуру и идеологию. Увидим знаковую архитектуру тех времён, вспомним исчезнувшие здания, а также личностей, чьи имена неотделимы от истории города.

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Ваш гид в Екатеринбурге

Наталья Ваш гид в Екатеринбурге

Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Улица Свердлова — ворота города и пример градостроительного ансамбля с неповторимой архитектурой сталинского классицизма.

Семь городских площадей, игравших важную роль в жизни горожан. Какие-то из них оставили лишь лёгкий намёк о своём существовании.

Промышленные предприятия молодого советского индустриального города: от первого хлебозавода до фабрики-кухни.

Храм Вознесения Господня — один из старейших в городе. Не пострадал в советское время — выясним, как у него это получилось.

Усадьба Расторгуева-Харитонова — дворец богатых золотопромышленников, ставший кузницей юных талантов.

Храм-памятник на крови во имя Всех Святых в земле Российской просиявших — место памяти о трагических событиях, произошедших в доме инженера Н. Ипатьева.

Мемориал «Чёрный тюльпан» на площади Советской армии — обсудим творчество свердловского скульптора Константина Грюнберга.

Дом офицеров — задумывался как клуб и считался первым свердловским долгостроем. Поговорим о клубных учреждениях, которым отводилась огромная роль в воспитании горожан.

Дворы жилищных комплексов 30-х годов, которые пропагандировали идею жизни в коммуне.

Памятник Георгию Жукову — вспомним о его пребывании в Свердловске.

Академический театр Оперы и балета — выясним, какие важные события произошли в его стенах

Домик архитектора К. Бабыкина, который подарил городу уникальные здания.

Главный проспект города, на прогулке по которому увидим первый многоэтажный дом Свердловска и административные здания в стиле конструктивизма: Дом печати и Дом связи.

Исторический сквер — проект, реализованный советскими архитекторами. Сейчас здесь проходят большие городские праздники.

Организационные детали