Увидим знаковую архитектуру тех времён, вспомним исчезнувшие здания, а также личностей, чьи имена неотделимы от истории города.
Описание экскурсии
Улица Свердлова — ворота города и пример градостроительного ансамбля с неповторимой архитектурой сталинского классицизма.
Семь городских площадей, игравших важную роль в жизни горожан. Какие-то из них оставили лишь лёгкий намёк о своём существовании.
Промышленные предприятия молодого советского индустриального города: от первого хлебозавода до фабрики-кухни.
Храм Вознесения Господня — один из старейших в городе. Не пострадал в советское время — выясним, как у него это получилось.
Усадьба Расторгуева-Харитонова — дворец богатых золотопромышленников, ставший кузницей юных талантов.
Храм-памятник на крови во имя Всех Святых в земле Российской просиявших — место памяти о трагических событиях, произошедших в доме инженера Н. Ипатьева.
Мемориал «Чёрный тюльпан» на площади Советской армии — обсудим творчество свердловского скульптора Константина Грюнберга.
Дом офицеров — задумывался как клуб и считался первым свердловским долгостроем. Поговорим о клубных учреждениях, которым отводилась огромная роль в воспитании горожан.
Дворы жилищных комплексов 30-х годов, которые пропагандировали идею жизни в коммуне.
Памятник Георгию Жукову — вспомним о его пребывании в Свердловске.
Академический театр Оперы и балета — выясним, какие важные события произошли в его стенах
Домик архитектора К. Бабыкина, который подарил городу уникальные здания.
Главный проспект города, на прогулке по которому увидим первый многоэтажный дом Свердловска и административные здания в стиле конструктивизма: Дом печати и Дом связи.
Исторический сквер — проект, реализованный советскими архитекторами. Сейчас здесь проходят большие городские праздники.
Организационные детали
- Рекомендованный возраст — от 14 лет
- Мы будем много ходить, поэтому рассчитывайте свои силы
- На маршруте предусмотрено несколько остановок на перерыв и кофе с перекусом, которые вы оплачиваете самостоятельно