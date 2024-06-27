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своим делом и подробно рассказала, что как и почему Была небольшая история про воск виды и как его подготовить, Дальше выбор парфюмерной композиции, баночки и этикетки - выбрала, конечно, Екатеринбург, потому что проездом в этом городе. Теперь у меня есть свечка с ароматом Екатеринбург, как память об этой поездке 🥰 Рекомендую