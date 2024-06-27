1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
5 июля в 17:00
9 июля в 14:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Настоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
Начало: В историческом центре
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
2 900₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
1 час
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Создайте свою уникальную ароматическую свечу в светлой студии Екатеринбурга. Выберите аромат, подсвечник и другие компоненты. Специальные навыки не требуются
Начало: В центре города на улице Луначарского
Расписание: во вторник в 17:00, в среду и пятницу в 14:00 и 19:00, в воскресенье в 13:00 и 18:00
Завтра в 17:00
3 июля в 14:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Портрет Екатеринбурга в истории страны
Изучить город и оценить его уникальность на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В историческом центре на Плотинке
3 июля в 14:00
4 июля в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Екатеринбург - столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
Завтра в 14:30
4 июля в 14:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Начало: У Президентского центра
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
43503 915₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»
Начало: По Вашему выбору в центре города
5 июля в 08:00
10 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
Навестить обитель духов, отыскать наскальные рисунки манси и отдохнуть на берегу лазурных водоемов
Начало: В центре города
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург: нарисованный город
Пройти по следам фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA
Начало: В центре города по договорённости
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
Забыть о городской суете, поработать с глиной и создать два изделия в мини-группе
Начало: На ул. Циолковского (центр Екатеринбурга)
2 800₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
Написать картину маслом под руководством опытного художника
Начало: В центре города на улице Луначарского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00 и 18:00
Сегодня в 13:00
4 июля в 13:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Форелевая ферма, гора Любви и Аракаевские долины
Посетить семейное экохозяйство и открыть природные красоты уральской Швейцарии
Начало: В центре города
12 июля в 09:00
19 июля в 09:00
10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Екатеринбург - завод среди городов и город среди заводов
Узнать историю уральской столицы, понять её характер и уловить уникальность
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлесей27 июня 2024Отзывы не пишу) Поэтому просто, Все понравилось, даже местным)
- ТТатьяна26 июня 2024Настоящая магия Впервые делала свечи и я в восторге от этого опыта Стоит заметить, девушка Полина, которая вела мастер класс, очень увлечена
- ААнастасия25 июня 2024Экскурсия очень понравилась, позволила окунуться в жизнь города от момента создания до наших дней.
- ССветлана20 июня 2024Была на экскурсии в апреле, в не самое теплое время года… Но даже погода не помешала мне влюбиться в Екатеринбург!
- ЕЕлена20 июня 2024Все очень понравилось.
- ВВера19 июня 2024Впервые в Екатеринбурге. По сложившейся традиции фотопрогулка в новом месте обязательна. Со мной работа да фотограф Люба. Очень позитивная, умеет видеть красоту и необычность в самых обычных локациях. Рассказала интересные истории о городе. Время пролетело очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству
- ИИлья18 июня 2024Всё было хорошо
- ММарина11 июня 2024Очень довольны, что удалось побывать на такой экскурсии. Основную часть группы составляли подростки 13-16 лет. Очень долго обсуждали увиденное и услышанное, признали самым ярким событием поездки в Екатеринбург. Не помешал даже проливной дождь. Огромное спасибо экскурсоводу Елене!
- ААртём10 июня 2024Получили огромное удовольствие от посещения экскурсии. Елена глубоко погружена в материал и рассказывает много интересных историй из жизни и творчества уличных художников. Рекомендуем эту экскурсию всем, интересно будет даже жителям Екатеринбурга.
- ААнтонина6 июня 2024Спасибо, очень понравилось. Экскурсия увлекательная, в меру сложная, время пролетело очень быстро. С нами была девочка 14 лет, кот всячески делала вид, что не слушает. Оказалось многое запомнила))) это приятно. Екатерина спасибо. Однозначно рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Из центра»
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