Алексей — ваша команда гидов в Екатеринбурге

Меня зовут Алексей. Я житель Екатеринбурга в третьем поколении. Познавательные путешествия начал более 40 лет назад. С тех пор это моё хобби. Вожу по местам, которые знают не все. Екатеринбург, Урал, Россия, Европа. Собираю городские легенды и создаю хронику городской истории. Экскурсии провожу вместе со своими коллегами-гидами.