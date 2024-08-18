Улица Электродепо — интереснейший уголок Екатеринбурга, о котором не знают многие местные жители. Мы погуляем по ней, сворачивая в интересные места. Вы увидите старинные электровозы, паровозы и столыпинские вагоны. Оцените самый длинный в стране пешеходный мост. Услышите об артиллерийском обстреле города и крупнейшем взрыве в его истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
За 1,5 часа вы:
- пройдёте по самому длинному пешеходному мосту России
- посетите музей Свердловской железной дороги под открытым небом
- увидите старинные паровозы и тепловозы, ж/д мастерские и депо
- рассмотрите первый советский пассажирский электровоз
- побываете на месте самого мощного взрыва в истории города
Я расскажу о:
- падении большевистской власти на Урале в 1918 году
- операции по захвату Екатеринбурга войсками Чехословацкого корпуса
- появлении на Свердловской ж/д первых локомотивов на электрической тяге
- обстоятельствах и виновниках взрыва поезда с гексогеном
- бронепоезде чешского корпуса на путях Транссиба
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки Ватутина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Меня зовут Алексей. Я житель Екатеринбурга в третьем поколении. Познавательные путешествия начал более 40 лет назад. С тех пор это моё хобби. Вожу по местам, которые знают не все. Екатеринбург, Урал, Россия, Европа. Собираю городские легенды и создаю хронику городской истории. Экскурсии провожу вместе со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
18 авг 2024
Экскурсия нам очень понравилась. С Алексеем мы окунулись в мир поездов. Узнали много интересного о развитии железной дороги. Посмотрели на локомотивы не только с наружи, но и побывали в некоторых внутри. Большое спасибо. Рекомендую.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
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