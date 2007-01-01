Анатолий проводит ещё 4 экскурсии

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Ночной Екатеринбург

Проехаться по таинственным улицам и проспектам в свете фонарей, слушая истории былых столетий

Анатолий
Анатолий – Гид из Екатеринбурга
Огни ночной подсветки преобразят облик города и погрузят нас в мистическую атмосферу.

Под современными светильниками необычной конструкции обычные дома станут объектами искусства, а исторические здания оживут и приоткроют свои секреты.

Мы вспомним прошлое Екатеринбурга, поговорим о его выдающихся уроженцах и колоритных особенностях.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 100 ₽ за экскурсию

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Ночной Екатеринбург
Ночной Екатеринбург

Что вас ожидает

Предания старины
Вы увидите Екатеринбург с новой стороны. Особняки, освещенные яркой, словно бы праздничной подсветкой, таинственные аллеи парков: мы прокатимся по центру города, смакуя истории 📖 былых времен. Вы осмотрите сквер у городской плотины, главную площадь, дом Севастьянова и Храм на Крови, возведенный на месте расстрела царской семьи. Я поделюсь старинными легендами, расскажу об улицах, зданиях и памятниках, которые предстанут перед нами и которых уже нет, а также покажу вам неизвестные туристам локации.

Деловой центр
Во второй части экскурсии 🧭 совершим променад по улице Ельцина. Здесь, в деловом центре города, вы ощутите ритм жизни современного мегаполиса. Мы осмотрим центральный стадион 🏟️ и вспомним Чемпионат Мира 2018 года, а в завершение посетим естественную обзорную площадку у метеостанции, чтобы полюбоваться городом с высоты.

Организационные детали

  • Запись на экскурсию ⛳ проводится в любой день и заканчивается за 15 часов до начала экскурсии
  • Для группы более чем 3 человек стоимость и трансфер оговаривается дополнительно
  • По желанию можно включить посещение смотровой площадки небоскрёба «Высоцкий» (53 этаж): ежедневно с 10 до 23 часов
Ночной Екатеринбург
Ночной Екатеринбург
Ночной Екатеринбург
Ночной Екатеринбург
Ночной Екатеринбург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анатолий
Анатолий
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую экскурсию. Сейчас провожу экскурсии как по Екатеринбургу, так и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и ещё неизвестных тайнах.
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Анатолий проводит ещё 4 экскурсии

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