Анатолий проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Предания старины

Вы увидите Екатеринбург с новой стороны. Особняки, освещенные яркой, словно бы праздничной подсветкой, таинственные аллеи парков: мы прокатимся по центру города, смакуя истории 📖 былых времен. Вы осмотрите сквер у городской плотины, главную площадь, дом Севастьянова и Храм на Крови, возведенный на месте расстрела царской семьи. Я поделюсь старинными легендами, расскажу об улицах, зданиях и памятниках, которые предстанут перед нами и которых уже нет, а также покажу вам неизвестные туристам локации.

Деловой центр

Во второй части экскурсии 🧭 совершим променад по улице Ельцина. Здесь, в деловом центре города, вы ощутите ритм жизни современного мегаполиса. Мы осмотрим центральный стадион 🏟️ и вспомним Чемпионат Мира 2018 года, а в завершение посетим естественную обзорную площадку у метеостанции, чтобы полюбоваться городом с высоты.

Организационные детали