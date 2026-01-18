Анатолий проводит ещё 4 экскурсии

Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Огни ночной подсветки преобразят облик Екатеринбурга и погрузят в мистическую атмосферу.
Под светом необычных светильников обычные дома станут объектами искусства, а исторические здания приоткроют свои секреты. Вспомним прошлое города, поговорим о читать дальшеуменьшить
его выдающихся уроженцах и колоритных особенностях.
Вы увидите Екатеринбург с новой стороны: особняки, освещенные яркой подсветкой, таинственные аллеи парков.
Прокатимся по центру города, осмотрим сквер у городской плотины, главную площадь, дом Севастьянова и Храм на Крови. Поделюсь старинными легендами, расскажу об улицах, зданиях и памятниках.
Во второй части экскурсии совершим променад по улице Ельцина, ощутим ритм жизни современного мегаполиса, осмотрим центральный стадион и вспомним Чемпионат Мира 2018 года. В завершение посетим обзорную площадку у метеостанции, чтобы полюбоваться городом с высоты
Лучшее время для экскурсии по ночному Екатеринбургу - летние месяцы, такие как июнь, июль и август. В это время город особенно красив благодаря тёплой погоде и длинным световым дням, которые плавно переходят в уютные вечера. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна для прогулок, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладным вечерам. Зимой же, несмотря на морозы, город украшен праздничными огнями, что придаёт особую атмосферу, но требует более тёплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сквер у городской плотины
Главная площадь
Дом Севастьянова
Храм на Крови
Улица Ельцина
Центральный стадион
Обзорная площадка у метеостанции
Описание экскурсии
Предания старины
Вы увидите Екатеринбург с новой стороны. Особняки, освещенные яркой, словно бы праздничной подсветкой, таинственные аллеи парков: мы прокатимся по центру города, смакуя истории былых времен. Вы осмотрите сквер у городской плотины, главную площадь, дом Севастьянова и Храм на Крови, возведенный на месте расстрела царской семьи. Я поделюсь старинными легендами, расскажу об улицах, зданиях и памятниках, которые предстанут перед нами и которых уже нет, а также покажу вам неизвестные туристам локации.
Деловой центр
Во второй части экскурсии совершим променад по улице Ельцина. Здесь, в деловом центре города, вы ощутите ритм жизни современного мегаполиса. Мы осмотрим центральный стадион и вспомним Чемпионат Мира 2018 года, а в завершение посетим естественную обзорную площадку у метеостанции, чтобы полюбоваться городом с высоты.
Организационные детали
Запись на экскурсию проводится в любой день и заканчивается за 15 часов до начала экскурсии
Для группы более чем 3 человек стоимость и трансфер оговаривается дополнительно
По желанию можно включить посещение смотровой площадки небоскрёба «Высоцкий» (53 этаж): ежедневно с 10 до 23 часов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По Вашему выбору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 9322 туристов
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую программу.
Сейчас провожу экскурсии по Екатеринбургу и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и тайнах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
–
3
1
2
–
1
–
Михаил
Экскурсия интересная. Маленький совет – учитывать темп экскурсантов.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Наша экскурсия с Анатолием проходила вечером 3 января 2025 года. И доилась она 3,5 часа. Вначале мы прошлись до платинки, там Анатолий рассказал историю про город. Затем поехали на автобусе по городу и читать дальшеуменьшить
Анатолий без умолку все рассказывал нам про разные достопримечательности города: дома, скверы, храмы и т. д. А группа наша слушала его с интересом. Он рассказал про семью Романовых, про храм на крови, про различные здание города Екатеринбурга. В еще мы доехали до места, где размещен постамент Европа- Азия. Побывали на раньше считавшем самом высоком месте - метеостанции, где раньше собирались люди и смотрели салют.
Анатолий очень много знает про город, эрудированный и отвечал на наши вопросы.
Анатолий благодарю за вашу экскурсию. Буду рекомендовать вас друзьям и знакомым.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Спасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства с архитектурными достопримечательностями старой части города и прекрасным новогодним украшением улиц, познакомились с историей возникновения и развития могучего промышленного и культурного центра Урала и Сибири! Благодаря Анатолию, мы, буквально, путешествовали сквозь времена, проходя и проезжая по улицам! Прекрасный город! Замечательный экскурсовод! Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Анатолий просто отличный гид, сразу видно знает о городе ВСЁ. Столько информации мы еще не получали. Вечер прошел незабываемо. Спасибо
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
Было интересно посмотреть город ночью. Красиво. Рекомендую. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алексей
Всё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старался реализовать их по максимуму. Молодец, будем рекомендовать.