Анатолий проводит ещё 4 экскурсии

Огни ночной подсветки преобразят облик Екатеринбурга и погрузят в мистическую атмосферу.Под светом необычных светильников обычные дома станут объектами искусства, а исторические здания приоткроют свои секреты. Вспомним прошлое города, поговорим о

его выдающихся уроженцах и колоритных особенностях. Вы увидите Екатеринбург с новой стороны: особняки, освещенные яркой подсветкой, таинственные аллеи парков. Прокатимся по центру города, осмотрим сквер у городской плотины, главную площадь, дом Севастьянова и Храм на Крови. Поделюсь старинными легендами, расскажу об улицах, зданиях и памятниках. Во второй части экскурсии совершим променад по улице Ельцина, ощутим ритм жизни современного мегаполиса, осмотрим центральный стадион и вспомним Чемпионат Мира 2018 года. В завершение посетим обзорную площадку у метеостанции, чтобы полюбоваться городом с высоты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по ночному Екатеринбургу - летние месяцы, такие как июнь, июль и август. В это время город особенно красив благодаря тёплой погоде и длинным световым дням, которые плавно переходят в уютные вечера. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна для прогулок, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладным вечерам. Зимой же, несмотря на морозы, город украшен праздничными огнями, что придаёт особую атмосферу, но требует более тёплой одежды.

Сейчас август — это идеальное время.