Анатолий проводит ещё 4 экскурсии

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Ночной Екатеринбург

Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Огни ночной подсветки преобразят облик Екатеринбурга и погрузят в мистическую атмосферу.

Под светом необычных светильников обычные дома станут объектами искусства, а исторические здания приоткроют свои секреты. Вспомним прошлое города, поговорим о
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его выдающихся уроженцах и колоритных особенностях.

Вы увидите Екатеринбург с новой стороны: особняки, освещенные яркой подсветкой, таинственные аллеи парков.

Прокатимся по центру города, осмотрим сквер у городской плотины, главную площадь, дом Севастьянова и Храм на Крови. Поделюсь старинными легендами, расскажу об улицах, зданиях и памятниках.

Во второй части экскурсии совершим променад по улице Ельцина, ощутим ритм жизни современного мегаполиса, осмотрим центральный стадион и вспомним Чемпионат Мира 2018 года. В завершение посетим обзорную площадку у метеостанции, чтобы полюбоваться городом с высоты

5
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌃 Мистическая атмосфера ночного города
  • 🏛️ Исторические здания в новом свете
  • 🗺️ Уникальные легенды и истории
  • 🏙️ Современный деловой центр
  • 📸 Виды с высоты на город

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по ночному Екатеринбургу - летние месяцы, такие как июнь, июль и август. В это время город особенно красив благодаря тёплой погоде и длинным световым дням, которые плавно переходят в уютные вечера. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна для прогулок, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладным вечерам. Зимой же, несмотря на морозы, город украшен праздничными огнями, что придаёт особую атмосферу, но требует более тёплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Ночной Екатеринбург
Ночной Екатеринбург
Ночной Екатеринбург

Что можно увидеть

  • Сквер у городской плотины
  • Главная площадь
  • Дом Севастьянова
  • Храм на Крови
  • Улица Ельцина
  • Центральный стадион
  • Обзорная площадка у метеостанции

Описание экскурсии

Предания старины

Вы увидите Екатеринбург с новой стороны. Особняки, освещенные яркой, словно бы праздничной подсветкой, таинственные аллеи парков: мы прокатимся по центру города, смакуя истории былых времен. Вы осмотрите сквер у городской плотины, главную площадь, дом Севастьянова и Храм на Крови, возведенный на месте расстрела царской семьи. Я поделюсь старинными легендами, расскажу об улицах, зданиях и памятниках, которые предстанут перед нами и которых уже нет, а также покажу вам неизвестные туристам локации.

Деловой центр

Во второй части экскурсии совершим променад по улице Ельцина. Здесь, в деловом центре города, вы ощутите ритм жизни современного мегаполиса. Мы осмотрим центральный стадион и вспомним Чемпионат Мира 2018 года, а в завершение посетим естественную обзорную площадку у метеостанции, чтобы полюбоваться городом с высоты.

Организационные детали

  • Запись на экскурсию проводится в любой день и заканчивается за 15 часов до начала экскурсии
  • Для группы более чем 3 человек стоимость и трансфер оговаривается дополнительно
  • По желанию можно включить посещение смотровой площадки небоскрёба «Высоцкий» (53 этаж): ежедневно с 10 до 23 часов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По Вашему выбору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 9322 туристов
С рождения живу в Екатеринбурге. С детства интересуюсь природой Урала и его историей. Первую экскурсию провёл в 2007 году, тогда же разработал свою первую авторскую программу. Сейчас провожу экскурсии по Екатеринбургу и по всему Уралу, а количество авторских маршрутов приближается к 10. Покажу и расскажу о нашем замечательном крае: его становлении, первых заводах, золотой лихорадке и тайнах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
1
2
1
Михаил
Экскурсия интересная.
Маленький совет – учитывать темп экскурсантов.
Экскурсия интересная.
Экскурсия интересная.
Экскурсия интересная.
Экскурсия интересная.
Экскурсия интересная.
Экскурсия интересная.
Экскурсия интересная.
Экскурсия интересная.
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Анна
Наша экскурсия с Анатолием проходила вечером 3 января 2025 года.
И доилась она 3,5 часа.
Вначале мы прошлись до платинки, там Анатолий рассказал историю про город.
Затем поехали на автобусе по городу и
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Анатолий без умолку все рассказывал нам про разные достопримечательности города: дома, скверы, храмы и т. д.
А группа наша слушала его с интересом.
Он рассказал про семью Романовых, про храм на крови, про различные здание города Екатеринбурга.
В еще мы доехали до места, где размещен постамент Европа- Азия.
Побывали на раньше считавшем самом высоком месте - метеостанции, где раньше собирались люди и смотрели салют.

Анатолий очень много знает про город, эрудированный и отвечал на наши вопросы.

Анатолий благодарю за вашу экскурсию.
Буду рекомендовать вас друзьям и знакомым.

Наша экскурсия с Анатолием проходила вечером 3 января 2025 года.
Наша экскурсия с Анатолием проходила вечером 3 января 2025 года.
Наша экскурсия с Анатолием проходила вечером 3 января 2025 года.
Наша экскурсия с Анатолием проходила вечером 3 января 2025 года.
Наша экскурсия с Анатолием проходила вечером 3 января 2025 года.
Наша экскурсия с Анатолием проходила вечером 3 января 2025 года.
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Н
Спасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства с архитектурными достопримечательностями старой части города и прекрасным новогодним украшением улиц, познакомились с историей возникновения и развития могучего промышленного и культурного центра Урала и Сибири! Благодаря Анатолию, мы, буквально, путешествовали сквозь времена, проходя и проезжая по улицам! Прекрасный город! Замечательный экскурсовод! Рекомендуем!
Спасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства с
Спасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства с
Спасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства с
Спасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства с
Спасибо Анатолию за очень интересную экскурсию по ночному Екатеринбургу! Мы, неожиданно для себя, помимо знакомства с
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Юлия
Анатолий просто отличный гид, сразу видно знает о городе ВСЁ. Столько информации мы еще не получали. Вечер прошел незабываемо. Спасибо
Анатолий просто отличный гид, сразу видно знает о городе ВСЁ. Столько информации мы еще не получали. Вечер прошел незабываемо. Спасибо
Анатолий просто отличный гид, сразу видно знает о городе ВСЁ. Столько информации мы еще не получали. Вечер прошел незабываемо. Спасибо
Анатолий просто отличный гид, сразу видно знает о городе ВСЁ. Столько информации мы еще не получали. Вечер прошел незабываемо. Спасибо
Анатолий просто отличный гид, сразу видно знает о городе ВСЁ. Столько информации мы еще не получали. Вечер прошел незабываемо. Спасибо
Анатолий просто отличный гид, сразу видно знает о городе ВСЁ. Столько информации мы еще не получали. Вечер прошел незабываемо. Спасибо
Анатолий просто отличный гид, сразу видно знает о городе ВСЁ. Столько информации мы еще не получали. Вечер прошел незабываемо. Спасибо
Анатолий просто отличный гид, сразу видно знает о городе ВСЁ. Столько информации мы еще не получали. Вечер прошел незабываемо. Спасибо
Анатолий просто отличный гид, сразу видно знает о городе ВСЁ. Столько информации мы еще не получали. Вечер прошел незабываемо. Спасибо+1
Анатолий просто отличный гид, сразу видно знает о городе ВСЁ. Столько информации мы еще не получали. Вечер прошел незабываемо. Спасибо
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Ксения
Было интересно посмотреть город ночью. Красиво. Рекомендую. Спасибо.
Было интересно посмотреть город ночью. Красиво. Рекомендую. Спасибо.
Было интересно посмотреть город ночью. Красиво. Рекомендую. Спасибо.
Было интересно посмотреть город ночью. Красиво. Рекомендую. Спасибо.
Было интересно посмотреть город ночью. Красиво. Рекомендую. Спасибо.
Было интересно посмотреть город ночью. Красиво. Рекомендую. Спасибо.
Было интересно посмотреть город ночью. Красиво. Рекомендую. Спасибо.
Было интересно посмотреть город ночью. Красиво. Рекомендую. Спасибо.
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А
Всё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старался реализовать их по максимуму. Молодец, будем рекомендовать.
Всё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старался
Всё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старался
Всё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старался
Всё очень понравилось. Гид Анатолий очень интересно проводит экскурсию. Он учёл все наши пожелания и старался
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