4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Екатеринбург - столица уральского камня
Раскрыть «каменную» историю города и увидеть связанные с ней старинные здания
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Уральское Бали, святилище Аллаки и другие чудеса
Отправиться из Екатеринбурга к лазурным водам и местному Стоунхенджу из 14 глыб-исполинов
Начало: В районе цирка
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие за сокровищем
Отправиться на поиски кристаллов граната - на автомобиле из Екатеринбурга
Начало: По Вашему выбору в центре города
24 авг в 14:00
27 авг в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург: нарисованный город
Пройти по следам фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA
Начало: В центре города по договорённости
20 авг в 08:00
28 авг в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна17 марта 2024Татьяна очень хороший гид, экскурсия интересная, узнали много нового, всем рекомендую
- ММария12 июля 2023Для Татьяны у нас только слова благодарности!!! Это была живая и эмоциональная беседа о истории города и его жизни сейчас!
- ДДенис8 мая 2023Экскурсия очень понравилась, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Нескучные экскурсии»
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