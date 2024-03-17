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Мы получили информацию, заявленную в экскурсии, но с Татьяной было интересно говорить и на разные темы, связанные с Екатеринбургом, так как знает о нем она много) Часть экскурсии была на машине, это позволило сориентироваться в городе и наметить места, куда уже самостоятельно прогулялись пешком. В музее История камнерезного искусства нам провел экскурсию работник музея, а потом отвели на мастер-класс. Мастер-класс небольшой, но приятный. Нам показали как обточить камень на диске и потом к обработанному камню можно было приклеить фурнитуру и получить кольцо, подвеску или брошку.