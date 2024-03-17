Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Екатеринбурге, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Екатеринбург - столица уральского камня
На машине
6 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Екатеринбург - столица уральского камня
Раскрыть «каменную» историю города и увидеть связанные с ней старинные здания
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Уральское Бали, святилище Аллаки и другие чудеса
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Уральское Бали, святилище Аллаки и другие чудеса
Отправиться из Екатеринбурга к лазурным водам и местному Стоунхенджу из 14 глыб-исполинов
Начало: В районе цирка
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Путешествие за сокровищем
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие за сокровищем
Отправиться на поиски кристаллов граната - на автомобиле из Екатеринбурга
Начало: По Вашему выбору в центре города
24 авг в 14:00
27 авг в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Екатеринбург: нарисованный город
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург: нарисованный город
Пройти по следам фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA
Начало: В центре города по договорённости
20 авг в 08:00
28 авг в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    17 марта 2024
    Екатеринбург - столица уральского камня
    Татьяна очень хороший гид, экскурсия интересная, узнали много нового, всем рекомендую
  • М
    Мария
    12 июля 2023
    Екатеринбург - столица уральского камня
    Для Татьяны у нас только слова благодарности!!! Это была живая и эмоциональная беседа о истории города и его жизни сейчас!
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    Мы получили информацию, заявленную в экскурсии, но с Татьяной было интересно говорить и на разные темы, связанные с Екатеринбургом, так как знает о нем она много) Часть экскурсии была на машине, это позволило сориентироваться в городе и наметить места, куда уже самостоятельно прогулялись пешком. В музее История камнерезного искусства нам провел экскурсию работник музея, а потом отвели на мастер-класс. Мастер-класс небольшой, но приятный. Нам показали как обточить камень на диске и потом к обработанному камню можно было приклеить фурнитуру и получить кольцо, подвеску или брошку.

  • Д
    Денис
    8 мая 2023
    Екатеринбург - столица уральского камня
    Экскурсия очень понравилась, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Екатеринбург - столица уральского камня
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  3. Путешествие за сокровищем
  4. Екатеринбург: нарисованный город
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ельцин Центр
  6. Набережная
  7. Ганина яма
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Оленьи Ручьи
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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