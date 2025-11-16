Каким был Екатеринбург до революции? На этой экскурсии вы увидите старинные купеческие усадьбы, прогуляетесь по улицам, где жили и строили меценаты Урала, услышите легенды о старообрядцах, торговцах и благотворителях.
Город откроется с новой стороны — через камень, дерево, старинную лепнину и настоящие уральские характеры.
Описание экскурсииПриглашаю вас отправиться в путешествие по Екатеринбургу XIX века — городу купцов, меценатов и старообрядцев. Мы пройдём по центральным улицам, где до сих пор сохранились особняки и доходные дома уральских династий. На площади 1905 года поговорим о купцах Коробковых и узнаем, каким был старый Гостиный двор. Прогуляемся по улице Вайнера и улице 8 Марта, где жили Емельяновы, Телегины, Борчаниновы и Первушины. Зайдём к усадьбе Поклевских-Козелл и часовне Александра Невского на бывшей Хлебной площади. Увидим здания Горной академии — в прошлом приют, построенный купцом Нуровым. Посетим Ново-Тихвинский женский монастырь и заглянем в уютные уголки бывшего Александровского проспекта. Вас ждут не только красивые дома, но и истории жизни, торговли, благотворительности и веры, которые создавали облик дореволюционного Екатеринбурга. Важная информация: Рекомендую надеть удобную обувь – хоть экскурсия и будет продолжаться неспешным шагом, но всё же ходить предстоит достаточно долго.
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Площадь 1905 года - доходный дом купцов Коробковых, а также здание администрации Екатеринбурга - бывший Гостиный двор
- 2. Улица Вайнера с доходными домами купцов Емельяновых, Телегиных, Агафуровых
- 3. Усадьба купцов Поклевских-Козелл на улице Малышева
- 4. Улица 8 Марта с доходными домами Борчаниновых, Первушиных, усадьба купцов Телегиных
- 5. Дендропарк - бывшая Хлебная площадь с часовней Александра Невского конца 19 века
- 6. Приют купца Нурова - комплекс зданий Горной Академии
- 7. Ново-Тихвинский Женский монастырь
- 8. Усадьбы купцов Первушиных и Казанцевых на бывшем Александровском проспекте (ныне ул. Декабристов)
- 9. Усадьбы купцов Ошурковых, Давыдовых и Баландина на улице Чапаева (бывшей Архиерейской)
Начало: Набережная Городского Пруда, возле дома Н. Севастьянова (просп. Ленина, д. 35)
Завершение: Усадьба купца Баландина, ул. Чапаева 7
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Рекомендую надеть удобную обувь - хоть экскурсия и будет продолжаться неспешным шагом
- Но всё же ходить предстоит достаточно долго
