Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Каким был Екатеринбург до революции? На этой экскурсии вы увидите старинные купеческие усадьбы, прогуляетесь по улицам, где жили и строили меценаты Урала, услышите легенды о старообрядцах, торговцах и благотворителях.



Город откроется с новой стороны — через камень, дерево, старинную лепнину и настоящие уральские характеры.

Александр Ваш гид в Екатеринбурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа 3500 ₽ за экскурсию Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Приглашаю вас отправиться в путешествие по Екатеринбургу XIX века — городу купцов, меценатов и старообрядцев. Мы пройдём по центральным улицам, где до сих пор сохранились особняки и доходные дома уральских династий. На площади 1905 года поговорим о купцах Коробковых и узнаем, каким был старый Гостиный двор. Прогуляемся по улице Вайнера и улице 8 Марта, где жили Емельяновы, Телегины, Борчаниновы и Первушины. Зайдём к усадьбе Поклевских-Козелл и часовне Александра Невского на бывшей Хлебной площади. Увидим здания Горной академии — в прошлом приют, построенный купцом Нуровым. Посетим Ново-Тихвинский женский монастырь и заглянем в уютные уголки бывшего Александровского проспекта. Вас ждут не только красивые дома, но и истории жизни, торговли, благотворительности и веры, которые создавали облик дореволюционного Екатеринбурга. Важная информация: Рекомендую надеть удобную обувь – хоть экскурсия и будет продолжаться неспешным шагом, но всё же ходить предстоит достаточно долго.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату