Мини-группа
до 10 чел.
На мотосноубордах - на Чёртово городище
Насладитесь уральской природой и скалами Чёртова городища, прокатившись на мотосноубордах. Узнайте о легендах и уникальных растениях этого места
Начало: На городской набережной Среднеуральска
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
22 июл в 09:00
8000 ₽ за человека
Водная прогулка
Сап-прогулка в центре Екатеринбурга
Насладитесь неспешной сап-прогулкой по реке Исеть, открывая для себя виды на старинные дома и современные здания Екатеринбурга. Подходит для всех
Начало: На набережной у городского пруда
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
7500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Екатеринбург-Купеческий
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя купеческие дома и узнавая истории уральских предпринимателей. Откройте для себя прошлое Екатеринбурга
Начало: Набережная Городского Пруда, возле дома Н. Севасть...
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 января 2025Огромное спасибо Никите за такое интересное, красивое и активное приключение! Катались на мотосноубордах впервые-это было супер! Лучший вариант проведения выходных! Также выражаем благодарность за фото и видео с нами, которые снимал Никита ☺️
- ААнна11 июля 2022Очень понравилось!!! Было немного волнительно, т. к. в первый раз, но все прошло замечательно. Данилу большое спасибо! Все понятно объяснил и поддерживал во время заплыва! Масса впечатлений, большое спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «С набережной»
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