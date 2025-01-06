Огромное спасибо Никите за такое интересное, красивое и активное приключение! Катались на мотосноубордах впервые-это было супер! Лучший вариант проведения выходных! Также выражаем благодарность за фото и видео с нами, которые снимал Никита ☺️

А Анна

Очень понравилось!!! Было немного волнительно, т. к. в первый раз, но все прошло замечательно. Данилу большое спасибо! Все понятно объяснил и поддерживал во время заплыва! Масса впечатлений, большое спасибо!!!