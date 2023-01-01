Константин проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Интересные факты

В XVIII веке здесь строились самые передовые в мире заводы, а в XX веке возводились смелые авангардные архитектурные объекты. Я расскажу как на старом Екатеринбургском дворе чеканилось до 80% медной монеты страны, а малахитовой краской красили крыши роскошных усадеб. Вы узнаете, где добывали и гранили знаменитые уральские изумруды и услышите как золото мыли прямо в центре города. Также в нашей программе:

Новотихвинский женский монастырь, где вы узнаете, какой российский император был его основателем и почетным гостем.

Храм на Крови и Патриаршее Подворье — место трагической гибели семьи последнего российского императора Николая II

Штаб Уральского Военного Округа, у которого я напомню, как в годы войны здесь собирали знаменитые танки Т-34, расскажу о создании ядерного щита Родины и о том, как в небе над Свердловском местные ракетчики сбили американский самолет-шпион.

Назад в будущее

Мы вспомним о гражданской войне в России, когда на Урале был красный и белый террор, а во время сталинской индустриализации в лагерях ГУЛАГа трудились тысячи несчастных узников. Ненадолго заглянем в Ельцин Центр, ведь в нашем городе вырос и состоялся в политике первый президент России Борис Ельцин. А еще попытаемся заглянуть в будущее Екатеринбурга, знакомясь с современной архитектурой города и объектами стрит-арта.

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