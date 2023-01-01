Константин проводит ещё 1 экскурсию

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Екатеринбург: самое интересное

Исследовать город с историком и ощутить непередаваемый колорит Уральской столицы

Константин
Константин – Гид из Екатеринбурга
Я покажу вам прошлое и настоящее Екатеринбурга: Исторический сквер и плотину Городского пруда, роскошные усадьбы уральских фабрикантов XIX века и милые деревянные купеческие особнячки, памятники советского конструктивизма и футуристические высотки современных небоскребов.

А еще расскажу об уральском характере, поделюсь местными байками и легендами!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 45003 600 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Екатеринбург: самое интересное
Екатеринбург: самое интересное

Что вас ожидает

Интересные факты
В XVIII веке здесь строились самые передовые в мире заводы, а в XX веке возводились смелые авангардные архитектурные объекты. Я расскажу как на старом Екатеринбургском дворе чеканилось до 80% медной монеты страны, а малахитовой краской красили крыши роскошных усадеб. Вы узнаете, где добывали и гранили знаменитые уральские изумруды и услышите как золото мыли прямо в центре города. Также в нашей программе:

  • Новотихвинский женский монастырь, где вы узнаете, какой российский император был его основателем и почетным гостем.
  • Храм на Крови и Патриаршее Подворье — место трагической гибели семьи последнего российского императора Николая II
  • Штаб Уральского Военного Округа, у которого я напомню, как в годы войны здесь собирали знаменитые танки Т-34, расскажу о создании ядерного щита Родины и о том, как в небе над Свердловском местные ракетчики сбили американский самолет-шпион.

Назад в будущее
Мы вспомним о гражданской войне в России, когда на Урале был красный и белый террор, а во время сталинской индустриализации в лагерях ГУЛАГа трудились тысячи несчастных узников. Ненадолго заглянем в Ельцин Центр, ведь в нашем городе вырос и состоялся в политике первый президент России Борис Ельцин. А еще попытаемся заглянуть в будущее Екатеринбурга, знакомясь с современной архитектурой города и объектами стрит-арта.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном минивэне вместимостью до 6 человек
  • Маршрут экскурсии 🧭 может варьироваться в зависимости от ваших интересов и предпочтений
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Екатеринбург: самое интересное
Екатеринбург: самое интересное
Екатеринбург: самое интересное
Екатеринбург: самое интересное
Екатеринбург: самое интересное
Екатеринбург: самое интересное
Екатеринбург: самое интересное
Екатеринбург: самое интересное
Екатеринбург: самое интересное
Екатеринбург: самое интересное
Екатеринбург: самое интересное
Екатеринбург: самое интересное
Екатеринбург: самое интересное
Екатеринбург: самое интересное

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Чтобы понять характер Екатеринбурга, нужно самому на время стать уральцем и посмотреть на город изнутри. Я с удовольствием помогу вам в этом, ведь здесь я родился и вырос, получил историческое образование и вот уже много лет вожу экскурсии. В сфере моих интересов: архитектура, местный «горнозаводской менталитет», люди и судьбы. А еще я очень люблю специфический уральский юмор и собираю легенды и байки о Екатеринбурге и его жителях. В профессиональном плане стараюсь постоянно развиваться: много путешествую по Уралу и миру, читаю, учусь и преподаю в Школе экскурсоводов.
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Константин проводит ещё 1 экскурсию

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