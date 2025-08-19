Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Екатеринбург — настоящий музей конструктивизма под открытым небом.



Мы пройдём по улицам Свердловска 1920–30-х годов, увидим дом-корабль, дом-газету, дом-трактор и легендарную гостиницу «Исеть». Поговорим об эпохе, мечтах архитекторов и о том, как город стал символом раннесоветского авангарда. Для любителей необычной архитектуры и нестандартных маршрутов — самое то.

Описание экскурсии Эта прогулка по Екатеринбургу — шанс погрузиться в эпоху 1920–30-х годов и рассмотреть конструктивизм как живую архитектуру. Город сохранил уникальные образцы стиля: от типографии до жилых комплексов, от клубов до зданий власти. Мы начнём с площади 1905 года и Первого Дома Советов, узнаем, как строился первый многоэтажный дом в Свердловске. Увидим спортивный комплекс «Динамо», известный как «дом-корабль», и Главпочтамт, прозванный «домом-трактором». Пройдёмся по площади Труда и Советской Армии, где расположены здание Обкома и Дом Офицеров. Особое внимание уделим гостинице «Исеть» — символу конструктивизма на Урале, и Городку чекистов — жилому комплексу для сотрудников НКВД. Расскажу об истории, функциях и замыслах этих зданий, а также о судьбах их жильцов, в том числе маршала Жукова. Экскурсия пройдёт в пешеходном формате и подойдёт всем, кто интересуется архитектурой, историей или просто хочет увидеть другой Екатеринбург — не купеческий, а авангардный. Важная информация: Рекомендуется надеть удобную обувь. Хотя идти мы будем медленно, всё равно прогулка предстоит достаточно долгой

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь 1905 года

Второй Дом Советов - первый многоэтажный дом Екатеринбурга

Дом-Корабль «- спортивный комплекс» Динамо

Здание Свердловского Обкома и Облисполкома на Площади Труда

«Дом-Трактор» - Екатеринбургский Главпочтамт

Первый Дом Горсовета - первый многоквартирный дом Свердловска

Дом-Газета «- здание типографии газеты» Уральский Рабочий

Гостиница «Исеть» - символ свердловского конструктивизма и одна из визитных карточек города

Клуб Строителей

Здание генерального штаба Уральского Военного Округа

Городок Чекистов - комплекс жилых домов сотрудников НКВД

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь 1905 года, возле памятника Ленину Завершение: Площадь Совесткой Армии, перекрёсток улиц Луначарского и Первомайской Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел. Важная информация Рекомендуется надеть удобную обувь. Хотя идти мы будем медленно

Всё равно прогулка предстоит достаточно долгой