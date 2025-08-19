Екатеринбург — настоящий музей конструктивизма под открытым небом.
Мы пройдём по улицам Свердловска 1920–30-х годов, увидим дом-корабль, дом-газету, дом-трактор и легендарную гостиницу «Исеть». Поговорим об эпохе, мечтах архитекторов и о том, как город стал символом раннесоветского авангарда. Для любителей необычной архитектуры и нестандартных маршрутов — самое то.
Описание экскурсииЭта прогулка по Екатеринбургу — шанс погрузиться в эпоху 1920–30-х годов и рассмотреть конструктивизм как живую архитектуру. Город сохранил уникальные образцы стиля: от типографии до жилых комплексов, от клубов до зданий власти. Мы начнём с площади 1905 года и Первого Дома Советов, узнаем, как строился первый многоэтажный дом в Свердловске. Увидим спортивный комплекс «Динамо», известный как «дом-корабль», и Главпочтамт, прозванный «домом-трактором». Пройдёмся по площади Труда и Советской Армии, где расположены здание Обкома и Дом Офицеров. Особое внимание уделим гостинице «Исеть» — символу конструктивизма на Урале, и Городку чекистов — жилому комплексу для сотрудников НКВД. Расскажу об истории, функциях и замыслах этих зданий, а также о судьбах их жильцов, в том числе маршала Жукова. Экскурсия пройдёт в пешеходном формате и подойдёт всем, кто интересуется архитектурой, историей или просто хочет увидеть другой Екатеринбург — не купеческий, а авангардный. Важная информация: Рекомендуется надеть удобную обувь. Хотя идти мы будем медленно, всё равно прогулка предстоит достаточно долгой
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь 1905 года
- Второй Дом Советов - первый многоэтажный дом Екатеринбурга
- Дом-Корабль «- спортивный комплекс» Динамо
- Здание Свердловского Обкома и Облисполкома на Площади Труда
- «Дом-Трактор» - Екатеринбургский Главпочтамт
- Первый Дом Горсовета - первый многоквартирный дом Свердловска
- Дом-Газета «- здание типографии газеты» Уральский Рабочий
- Гостиница «Исеть» - символ свердловского конструктивизма и одна из визитных карточек города
- Клуб Строителей
- Здание генерального штаба Уральского Военного Округа
- Городок Чекистов - комплекс жилых домов сотрудников НКВД
- Дом Офицеров и площадь Советской Армии
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь 1905 года, возле памятника Ленину
Завершение: Площадь Совесткой Армии, перекрёсток улиц Луначарского и Первомайской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
- Рекомендуется надеть удобную обувь. Хотя идти мы будем медленно
- Всё равно прогулка предстоит достаточно долгой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лидия
19 авг 2025
И
Ирина
25 июл 2025
Спасибо большое Александру! Экскурсия очень понравилась: Александр показал все, что было заявлено и больше. Рассказ был интересный, эмоциональный, информативный. Рекомендую всем, кому интересен конструктивизм и та эпоха.
Ф
Филипп
14 июл 2025
Огромное спасибо Александру! Интереснейший рассказ про конструктивизм (+ немного на смежные темы) Екатеринбурга. Два часа пролетели почти незаметно.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
