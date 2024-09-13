Прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»

читать дальше Марины. Замечательная и активная экскурсовод, которая постоянно была в диалоге с нами. Я однозначно рекомендую изучать новый город в компании таких энтузиастов!) Очень понравились рекомендации атмосферных мест для посещения и ответы на вопросы, которые появлялись

Этот прекрасный город! Это город Екатеринбург! Как много глубины спрятано в его улочках, о чем мы узнали из уст экскурсовода