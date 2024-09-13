2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
Завтра в 15:00
23 сен в 15:00
900₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург: прогулка по историческому центру
Начало: Площадь 1905 года у памятника Ленину, Екатеринбург
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу - Триста лет истории и современности
Начало: Площадь 1905 года, возле памятника Ленину
Расписание: С понедельника по воскресенье готов начать с 12 до 17 часов. Звоните заранее!
23 сен в 12:00
24 сен в 12:00
3 000₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 сентября 2024Прекрасная экскурсия, чудесный экскурсовод Татьяна, очень интересно и с любовью к своему городу все нам рассказала.
- ООльга10 сентября 2024Оксана прекрасный гид. Очень интересно рассказывает про свой родной город. 2 часа на одном дыхании. Рекомендую! Огромное спасибо!
- ООльга1 сентября 2024Экскурсия по историческом центру Екатеринбурга. Дети 8,9,13 лет - слушали Татьяну, старались ответить на вопросы. Как много мы ещё не
- ТТатьяна12 мая 2024Все отлично! Все понравилось! Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывает. Много узнали про историю многих мест. Все очень увлекательно и познавательно.
- ДДарья25 сентября 2023Прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»Этот прекрасный город! Это город Екатеринбург! Как много глубины спрятано в его улочках, о чем мы узнали из уст экскурсовода
- ЮЮлия23 августа 2023Прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»Марина прекрасный экскурсовод и человек! Показала нам интересные уголки города и про всё подробно рассказала! Очень рекомендую 🙌🏽
- ААнастасия4 августа 2023Прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»Были на экскурсии с экскурсоводом Мариной, остались в восторге! Очень было интересно, время пролетело незаметно!
- ЕЕлена9 мая 2022По Красной Линии Екатеринбурга с гидом - историкомЭкскурсия очень понравилась. Гид - Константин, настоящий знаток города, который он знает и любит. Его любовь передалась и нам. 3
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «От Площади Ленина»
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