От Площади Ленина – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Екатеринбурге, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Пешая
534 отзыва
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Начало: Площадь 1905 года, у памятника Ленину
Расписание: Ежедневно, по набору группы
Завтра в 15:00
23 сен в 15:00
900 за человека
Екатеринбург: прогулка по историческому центру
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург: прогулка по историческому центру
Начало: Площадь 1905 года у памятника Ленину, Екатеринбург
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
2 800 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу - Триста лет истории и современности
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу - Триста лет истории и современности
Начало: Площадь 1905 года, возле памятника Ленину
Расписание: С понедельника по воскресенье готов начать с 12 до 17 часов. Звоните заранее!
23 сен в 12:00
24 сен в 12:00
3 000 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 сентября 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Прекрасная экскурсия, чудесный экскурсовод Татьяна, очень интересно и с любовью к своему городу все нам рассказала.
  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Оксана прекрасный гид. Очень интересно рассказывает про свой родной город. 2 часа на одном дыхании. Рекомендую! Огромное спасибо!
  • О
    Ольга
    1 сентября 2024
    Екатеринбург: прогулка по историческому центру
    Экскурсия по историческом центру Екатеринбурга. Дети 8,9,13 лет - слушали Татьяну, старались ответить на вопросы. Как много мы ещё не
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    знаем о своём городе! Татьяна посоветовала, в какие музеи сходить, в каких местах пригорода побывать, что посетить в городе - исторические, развлекательные, познавательные. В конце экскурсии каждый получил приз!

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Екатеринбург: прогулка по историческому центру
    Все отлично! Все понравилось! Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывает. Много узнали про историю многих мест. Все очень увлекательно и познавательно.
  • Д
    Дарья
    25 сентября 2023
    Прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»
    Этот прекрасный город! Это город Екатеринбург! Как много глубины спрятано в его улочках, о чем мы узнали из уст экскурсовода
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    Марины. Замечательная и активная экскурсовод, которая постоянно была в диалоге с нами. Я однозначно рекомендую изучать новый город в компании таких энтузиастов!) Очень понравились рекомендации атмосферных мест для посещения и ответы на вопросы, которые появлялись

  • Ю
    Юлия
    23 августа 2023
    Прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»
    Марина прекрасный экскурсовод и человек! Показала нам интересные уголки города и про всё подробно рассказала! Очень рекомендую 🙌🏽
  • А
    Анастасия
    4 августа 2023
    Прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»
    Были на экскурсии с экскурсоводом Мариной, остались в восторге! Очень было интересно, время пролетело незаметно!
  • Е
    Елена
    9 мая 2022
    По Красной Линии Екатеринбурга с гидом - историком
    Экскурсия очень понравилась. Гид - Константин, настоящий знаток города, который он знает и любит. Его любовь передалась и нам. 3
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    часа, прошли с пользой, теперь мы знаем о городе много интересного и полезного. Обязательно приедем еще и не один раз в этот замечательный город.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «От Площади Ленина»

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  6. Ганина яма
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  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в сентябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 3 000. Туристы уже оставили гидам 539 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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