Екатеринбург - в сердце большого Урала

5
3 отзыва
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вы посетите самые значимые места Свердловской области и Екатеринбурга.

Урал всегда был крупным промышленным центром России, поэтому с историей промышленности и богатыми русскими предпринимателями Демидовыми вы познакомитесь в Нижнем Тагиле.

Вы посетите одну из главных достопримечательностей города – “Храм-на-Крови во имя Всех святых в земле Российской просиявших”, а также Музей святой царской семьи и Ганину Яму.

Безусловно Урал – это богатые природные ресурсы: металлические руды, уголь, драгоценные и полудрагоценные камни.

Познакомиться с которыми вы сможете в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства, в Музее-шахте.
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Ближайшие даты:
3
ноя
3
янв

Что вас ожидает:

Граница Европы и Азии
Граница Европы и Азии
Побываем между двумя частями света!
Музей-шахта
Музей-шахта
Промоем золотосодержащие пески или попробуем себя в качестве старателя
История царской семьи
История царской семьи
Погрузимся в историю семьи последнего императора в реальном месте трагических событий

Программа тура по дням

1 день

Екатеринбург. Граница Европы и Азии. Музей Бориса Ельцина

Прибытие в аэропорт Екатеринбурга (Кольцово).

Встреча в аэропорту в 05:30.

Переезд в Екатеринбург.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу.

Сегодня Екатеринбург – это промышленный центр России, культурный и научный центр Урала.

Посещение Границы Европы и Азии.

Символ Европа-Азия был установлен в точке пересечения европейско-азиатской границы.

У обелиска заложены два камня, которые символизируют единение двух частей света.

Один камень был привезен с самой крайней точки Европы – мыса Рока, а второй камень с самого края азиатской части континента – мыса Дежнёва.

Экскурсия в музей Бориса Ельцина.

Это первый президентский музей в России.

Он рассказывает о жизни первого президента России и важнейших этапах его политической биографии.

Музей занимает 2 этажа и имеет необычную постройку в виде круга, который разделен на несколько комнат.

В экспозиции музея хранятся документы, фото и архивные кадры, а также используются современные интерактивные технологии.

Возвращение в отель.

Размещение в отеле.

Екатеринбург. Граница Европы и Азии. Музей Бориса ЕльцинаЕкатеринбург. Граница Европы и Азии. Музей Бориса ЕльцинаЕкатеринбург. Граница Европы и Азии. Музей Бориса ЕльцинаЕкатеринбург. Граница Европы и Азии. Музей Бориса Ельцина
2 день

Невьянск. Нижний Тагил

Завтрак в отеле.

Переезд в Невьянск.

Посещение Наклонной башни Демидовых.

Невьянская башня — это одно из немногих архитектурных сооружений, которое построено с отклонением от вертикали вверху 2,2 метра.

Переезд в Нижний Тагил.

Обзорная экскурсия по городу.

Почти 200 лет назад Нижний Тагил был главным производителем чугуна во всей Европе, а в советское время город стал крупным промышленным центром.

Сегодня город соединяет в себе мощь промышленных гигантов, современные здания, памятники истории и красоту уральской природы.

Обед.

Экскурсия в Историко-технический музей «Дом Черепановых».

Основная часть экспозиции рассказывает о судьбе семьи Черепановых, а также об изобретателе велосипеда, тагильчанине Ефиме Артамонове.

Экскурсия в Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых».

Нижний Тагил — родина русского расписного железного подноса.

Искусство уральской лаковой росписи зародилось в первой половине XVIII столетия.

Музей располагается в здании, которое принадлежало династии художников Худояровых.

Возвращение в Екатеринбург.

Невьянск. Нижний ТагилНевьянск. Нижний ТагилНевьянск. Нижний Тагил
3 день

Храм на крови. История царской семьи

Завтрак в отеле.

Посещение Храма на Крови.

“Храм-на-Крови во имя Всех святых в земле Российской просиявших” является одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга.

Именно здесь стоял дом инженера Николая Николаевича Ипатьева, в котором были расстреляны последний российский император Николай II со своей семьей и слугами.

Храм освятили накануне очередной годовщины трагических событий – 16 июля 2003 года.

Архитектурный комплекс включает в себя пятикупольный главный храм, часовню Елизаветы и Патриаршее подворье.

Экскурсия в Культурно-просветительский центр “Царский” (Музей святой царской семьи).

В экспозиции музея хранят предметы, связанные с августейшей семьей императора Николая II.

В ходе экскурсии вы посетите зал постоянной экспозиции, Патриарший зал, царский рояль и храм во имя святителя Николая Чудотворца.

Переезд в Ганину Яму.

Экскурсия по территории.

Ганина Яма — это заброшенный железный рудник, который получил свое название от хозяина по прозвищу Ганя.

Месторождение оказалось бедным и к началу XX века рудник был заброшен. Именно сюда в июле 1918 года из Ипатьевского дома Екатеринбурга были привезены тела членов Царской семьи и их верных слуг.

Сегодня на месте шахты Ганина Яма возведен монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев.

Возвращение в Екатеринбург.

Храм на крови. История царской семьиХрам на крови. История царской семьиХрам на крови. История царской семьи
4 день

Коллекция Фаберже. Интерактивный музей-шахта

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Музей истории камнерезного и ювелирного искусства.

Музей располагается в здании бывшей «Аптеки горного ведомства».

Здесь можно познакомиться с историей художественной обработки камня XIX – начала XX веков, с работами завода «Русские самоцветы», с малахитовыми изделиями, современным авторским камнерезным и ювелирным искусством.

Особенное место в коллекции музея занимают ювелирные изделия известной фирмы К. Фаберже, которые располагаются в экспозиции “Золотая кладовая”.

В программе посещения музея: обзорная экскурсия по музею, экскурсия в “Золотую кладовую”, экскурсия в “Изумрудную комнату”.

Переезд в Березовский.

Экскурсия в Музей-шахту.

Музей располагает двумя выставочными залами — наземным и подземным.

Экспозиции посвящены истории добычи золота в городе Берёзовский.

Здесь есть уникальная возможность спуститься в шахту, промыть золотосодержащие пески или попробовать себя в качестве старателя.

Музей интерактивный.

Все экспонаты можно трогать и использовать.

Переезд в город Сысерть.

Экскурсия в дом-музей П. П. Бажова.

В ходе экскурсии вы узнаете о жизни в горнозаводском поселении, о быте и семейных неурядицах.

Конечно же вы узнаете о том, как прошло детство главного сказителя Урала, чему учился Паша и как жили его родители.

Трансфер в аэропорт к 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-местное1-местное
25 50029 400

Варианты проживания

Отель Гранд Авеню 3

3 ночи

Современный трехзвездочный отель «Гранд Авеню» расположен в деловом центре Екатеринбурга, рядом со Свердловским театром музыкальной комедии и Екатеринбургским театром кукол. Гостям предоставляются различные удобства и услуги. Из окон открывается вид на окрестности. Во всех номерах есть проводной доступ в интернет и Wi-Fi, кондиционер, спутниковое телевидение, душ, банные халаты, тапочки и фен. В некоторых номерах установлен ЖК-телевизор. В баре-ресторане «Кейс» в течение всего дня подают напитки и блюда интернациональной и русской кухни. В современном лобби-баре «Джем» можно заказать напитки.

Отель Гранд Авеню 3Отель Гранд Авеню 3Отель Гранд Авеню 3Отель Гранд Авеню 3Отель Гранд Авеню 3Отель Гранд Авеню 3Отель Гранд Авеню 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Переезды на комфортабельном автобусе
  • Проживание в отеле 3*
  • Питание: завтраки, 2 обеда
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Екатеринбург и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Свердловская область, Екатеринбург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Действует скидка пенсионерам 350 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
28 авг 2023
Все было организовано на высоком уровне.
И
22 авг 2023
Всё было понятно, без сбоев. На вопросы отвечали оперативно.
Н
27 июля 2023
Впервые обратилась в компанию «Большая Страна» и не разочаровалась. Отличная работа менеджера Анастасии Левитской, на все вопросы получала исчерпывающие ответы. Выбрала тур «Под светом Полярной звезды» по Архангельской области. Тур замечательный, программа очень интересная. За 6 дней посетили города Архангельск, Северодвинск, родину М. В. Ломоносова Холмогоры, Ломоносово, музей деревянного зодчества Малые Карелы, поселок Пинега, красивые водопады, пещеры, провели два мастер-класса по росписи поморской козули и резьбы по кости. Прекрасная организация тура — экскурсии, проживание, питание, транспорт. Отдельная благодарность гиду Шереметьеву Илье — грамотный, эрудированный, доброжелательный, а также экскурсоводам в музеях, которые с любовью рассказывали о местной истории и культуре. Рада, что посетила Север России. Это очень красивый край. Огромное спасибо всем организаторам тура!!!
Впервые обратилась в компанию «Большая Страна» и не разочаровалась. Отличная работа менеджера Анастасии Левитской, на всеВпервые обратилась в компанию «Большая Страна» и не разочаровалась. Отличная работа менеджера Анастасии Левитской, на всеВпервые обратилась в компанию «Большая Страна» и не разочаровалась. Отличная работа менеджера Анастасии Левитской, на всеВпервые обратилась в компанию «Большая Страна» и не разочаровалась. Отличная работа менеджера Анастасии Левитской, на всеВпервые обратилась в компанию «Большая Страна» и не разочаровалась. Отличная работа менеджера Анастасии Левитской, на всеВпервые обратилась в компанию «Большая Страна» и не разочаровалась. Отличная работа менеджера Анастасии Левитской, на всеВпервые обратилась в компанию «Большая Страна» и не разочаровалась. Отличная работа менеджера Анастасии Левитской, на всеВпервые обратилась в компанию «Большая Страна» и не разочаровалась. Отличная работа менеджера Анастасии Левитской, на всеВпервые обратилась в компанию «Большая Страна» и не разочаровалась. Отличная работа менеджера Анастасии Левитской, на всеВпервые обратилась в компанию «Большая Страна» и не разочаровалась. Отличная работа менеджера Анастасии Левитской, на все

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