Урал всегда был крупным промышленным центром России, поэтому с историей промышленности и богатыми русскими предпринимателями Демидовыми вы познакомитесь в Нижнем Тагиле.
Вы посетите одну из главных достопримечательностей города – “Храм-на-Крови во имя Всех святых в земле Российской просиявших”, а также Музей святой царской семьи и Ганину Яму.
Безусловно Урал – это богатые природные ресурсы: металлические руды, уголь, драгоценные и полудрагоценные камни.
Познакомиться с которыми вы сможете в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства, в Музее-шахте.
ноя
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Екатеринбург. Граница Европы и Азии. Музей Бориса Ельцина
Прибытие в аэропорт Екатеринбурга (Кольцово).
Встреча в аэропорту в 05:30.
Переезд в Екатеринбург.
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу.
Сегодня Екатеринбург – это промышленный центр России, культурный и научный центр Урала.
Посещение Границы Европы и Азии.
Символ Европа-Азия был установлен в точке пересечения европейско-азиатской границы.
У обелиска заложены два камня, которые символизируют единение двух частей света.
Один камень был привезен с самой крайней точки Европы – мыса Рока, а второй камень с самого края азиатской части континента – мыса Дежнёва.
Экскурсия в музей Бориса Ельцина.
Это первый президентский музей в России.
Он рассказывает о жизни первого президента России и важнейших этапах его политической биографии.
Музей занимает 2 этажа и имеет необычную постройку в виде круга, который разделен на несколько комнат.
В экспозиции музея хранятся документы, фото и архивные кадры, а также используются современные интерактивные технологии.
Возвращение в отель.
Размещение в отеле.
Невьянск. Нижний Тагил
Завтрак в отеле.
Переезд в Невьянск.
Посещение Наклонной башни Демидовых.
Невьянская башня — это одно из немногих архитектурных сооружений, которое построено с отклонением от вертикали вверху 2,2 метра.
Переезд в Нижний Тагил.
Обзорная экскурсия по городу.
Почти 200 лет назад Нижний Тагил был главным производителем чугуна во всей Европе, а в советское время город стал крупным промышленным центром.
Сегодня город соединяет в себе мощь промышленных гигантов, современные здания, памятники истории и красоту уральской природы.
Обед.
Экскурсия в Историко-технический музей «Дом Черепановых».
Основная часть экспозиции рассказывает о судьбе семьи Черепановых, а также об изобретателе велосипеда, тагильчанине Ефиме Артамонове.
Экскурсия в Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых».
Нижний Тагил — родина русского расписного железного подноса.
Искусство уральской лаковой росписи зародилось в первой половине XVIII столетия.
Музей располагается в здании, которое принадлежало династии художников Худояровых.
Возвращение в Екатеринбург.
Храм на крови. История царской семьи
Завтрак в отеле.
Посещение Храма на Крови.
“Храм-на-Крови во имя Всех святых в земле Российской просиявших” является одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга.
Именно здесь стоял дом инженера Николая Николаевича Ипатьева, в котором были расстреляны последний российский император Николай II со своей семьей и слугами.
Храм освятили накануне очередной годовщины трагических событий – 16 июля 2003 года.
Архитектурный комплекс включает в себя пятикупольный главный храм, часовню Елизаветы и Патриаршее подворье.
Экскурсия в Культурно-просветительский центр “Царский” (Музей святой царской семьи).
В экспозиции музея хранят предметы, связанные с августейшей семьей императора Николая II.
В ходе экскурсии вы посетите зал постоянной экспозиции, Патриарший зал, царский рояль и храм во имя святителя Николая Чудотворца.
Переезд в Ганину Яму.
Экскурсия по территории.
Ганина Яма — это заброшенный железный рудник, который получил свое название от хозяина по прозвищу Ганя.
Месторождение оказалось бедным и к началу XX века рудник был заброшен. Именно сюда в июле 1918 года из Ипатьевского дома Екатеринбурга были привезены тела членов Царской семьи и их верных слуг.
Сегодня на месте шахты Ганина Яма возведен монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев.
Возвращение в Екатеринбург.
Коллекция Фаберже. Интерактивный музей-шахта
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Музей истории камнерезного и ювелирного искусства.
Музей располагается в здании бывшей «Аптеки горного ведомства».
Здесь можно познакомиться с историей художественной обработки камня XIX – начала XX веков, с работами завода «Русские самоцветы», с малахитовыми изделиями, современным авторским камнерезным и ювелирным искусством.
Особенное место в коллекции музея занимают ювелирные изделия известной фирмы К. Фаберже, которые располагаются в экспозиции “Золотая кладовая”.
В программе посещения музея: обзорная экскурсия по музею, экскурсия в “Золотую кладовую”, экскурсия в “Изумрудную комнату”.
Переезд в Березовский.
Экскурсия в Музей-шахту.
Музей располагает двумя выставочными залами — наземным и подземным.
Экспозиции посвящены истории добычи золота в городе Берёзовский.
Здесь есть уникальная возможность спуститься в шахту, промыть золотосодержащие пески или попробовать себя в качестве старателя.
Музей интерактивный.
Все экспонаты можно трогать и использовать.
Переезд в город Сысерть.
Экскурсия в дом-музей П. П. Бажова.
В ходе экскурсии вы узнаете о жизни в горнозаводском поселении, о быте и семейных неурядицах.
Конечно же вы узнаете о том, как прошло детство главного сказителя Урала, чему учился Паша и как жили его родители.
Трансфер в аэропорт к 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|25 500
|29 400
Варианты проживания
Отель Гранд Авеню 3
Современный трехзвездочный отель «Гранд Авеню» расположен в деловом центре Екатеринбурга, рядом со Свердловским театром музыкальной комедии и Екатеринбургским театром кукол. Гостям предоставляются различные удобства и услуги. Из окон открывается вид на окрестности. Во всех номерах есть проводной доступ в интернет и Wi-Fi, кондиционер, спутниковое телевидение, душ, банные халаты, тапочки и фен. В некоторых номерах установлен ЖК-телевизор. В баре-ресторане «Кейс» в течение всего дня подают напитки и блюда интернациональной и русской кухни. В современном лобби-баре «Джем» можно заказать напитки.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
- Переезды на комфортабельном автобусе
- Проживание в отеле 3*
- Питание: завтраки, 2 обеда
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Екатеринбург и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Свердловская область, Екатеринбург
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Есть ли скидки в туре?
Действует скидка пенсионерам 350 рублей.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.