В Виолетта Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода читать дальше постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей… Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала

М Марина Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

М Мария Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!

Т Татьяна Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи Благодарю всех причастных к организации Демидовского маршрута! Гид Кирьянова Марина Сергеевна с большой любовью погружала как в историю, так и в современность, не забывая об организационных нуждах. Программа разнообразная, экскурсоводы---профессиональные, отели---великолепные, автобус---комфортный. Ярчайшее впечатление---экскурсия на завод ЕВРАЗ НТМК. Спасибо!!!

Т Татьяна Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи Великолепный отель, питание и обслуживание. Спасибо

И Ирина Екатеринбург - в сердце большого Урала Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Г Галимзянова Екатеринбург - в сердце большого Урала быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме