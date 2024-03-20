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Авторский тур
4 дня
23 июля в 10:00
от 26 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Начало: Россия, Москва
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 65 840₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
1 ноя в 10:00
28 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ММария29 февраля 2024Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!
- ТТатьяна28 февраля 2024Благодарю всех причастных к организации Демидовского маршрута! Гид Кирьянова Марина Сергеевна с большой любовью погружала как в историю, так и в современность, не забывая об организационных нуждах. Программа разнообразная, экскурсоводы---профессиональные, отели---великолепные, автобус---комфортный. Ярчайшее впечатление---экскурсия на завод ЕВРАЗ НТМК. Спасибо!!!
- ТТатьяна28 февраля 2024Великолепный отель, питание и обслуживание. Спасибо
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «4-дневные туры»
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