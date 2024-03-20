Экскурсионные туры на 4 дня в Екатеринбурге

Найдено 4 тура в категории «4-дневные туры» в Екатеринбурге, цены от 26 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи
23 июля в 10:00
от 26 000 за человека
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
Начало: Россия, Москва
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 65 840 за человека
Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
28 500 за человека
Екатеринбург - в сердце большого Урала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Екатеринбург - в сердце большого Урала
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
1 ноя в 10:00
28 500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «4-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи
  2. Малахит: железнодорожный круиз с посещением Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода
  3. Екатеринбург - в сердце большого Урала. Весна-лето
  4. Екатеринбург - в сердце большого Урала
Сколько стоит тур в Екатеринбурге в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "4-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 26 000 до 65 840. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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