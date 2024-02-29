Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области

Групповой тур в Екатеринбурге
5
3 отзыва
Познакомимся с Уралом через путешествие по городам: Екатеринбург, Невьянск и Нижний Тагил. Мы пройдем по стопам истории горнозаводской славы Урала и богатейшей русской династии Демидовых.

Узнаем, что связывает Нижний Тагил с Италией, а Урал с Наполеоном, почему фасад Кафедрального собора Флоренции украшает уральское кайло и как появилась "падающая" башня.

Тур поистине уникальный: с элементами промышленного туризма, всемирно известными памятниками архитектуры, знаковыми музеями, тематическими мастер-классами и, конечно же, с аутентичными блюдами уральской кухни. Это первый национальный туристский маршрут по Свердловской области!
Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
Демидовский маршрут. Экскурсионный тур по Свердловской области
Ближайшие даты:
10
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июн
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Что вас ожидает:

Увлекательные мастер-классы
Увлекательные мастер-классы
Распишем себе на память тагильский поднос
Огненное зрелище
Огненное зрелище
Льющийся металл в жерле современной домны и прогулка по огромному производству – оставят у вас неизгладимые впечатления
Погружение в историю
Погружение в историю
Вы узнаете историю династии Демидовых – «Первой Российской корпорации» совершившей невероятные технологические прорывы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Екатеринбург. Музей истории Екатеринбурга, обзорная экскурсия по городу и Центр истории камнерезного дела

12:50 – 13:00 Встреча с гидом у отеля «Онегин» 4* (ул. Розы Люксембург, 49).

13:15-14:30 Посещение Музея истории Екатеринбурга.

15:00-17:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Екатеринбургу.

Посещение Центральной и знаковой части городаПлотинки – места притяжения самых интересных событий: концертов, выставок, народных гуляний и городских праздников!

Прогуливаясь по дорожкам Исторического сквера, гости города не подозревают, что около 300 лет назад именно здесь зарождалась история Екатеринбурга, был слышен заводской гул и грохот молота.

Здесь с одной стороны плотины образовался Городской пруд, а с другой был построен железоделательный завод – на тот момент один из самых крупных в России и в Европе!

17:00-18:30 Посещение Центра истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского.

Экскурсия «Демидовский малахит» с развлекательным мастер-классом, в ходе которого вы ознакомитесь с техникой шлифовки и гравировки уральского камня и, конечно же, оставите себе памятный сувенир!

19:00 Гастроужин «Уральская кухня» в центральном ресторане города (за доп. плату).

В первый экскурсионный день, у Вас будет уникальная возможность попробовать настоящие уральские блюда.

Вы ощутите яркое переплетение кулинарных традиций, ведь здесь, на границе Европы и Азии, смешались татарские, казахские, башкирские, славянские, финно-угорские обычаи, которые вывели уральскую кухню на новый уровень.

Натуральная ягодная наливка, в качестве аперитива, станет прекрасным завершением яркого экскурсионного дня в столице Урала!

Самостоятельный проход к отелю.

Свободное время.

Прибытие в Екатеринбург. Музей истории Екатеринбурга, обзорная экскурсия по городу и Центр истории камнерезного делаПрибытие в Екатеринбург. Музей истории Екатеринбурга, обзорная экскурсия по городу и Центр истории камнерезного делаПрибытие в Екатеринбург. Музей истории Екатеринбурга, обзорная экскурсия по городу и Центр истории камнерезного делаПрибытие в Екатеринбург. Музей истории Екатеринбурга, обзорная экскурсия по городу и Центр истории камнерезного делаПрибытие в Екатеринбург. Музей истории Екатеринбурга, обзорная экскурсия по городу и Центр истории камнерезного дела
2 день

Экскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башни. Переезд в Нижний-Тагил

07:30 Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

08:15-08:30 Встреча с гидом в фойе отеля «Онегин» 4*.

Выезд в г. Невьянск.

Путевая экскурсия с посещением монумента «Европа-Азия» и остановкой у обелиска на 17 км Московского тракта.

10:30-12:30 Посещение Невьянской башни и Невьянского государственного историко-архитектурного музея.

Желающие смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на прииске настоящие уральские самоцветные камни (за доп. плату).

13:00-13:40 Обед в кафе города.

13:40-15:10 Посещение Музея «Дом невьянской иконы».

Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.

15:10 Выезд в Верхние Таволги. Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца (с. Быньги).

16:00 Экскурсия по ООО «Таволожская керамика», мастер-класс на гончарном круге под руководством опытного гончара, рассказ о декорировании керамического изделия традиционной в Демидовскую эпоху изумрудной глазурью.

18:00 Ужин кержака в кафе «Хрустальный погребок».

19:00 Выезд в г. Нижний Тагил.

20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.

Заселение в отель «Демидов Плаза» 4*.

Свободное время.

Экскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башни. Переезд в Нижний-ТагилЭкскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башни. Переезд в Нижний-ТагилЭкскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башни. Переезд в Нижний-ТагилЭкскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башни. Переезд в Нижний-ТагилЭкскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башни. Переезд в Нижний-Тагил
3 день

Завершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему-Тагилу и на металлургическое производство

07:00 – 08:00 Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

08:10 Встреча с гидом в фойе отеля.

08:30-12:00 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (за доп. плату).

Внимание: возраст участников экскурсии на ЕВРАЗ 14+, подача заявки на посещение ЕВРАЗа – не позднее 7 дней до тура.

Экскурсия «Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс, домна №7, посещение цеха (конвертерный или колесобандажный цех), осмотр исторической домны № 1 (+14).

На замену для участников тура, не попавших на экскурсию в ЕВРАЗ: посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых» (входные билеты оплачиваются отдельно).

12:10-12:50 Обед по меню металлурга в кафе города.

12:50-14:00 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе. Демидовская дача.

14:00-14:50 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.

15:00-15:50 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых».

16:10-17:40 Мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».

17:40-18:30 Заключительное чаепитие на душистых уральских травах.

18:30 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка).

20:40 Прибытие в г. Екатеринбург, отель "Marins Park Hotel" 3* (ж/д вокзал), трансфер в а/порт Кольцово (за доплату).

Завершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему-Тагилу и на металлургическое производствоЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему-Тагилу и на металлургическое производствоЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему-Тагилу и на металлургическое производствоЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему-Тагилу и на металлургическое производствоЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему-Тагилу и на металлургическое производство

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Онегин» 4* в Екатеринбурге (1 ночь) и в отеле «Демидов Плаза» 4* в Нижнем-Тагиле (1 ночь).

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

РазмещениеСтоимость
Двухместное (DBL)20 200
Одноместное (SGL)24 600

Стоимость доп. ночи в отеле «Онегин» 4*:

РазмещениеСтоимость
Двухместное (DBL) за 1 место5 300
Одноместное (SGL)6 700

Варианты проживания

Отель «Онегин» 4

1 ночь

Отель «Онегин» расположен в здании с великолепной архитектурой в городе Екатеринбурге. Из окон открывается вид на Свято-Троицкий собор. В распоряжении гостей стильно оформленные номера с бесплатным Wi-Fi и телевизором.

В числе прочих удобств — кондиционер, мини-бар и телевизор с плоским экраном. Из окон номеров можно полюбоваться панорамным видом на город.

На 15 этаже отеля «Онегин» работает ресторан с широким выбором блюд европейской кухни. В лобби-баре подают различные закуски, горячие напитки и коктейли.

Отель «Онегин» 4Отель «Онегин» 4Отель «Онегин» 4Отель «Онегин» 4Отель «Онегин» 4Отель «Онегин» 4Отель «Онегин» 4Отель «Онегин» 4Отель «Онегин» 4

Отель «Демидов Плаза» 4

1 ночь

«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.

В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.

Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт по программе
  • Проживание в отеле "Онегин" (Екатеринбург) и отеле "Демидов Плаза" (Нижний-Тагил)
  • Питание: обед в кафе "Сен сей" г. Невьянсктеатрализованный ужин в "Подворье у бабушки" с. Быньгиобед в банкетном зале ДК Металлурговзаключительное чаепитие на душистых уральских травах в Музейно-производственном комплексе "Тагильский поднос"
  • Обед в кафе «Сен сей» г. Невьянск
  • Театрализованный ужин в «Подворье у бабушки» с. Быньги
  • Обед в банкетном зале ДК Металлургов
  • Заключительное чаепитие на душистых уральских травах в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос»
  • Путевая экскурсия и сопровождение гидом-экскурсоводом по маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
  • Трансфер от/в аэропорт или железнодорожный вокзал
  • Питание вне программы
  • Обед в ресторане отеля Онегин 4* по типу бизнес-ланч порционный 490 руб. /чел
  • Факультативные экскурсии и интерактивы
  • Экскурсия на ЕВРАЗ НТМК 890 руб./чел Посещение АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" - Экскурсия Традиции Демидовых - в современности: музейный комплекс, огненное зрелище - посещение цеха (домна №7, конвертерный цех/колесобандажный цех), осмотр исторической домны №1. (Ограничение по возрасту: 14+) Или посещение Историко-технический музей "Дом Черепановых". Входные билеты в Историко-технический музей "Дом Черепановых" приобретаются самостоятельно на кассе
  • Гастро-ужин «Уральская кухня» 2300 руб. /чел (в 1-й день тура, Екатеринбург)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • взять с собой удобную обувь для пеших прогулок, ветрозащитные вещи/дождевик в осенний период;
  • полис ОМС;
  • средства на покупку сувениров и сладостей: наш край славен шишками в шоколаде, «Свердловским рыжиком», изделиями из уральских камней и минералов, и, конечно же, современным мерчем;
  • при посещении экскурсии на НТМК «ЕВРАЗ» при себе иметь документ, удостоверяющий личность, по технике безопасности запрещено посещение цеха в шортах и юбках, обязательно в брюках/джинсах и носках; тем, кто носит линзы рекомендуем, после посещения цеха сменить их на очки из-за возможного попадания пыли и дискомфорта в глазах, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС;
  • при посещении церквей и храмов, женщинам необходимо иметь платок на голову, а одежда должна закрывать плечи и колени. Для мужчин не допускается посещение церквей и храмов в шортах и спортивных костюмах. В программе тура – остановка у церкви Николая Чудотворца (с. Быньги);
  • номерной фонд в отелях по маршруту соответствует европейским стандартам и располагает средствами личной гигиены и феном;
  • мы позаботимся о Вас и предоставим питьевую бутилированную воду на каждого и на все дни по маршруту;
  • заселение в отели – по паспортам, детям необходимы свидетельства о рождении (оригиналы).
Какие условия участия в экскурсии на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»?

Экскурсионное посещение АО "ЕВРАЗ" доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно (не позднее чем за 7 дней до тура) предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты).

Есть ли скидки на тур?

Да, скидки предоставляются:

  • пенсионерам и школьникам – 550 руб. /чел.;

При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
29 фев 2024
Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!
Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!Оперативно, внимательно, с предложением разных вариантов прибытия и размещения нас в даты, немного отличающиеся от Тура! Всем довольны!
Т
28 фев 2024
Благодарю всех причастных к организации Демидовского маршрута!
Гид Кирьянова Марина Сергеевна с большой любовью погружала как в историю, так и в современность, не забывая об организационных нуждах.
Программа разнообразная, экскурсоводы---профессиональные, отели---великолепные, автобус---комфортный.
Ярчайшее впечатление---экскурсия на завод ЕВРАЗ НТМК. Спасибо!!!
Т
28 фев 2024
Великолепный отель, питание и обслуживание. Спасибо

Тур входит в следующие категории Екатеринбурга

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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