1 день

Прибытие в Екатеринбург. Музей истории Екатеринбурга, обзорная экскурсия по городу и Центр истории камнерезного дела

12:50 – 13:00 Встреча с гидом у отеля «Онегин» 4* (ул. Розы Люксембург, 49).

13:15-14:30 Посещение Музея истории Екатеринбурга.

15:00-17:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Екатеринбургу.

Посещение Центральной и знаковой части города – Плотинки – места притяжения самых интересных событий: концертов, выставок, народных гуляний и городских праздников!

Прогуливаясь по дорожкам Исторического сквера, гости города не подозревают, что около 300 лет назад именно здесь зарождалась история Екатеринбурга, был слышен заводской гул и грохот молота.

Здесь с одной стороны плотины образовался Городской пруд, а с другой был построен железоделательный завод – на тот момент один из самых крупных в России и в Европе!

17:00-18:30 Посещение Центра истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского.

Экскурсия «Демидовский малахит» с развлекательным мастер-классом, в ходе которого вы ознакомитесь с техникой шлифовки и гравировки уральского камня и, конечно же, оставите себе памятный сувенир!

19:00 Гастроужин «Уральская кухня» в центральном ресторане города (за доп. плату).

В первый экскурсионный день, у Вас будет уникальная возможность попробовать настоящие уральские блюда.

Вы ощутите яркое переплетение кулинарных традиций, ведь здесь, на границе Европы и Азии, смешались татарские, казахские, башкирские, славянские, финно-угорские обычаи, которые вывели уральскую кухню на новый уровень.

Натуральная ягодная наливка, в качестве аперитива, станет прекрасным завершением яркого экскурсионного дня в столице Урала!

Самостоятельный проход к отелю.

Свободное время.