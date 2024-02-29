Узнаем, что связывает Нижний Тагил с Италией, а Урал с Наполеоном, почему фасад Кафедрального собора Флоренции украшает уральское кайло и как появилась "падающая" башня.
Тур поистине уникальный: с элементами промышленного туризма, всемирно известными памятниками архитектуры, знаковыми музеями, тематическими мастер-классами и, конечно же, с аутентичными блюдами уральской кухни. Это первый национальный туристский маршрут по Свердловской области!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Екатеринбург. Музей истории Екатеринбурга, обзорная экскурсия по городу и Центр истории камнерезного дела
12:50 – 13:00 Встреча с гидом у отеля «Онегин» 4* (ул. Розы Люксембург, 49).
13:15-14:30 Посещение Музея истории Екатеринбурга.
15:00-17:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Екатеринбургу.
Посещение Центральной и знаковой части города – Плотинки – места притяжения самых интересных событий: концертов, выставок, народных гуляний и городских праздников!
Прогуливаясь по дорожкам Исторического сквера, гости города не подозревают, что около 300 лет назад именно здесь зарождалась история Екатеринбурга, был слышен заводской гул и грохот молота.
Здесь с одной стороны плотины образовался Городской пруд, а с другой был построен железоделательный завод – на тот момент один из самых крупных в России и в Европе!
17:00-18:30 Посещение Центра истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского.
Экскурсия «Демидовский малахит» с развлекательным мастер-классом, в ходе которого вы ознакомитесь с техникой шлифовки и гравировки уральского камня и, конечно же, оставите себе памятный сувенир!
19:00 Гастроужин «Уральская кухня» в центральном ресторане города (за доп. плату).
В первый экскурсионный день, у Вас будет уникальная возможность попробовать настоящие уральские блюда.
Вы ощутите яркое переплетение кулинарных традиций, ведь здесь, на границе Европы и Азии, смешались татарские, казахские, башкирские, славянские, финно-угорские обычаи, которые вывели уральскую кухню на новый уровень.
Натуральная ягодная наливка, в качестве аперитива, станет прекрасным завершением яркого экскурсионного дня в столице Урала!
Самостоятельный проход к отелю.
Свободное время.
Экскурсия в Невьянск и посещение Невьянской башни. Переезд в Нижний-Тагил
07:30 Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
08:15-08:30 Встреча с гидом в фойе отеля «Онегин» 4*.
Выезд в г. Невьянск.
Путевая экскурсия с посещением монумента «Европа-Азия» и остановкой у обелиска на 17 км Московского тракта.
10:30-12:30 Посещение Невьянской башни и Невьянского государственного историко-архитектурного музея.
Желающие смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на прииске настоящие уральские самоцветные камни (за доп. плату).
13:00-13:40 Обед в кафе города.
13:40-15:10 Посещение Музея «Дом невьянской иконы».
Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.
15:10 Выезд в Верхние Таволги. Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца (с. Быньги).
16:00 Экскурсия по ООО «Таволожская керамика», мастер-класс на гончарном круге под руководством опытного гончара, рассказ о декорировании керамического изделия традиционной в Демидовскую эпоху изумрудной глазурью.
18:00 Ужин кержака в кафе «Хрустальный погребок».
19:00 Выезд в г. Нижний Тагил.
20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.
Заселение в отель «Демидов Плаза» 4*.
Свободное время.
Завершение программы. Обзорная экскурсия по Нижнему-Тагилу и на металлургическое производство
07:00 – 08:00 Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
08:10 Встреча с гидом в фойе отеля.
08:30-12:00 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (за доп. плату).
Внимание: возраст участников экскурсии на ЕВРАЗ 14+, подача заявки на посещение ЕВРАЗа – не позднее 7 дней до тура.
Экскурсия «Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс, домна №7, посещение цеха (конвертерный или колесобандажный цех), осмотр исторической домны № 1 (+14).
На замену для участников тура, не попавших на экскурсию в ЕВРАЗ: посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых» (входные билеты оплачиваются отдельно).
12:10-12:50 Обед по меню металлурга в кафе города.
12:50-14:00 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе. Демидовская дача.
14:00-14:50 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.
15:00-15:50 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых».
16:10-17:40 Мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».
17:40-18:30 Заключительное чаепитие на душистых уральских травах.
18:30 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка).
20:40 Прибытие в г. Екатеринбург, отель "Marins Park Hotel" 3* (ж/д вокзал), трансфер в а/порт Кольцово (за доплату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Онегин» 4* в Екатеринбурге (1 ночь) и в отеле «Демидов Плаза» 4* в Нижнем-Тагиле (1 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное (DBL)
|20 200
|Одноместное (SGL)
|24 600
Стоимость доп. ночи в отеле «Онегин» 4*:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное (DBL) за 1 место
|5 300
|Одноместное (SGL)
|6 700
Варианты проживания
Отель «Онегин» 4
Отель «Онегин» расположен в здании с великолепной архитектурой в городе Екатеринбурге. Из окон открывается вид на Свято-Троицкий собор. В распоряжении гостей стильно оформленные номера с бесплатным Wi-Fi и телевизором.
В числе прочих удобств — кондиционер, мини-бар и телевизор с плоским экраном. Из окон номеров можно полюбоваться панорамным видом на город.
На 15 этаже отеля «Онегин» работает ресторан с широким выбором блюд европейской кухни. В лобби-баре подают различные закуски, горячие напитки и коктейли.
Отель «Демидов Плаза» 4
«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.
В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт по программе
- Проживание в отеле "Онегин" (Екатеринбург) и отеле "Демидов Плаза" (Нижний-Тагил)
- Питание: обед в кафе "Сен сей" г. Невьянсктеатрализованный ужин в "Подворье у бабушки" с. Быньгиобед в банкетном зале ДК Металлурговзаключительное чаепитие на душистых уральских травах в Музейно-производственном комплексе "Тагильский поднос"
- Обед в кафе «Сен сей» г. Невьянск
- Театрализованный ужин в «Подворье у бабушки» с. Быньги
- Обед в банкетном зале ДК Металлургов
- Заключительное чаепитие на душистых уральских травах в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос»
- Путевая экскурсия и сопровождение гидом-экскурсоводом по маршруту
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
- Трансфер от/в аэропорт или железнодорожный вокзал
- Питание вне программы
- Обед в ресторане отеля Онегин 4* по типу бизнес-ланч порционный 490 руб. /чел
- Факультативные экскурсии и интерактивы
- Экскурсия на ЕВРАЗ НТМК 890 руб./чел Посещение АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" - Экскурсия Традиции Демидовых - в современности: музейный комплекс, огненное зрелище - посещение цеха (домна №7, конвертерный цех/колесобандажный цех), осмотр исторической домны №1. (Ограничение по возрасту: 14+) Или посещение Историко-технический музей "Дом Черепановых". Входные билеты в Историко-технический музей "Дом Черепановых" приобретаются самостоятельно на кассе
- Гастро-ужин «Уральская кухня» 2300 руб. /чел (в 1-й день тура, Екатеринбург)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- взять с собой удобную обувь для пеших прогулок, ветрозащитные вещи/дождевик в осенний период;
- полис ОМС;
- средства на покупку сувениров и сладостей: наш край славен шишками в шоколаде, «Свердловским рыжиком», изделиями из уральских камней и минералов, и, конечно же, современным мерчем;
- при посещении экскурсии на НТМК «ЕВРАЗ» при себе иметь документ, удостоверяющий личность, по технике безопасности запрещено посещение цеха в шортах и юбках, обязательно в брюках/джинсах и носках; тем, кто носит линзы рекомендуем, после посещения цеха сменить их на очки из-за возможного попадания пыли и дискомфорта в глазах, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС;
- при посещении церквей и храмов, женщинам необходимо иметь платок на голову, а одежда должна закрывать плечи и колени. Для мужчин не допускается посещение церквей и храмов в шортах и спортивных костюмах. В программе тура – остановка у церкви Николая Чудотворца (с. Быньги);
- номерной фонд в отелях по маршруту соответствует европейским стандартам и располагает средствами личной гигиены и феном;
- мы позаботимся о Вас и предоставим питьевую бутилированную воду на каждого и на все дни по маршруту;
- заселение в отели – по паспортам, детям необходимы свидетельства о рождении (оригиналы).
Какие условия участия в экскурсии на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»?
Экскурсионное посещение АО "ЕВРАЗ" доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно (не позднее чем за 7 дней до тура) предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты).
Есть ли скидки на тур?
Да, скидки предоставляются:
- пенсионерам и школьникам – 550 руб. /чел.;
При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Гид Кирьянова Марина Сергеевна с большой любовью погружала как в историю, так и в современность, не забывая об организационных нуждах.
Программа разнообразная, экскурсоводы---профессиональные, отели---великолепные, автобус---комфортный.
Ярчайшее впечатление---экскурсия на завод ЕВРАЗ НТМК. Спасибо!!!