1 день

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу

Самостоятельное прибытие в отель. Багаж можно оставить в камере хранения.

9:50 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4* (ул. Энгельса, 7).

Посадка в автобус.

10:00 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.

Граница “Европы-Азии” (экскурсия с посещением)

Экскурсия познакомит Вас с историей возникновения и развития Екатеринбурга – крупнейшего города на Урале.

Вы узнаете особенности его планировки и историю застройки улиц, познакомитесь с архитектурой зданий, с культурной, научной и спортивной жизнью Екатеринбурга.

14:00 Обед в кафе.

Далее все объекты – в шаговой доступности.

Пеший переход.

15:15 Музей истории Екатеринбурга.

Современный музей с использованием новейших технологий, в зрелищной и захватывающей форме освещающий события городской истории.

Гид оставляет группу.

Возвращение в отель – самостоятельное.

Заселение в отель.

Для желающих предлагается дополнительная экскурсия (за доп. плату):

Гастротеатр с дегустацией медового напитка и «фаст-фуда» царских времен (мокрых пирожков).

Вы узнаете «Что ели и пили в Екатеринбурге 200 лет назад».

Расскажем об истории появления пиво- и мёдоварения на Урале и проведем мастер-класс.

Узнаем, чем питной мёд отличается от ставленого, сколько питейных заведений было в Екатеринбурге в начале XX века, какие блюда входили в стандартный обед крестьян в Зауралье и многие другие факты из гастрономической жизни дореволюционной России.

На мастер-классе научим гостей готовить напитки по домашним и заводским технологиям, расскажем об истории уральской кухни и «фастфуде» царских времен.

Расскажем, покажем, дадим попробовать медовый напиток и мокрые пирожки, приготовленные по дореволюционным рецептам.

Продолжительность программы 1,5 часа. Стоимость 1000 руб. за человека.

Экскурсия состоится при наборе группы не менее 10 человек.

Заявки необходимо подавать заранее.

Свободное время.

Рекомендуем в ясную погоду подняться на смотровую площадку БЦ""Высоцкий" (52 этаж) и полюбоваться городом с высоты птичьего полета. Обращаем внимание, вход платный.