Вы посетите Храм на Крови, в котором услышите историю гибели царской семьи, и отправитесь в Верхнюю Пышму, где посетите музей военной техники.
Тур дает возможность увидеть поистине город контрастов, в котором усадьбы и особняки прошлых веков соседствуют с современными высотками из стекла и бетона.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу
Самостоятельное прибытие в отель. Багаж можно оставить в камере хранения.
9:50 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4* (ул. Энгельса, 7).
Посадка в автобус.
10:00 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.
Граница “Европы-Азии” (экскурсия с посещением)
Экскурсия познакомит Вас с историей возникновения и развития Екатеринбурга – крупнейшего города на Урале.
Вы узнаете особенности его планировки и историю застройки улиц, познакомитесь с архитектурой зданий, с культурной, научной и спортивной жизнью Екатеринбурга.
14:00 Обед в кафе.
Далее все объекты – в шаговой доступности.
Пеший переход.
15:15 Музей истории Екатеринбурга.
Современный музей с использованием новейших технологий, в зрелищной и захватывающей форме освещающий события городской истории.
Гид оставляет группу.
Возвращение в отель – самостоятельное.
Заселение в отель.
Для желающих предлагается дополнительная экскурсия (за доп. плату):
Гастротеатр с дегустацией медового напитка и «фаст-фуда» царских времен (мокрых пирожков).
Вы узнаете «Что ели и пили в Екатеринбурге 200 лет назад».
Расскажем об истории появления пиво- и мёдоварения на Урале и проведем мастер-класс.
Узнаем, чем питной мёд отличается от ставленого, сколько питейных заведений было в Екатеринбурге в начале XX века, какие блюда входили в стандартный обед крестьян в Зауралье и многие другие факты из гастрономической жизни дореволюционной России.
На мастер-классе научим гостей готовить напитки по домашним и заводским технологиям, расскажем об истории уральской кухни и «фастфуде» царских времен.
Расскажем, покажем, дадим попробовать медовый напиток и мокрые пирожки, приготовленные по дореволюционным рецептам.
Продолжительность программы 1,5 часа. Стоимость 1000 руб. за человека.
Экскурсия состоится при наборе группы не менее 10 человек.
Заявки необходимо подавать заранее.
Свободное время.
Рекомендуем в ясную погоду подняться на смотровую площадку БЦ""Высоцкий" (52 этаж) и полюбоваться городом с высоты птичьего полета. Обращаем внимание, вход платный.
Автобусная экскурсия "Урал - опорный край державы" / "Скорбный путь последнего царя". Музей истории камнерезного и ювелирного искусства
Завтрак в гостинице («шведский стол»).
9:50 Встреча с гидом в холле отеля гидом Novotel 4*.
Посадка в автобус.
10:00 Автобусная экскурсия “Урал – опорный край державы”.
12:00 Музей военной техники (музейный комплекс УГМК, Верхняя Пышма) – крупнейший технический музей России.
15:00 Обед в кафе. Автобус отпускаем.
Экскурсия "Богатства Уральских гор" с посещением Аллеи камней (Исторический сквер), где представлены образцы минералов Урала.
16:30 Музей истории камнерезного и ювелирного искусства.
Отражает богатство и красоту Уральского края.
Его экспонаты повествуют о художественном освоении уникальных естественных ресурсов Урала, традициях обработки цветного камня и металла.
Предметом гордости музейного собрания являются камнерезные и ювелирные изделия всемирно известной фирмы К. Фаберже (их можно увидеть в «Золотой кладовой»).
По окончании экскурсии в музее, свободное время в центре Екатеринбурга, самостоятельное возвращение в гостиницу.
Расстояние от музея до отеля – 1 км – ориентировочно 10 минут пешком.
Завершение программы. Экскурсии "Скорбный путь последнего царя" / "Урал - опорный край державы". Центр Ельцина
Завтрак в гостинице ("шведский стол").
Выселение из гостиницы.
Туристам, отправляющимся сразу после музея Ельцина на ж/д вокзал, необходимо взять вещи с собой автобус.
Туристы, кому трансфер на вокзал не нужен, могут оставить вещи в камере хранения отеля.
9:50 Встреча с гидом в холле отеля Novotel 4*.
Посадка в автобус.
10:00 Автобусная экскурсия “Скорбный путь последнего царя” с посещением Храма-на-Крови на месте гибели семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).
Экскурсия посвящается печальной странице в истории Екатеринбурга – гибели последнего Российского Императора и его семьи.
14:30 Обед в кафе Екатеринбурга.
15:30 Экскурсия в Музей первого президента России (Центр Ельцина – как отражение эпохи радикальных и сложных перемен в России).
17:00 Окончание экскурсии.
Завершение экскурсионной программы «Екатеринбург встречает гостей».
Трансфер на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «NOVOTEL» 4* в Екатеринбурге.
Стоимость тура на 1 человека на заезд 10-12 мая, руб:
|Размещение
|Взрослые
|Пенсионеры
|Дети
|Двухместное
|19 000
|18 400
|18 250
|Одноместное
|22 400
|21 800
|–
Стоимость тура на 1 человека на заезды 3-5 июля, 4-6 октября, руб:
|Размещение
|Взрослые
|Пенсионеры
|Дети
|Двухместное
|17 000
|16 400
|16 250
|Одноместное
|20 400
|19 800
|–
Варианты проживания
Отель «NOVOTEL» 4
Отель «Novotel Екатеринбург Центр» расположен в тихом центре Екатеринбурга в шаговой доступности от деловых, культурных, развлекательных объектов, достопримечательностей и музеев.
Все номера оформлены в современном стиле, оснащены системой климат-контроля, проводным и беспроводным доступом в Internet, спутниковым TV, ортопедическими матрасами и всем необходимым для комфортного пребывания.
В стоимость проживания входит завтрак шведский стол.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице в номерах с удобствами
- Завтрак для проживающих в отеле (шведский стол 2 раза)
- Комплексный обед в кафе Екатеринбурга (3 раза)
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
- Трансфер от/до аэропорта и от железнодорожного вокзала
- Питание вне программы (ужины)
- Личные расходы
- Гастротеатр - дополнительная экскурсия в Музее истории Екатеринбурга с дегустацией - 1000 руб. /чел. (состоится экскурсия при наборе от 10 чел.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые документы:
- Паспорт РФ/ свидетельство о рождении для детей до 14 лет
- Пенсионное удостоверение (пенсионерам)
- Страховой медицинский полис
- Для заселения в отель детей до 14 лет без родителей/законных представителей необходима доверенность от родителей.
Рекомендации по одежде:
- Для пешей прогулки рекомендуем удобную одежду и обувь по погоде.
- Для посещения храмов и монастырей дамам необходимы головной убор и юбка (во всех храмах, включенных в программу, платки и юбки предоставляются при входе).
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Тайминг носит ознакомительный характер и может быть смещен.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
От тура только положительные эмоции, я в полном восторге!
Тур насыщенный, узнала много нового из истории нашей страны.
Наш гид Татьяна Николаевна человек на своём месте, ей отдельная большая благодарность за хорошую организацию, подробную информацию по программе и по проведению свободного времени, что можно посетить после программы, как ориентироваться в незнакомом городе.
Татьяна Николаевна, хочу ещё приехать в Екатеринбург и попасть на ваш тур.
Огромное вам спасибо!