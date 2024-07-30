Вы погрузитесь в историю царской династии, насладитесь природой в удивительных парках и погрузитесь в мир уральских минералов и ювелирного искусства.
Ваше путешествие будет наполнено красотой природы, обаянием архитектуры и множеством неожиданных открытий!
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу, монумент на Границе Европы и Азии и Храм-на-Крови
Самостоятельное прибытие в отель. Вещи можно оставить в камере хранения отеля.
12:50 Встреча с гидом в холле отеля.
13:00 Обзорная экскурсия познакомит Вас с историей возникновения и развития Екатеринбурга – столицы Урала. Вы узнаете особенности его планировки и историю застройки улиц, познакомитесь с архитектурой зданий, с культурной, научной и спортивной жизнью Екатеринбурга.
Монумента на Границе Европы и Азии (экскурсия с посещением).
Чудесная возможность постоять одной ногой в Европе, а другой – в Азии.
Экскурсия «Скорбный путь последнего царя» с посещением Храма-на-Крови на месте расстрела семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).
18:00 Завершение программы, трансфер в отель.
Невьянск, гончарная мастерская в селе Н. Таволги и теремок кузнеца Кириллова в с. Кунара
08:45 Встреча с гидом в холле отеля.
09:00 Отправление в Невьянск (90 км). Путевая информация об истории Урала, развитии металлургии в России и империи Демидовых.
11:00 Экскурсия по Невьянской наклонной башне – уникальному архитектурному сооружению. Она видна еще при подъезде к Невьянску, великолепна в любое время года. Во время экскурсии вы узнаете тайны и загадки башни. Побываете в «слуховой» комнате, посмотрите действующий механизм «англицких» курантов. Поднимитесь на смотровую площадку под шпилем башни, откуда открывается панорама города – завода и прекрасный вид на реку Нейва.
Посещение Спасо-Преображенского Храма, восстановленного к 300-летию Невьянска, с фарфоровым иконостасом.
13:30 Обед.
14:00 Гончарная мастерская в селе Н. Таволги (с «мастер – классом»), где вы сможете увидеть, как рождается гончарное изделие в руках мастера, и сделать себе сувенир на память на гончарном круге, а также купить красивые керамические изделия.
16:00 Отправление в Екатеринбург.
Посещение села Кунара, где находится сказочный терем – теремок кузнеца Кириллова. В 1999 г. этот дом признали самым красивым в России. Он победил во всероссийском конкурсе самодеятельного деревянного зодчества.
18:00 Ориентировочное время прибытия к отелю.
Оленьи ручьи
Завтрак в гостинице («шведский стол»). Выселение из гостиницы.
8:50 Посадка в автобус.
9:00 Отправление в природный парк Оленьи ручьи. Путевая экскурсия.
Расположен парк в 100 км к юго-западу от Екатеринбурга, в живописном районе нижнего течения реки Серга, считающейся наиболее чистой рекой в регионе. Удивительный по красоте и единственный в своем роде на Урале, парк является местом экскурсионного паломничества для заядлых туристов, любителей спелеологии и фанатов экологического отдыха.
Великолепные виды реки Серга с ее причудливой формы скалами, разнообразнейшие ландшафты, множество карстовых провалов и пещер, среди которых пещера «Дружба» – самая большая на Среднем Урале.
Парк имеет множество археологических и исторических памятников. Здесь обнаружены стоянки древнего человека возрастом более 15 тысяч лет.
Предлагается экскурсия по малому кругу – (6-8 км), включает осмотр объектов: «старая борть», скала «Утопленник», символ мира «Ангел», «Целующиеся скалы», «Дыроватый камень», подвесной мост и др.
Обед в кафе на территории парка.
Возвращение в Екатеринбург ≈ 18:00 Трансфер в отель.
Екатеринбург и музей истории камнерезного и ювелирного искусства
Завтрак в отеле («шведский стол»).
Выселение. Вещи – в камеру хранения отеля.
10:50 Встреча с гидом в холле отеля. Уральские горы богаты минералами. Этот день мы посвятим знакомству с ними и произведениями камнерезного и ювелирного искусства.
11:00 Начало пешеходной экскурсии по Историческому скверу, посещение геологической Аллеи, где представлены образцы минералов Урала.
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Отражает богатство и красоту Уральского края. Его экспонаты повествуют о художественном освоении уникальных естественных ресурсов Урала, традициях обработки цветного камня и металла.
13:00 По окончании экскурсии в музее – свободное время в центре Екатеринбурга, самостоятельное возвращение в гостиницу.
Для желающих предлагаем дополнительно посетить музей Планета, где собраны уникальные образцы минералов как уральских, так и со всего мира, в т. ч. очень редкие; предметы камнерезного искусства; палеонтологические находки. Всего около 3500 экспонатов.
Входной билет и экскурсию необходимо оплачивать на месте в кассе.
Ориентировочное время завершения программы в 13:00 в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле «Центральный by USTA Hotels» 3* в номерах с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель/ группа
|Взрослые
|Пенсионеры
|Дети
|Двухместное*
|26000
|25400
|25400
|Одноместное
|31000
|29400
|–
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Центральный by USTA Hotels» 3
Отель «Центральный by USTA Hotels» расположен в историческом центре Екатеринбурга.
К услугам гостей современные номера и трансфер от/до аэропорта. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Просторные номера отеля «Центральный by USTA Hotels» располагают удобными кроватями и телевизором. Во всех номерах есть гостиный уголок или рабочий стол.
В ресторане отеля подают блюда местной и интернациональной кухни.
От отеля можно легко добраться до основных бизнес-центров и консультаций города.
Расстояние до международного аэропорта Кольцово составляет 17 км. По запросу предоставляется бесплатная частная парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отеле «Гранд Авеню bu Usta Hotels» 3* в номерах с удобствами (3 ночи)
- Питание: 3 завтрака для проживающих в отеле, 2 комплексных обеда
- Сопровождение гидом-экскурсоводом
- Транспортное обслуживание по программе (автобус тур. класса, для группы до 16 чел. - микроавтобус)
- Входные билеты в музеи с экскурсионным обслуживанием по программе
- Мастер-классы по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Екатеринбурга и обратно
- Ранний заезд в отель в день приезда или накануне (стоимость необходимо уточнять у менеджера)
- Завтрак в день приезда, обеды в первый и четвертый день, ужины (по предварительному согласованию)
- Фото и видеосъемка в музеях (там, где она не включена в стоимость входного билета)
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые документы:
- Паспорт РФ/ свидетельство о рождении для детей до 14 лет.
- Пенсионное удостоверение (пенсионерам).
- Страховой медицинский полис.
- Для заселения в отель детей до 14 лет в отсутствие родителей/законных представителей, необходима доверенность оформленная на сопровождающих лиц.
Рекомендации:
Для пешей прогулки рекомендуем удобную одежду и обувь по сезону.
В летнее время – дождевик, репелленты.
Желательно, чтобы во время прогулки по природному парку руки были свободны, поэтому рюкзак предпочтительнее сумки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Тайминг носит ориентировочный характер и может быть смещена.
На какое время брать обратные билеты?
Ориентировочное время завершения программы в 13:00 в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства. Это самый центр города – рядом с центральной площадью. До отеля пешком также минут 5.
До вокзала от отеля ехать на общественном транспорте 3 коротких остановки – максимум 10 минут.
На дорогу от центра до аэропорта закладываем час. Но надо иметь в виду, что в вечернее время в пятницу летом на выезде из города бывают огромные пробки. Если самолет вылетает вечером, рекомендуем выезжать примерно за 3 часа.