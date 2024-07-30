Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи

Между Европой и Азией
Екатеринбург, где соприкасается Европа и Азия, приглашает вас в волшебное путешествие.

Вы погрузитесь в историю царской династии, насладитесь природой в удивительных парках и погрузитесь в мир уральских минералов и ювелирного искусства.

Ваше путешествие будет наполнено красотой природы, обаянием архитектуры и множеством неожиданных открытий!
5
3 отзыва
Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи
Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи
Между Европой и Азией. Екатеринбург - Невьянск - Оленьи ручьи
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу, монумент на Границе Европы и Азии и Храм-на-Крови

Самостоятельное прибытие в отель. Вещи можно оставить в камере хранения отеля.

12:50 Встреча с гидом в холле отеля.

13:00 Обзорная экскурсия познакомит Вас с историей возникновения и развития Екатеринбурга – столицы Урала. Вы узнаете особенности его планировки и историю застройки улиц, познакомитесь с архитектурой зданий, с культурной, научной и спортивной жизнью Екатеринбурга.

Монумента на Границе Европы и Азии (экскурсия с посещением).

Чудесная возможность постоять одной ногой в Европе, а другой – в Азии.

Экскурсия «Скорбный путь последнего царя» с посещением Храма-на-Крови на месте расстрела семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).

18:00 Завершение программы, трансфер в отель.

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу, монумент на Границе Европы и Азии и Храм-на-КровиОбзорная экскурсия по Екатеринбургу, монумент на Границе Европы и Азии и Храм-на-КровиОбзорная экскурсия по Екатеринбургу, монумент на Границе Европы и Азии и Храм-на-КровиОбзорная экскурсия по Екатеринбургу, монумент на Границе Европы и Азии и Храм-на-КровиОбзорная экскурсия по Екатеринбургу, монумент на Границе Европы и Азии и Храм-на-КровиОбзорная экскурсия по Екатеринбургу, монумент на Границе Европы и Азии и Храм-на-КровиОбзорная экскурсия по Екатеринбургу, монумент на Границе Европы и Азии и Храм-на-КровиОбзорная экскурсия по Екатеринбургу, монумент на Границе Европы и Азии и Храм-на-Крови
2 день

Невьянск, гончарная мастерская в селе Н. Таволги и теремок кузнеца Кириллова в с. Кунара

08:45 Встреча с гидом в холле отеля.

09:00 Отправление в Невьянск (90 км). Путевая информация об истории Урала, развитии металлургии в России и империи Демидовых.

11:00 Экскурсия по Невьянской наклонной башне – уникальному архитектурному сооружению. Она видна еще при подъезде к Невьянску, великолепна в любое время года. Во время экскурсии вы узнаете тайны и загадки башни. Побываете в «слуховой» комнате, посмотрите действующий механизм «англицких» курантов. Поднимитесь на смотровую площадку под шпилем башни, откуда открывается панорама города – завода и прекрасный вид на реку Нейва.

Посещение Спасо-Преображенского Храма, восстановленного к 300-летию Невьянска, с фарфоровым иконостасом.

13:30 Обед.

14:00 Гончарная мастерская в селе Н. Таволги (с «мастер – классом»), где вы сможете увидеть, как рождается гончарное изделие в руках мастера, и сделать себе сувенир на память на гончарном круге, а также купить красивые керамические изделия.

16:00 Отправление в Екатеринбург.

Посещение села Кунара, где находится сказочный терем – теремок кузнеца Кириллова. В 1999 г. этот дом признали самым красивым в России. Он победил во всероссийском конкурсе самодеятельного деревянного зодчества.

18:00 Ориентировочное время прибытия к отелю.

Невьянск, гончарная мастерская в селе Н. Таволги и теремок кузнеца Кириллова в с. КунараНевьянск, гончарная мастерская в селе Н. Таволги и теремок кузнеца Кириллова в с. КунараНевьянск, гончарная мастерская в селе Н. Таволги и теремок кузнеца Кириллова в с. КунараНевьянск, гончарная мастерская в селе Н. Таволги и теремок кузнеца Кириллова в с. КунараНевьянск, гончарная мастерская в селе Н. Таволги и теремок кузнеца Кириллова в с. Кунара
3 день

Оленьи ручьи

Завтрак в гостинице («шведский стол»). Выселение из гостиницы.

8:50 Посадка в автобус.

9:00 Отправление в природный парк Оленьи ручьи. Путевая экскурсия.

Расположен парк в 100 км к юго-западу от Екатеринбурга, в живописном районе нижнего течения реки Серга, считающейся наиболее чистой рекой в регионе. Удивительный по красоте и единственный в своем роде на Урале, парк является местом экскурсионного паломничества для заядлых туристов, любителей спелеологии и фанатов экологического отдыха.

Великолепные виды реки Серга с ее причудливой формы скалами, разнообразнейшие ландшафты, множество карстовых провалов и пещер, среди которых пещера «Дружба» – самая большая на Среднем Урале.

Парк имеет множество археологических и исторических памятников. Здесь обнаружены стоянки древнего человека возрастом более 15 тысяч лет.

Предлагается экскурсия по малому кругу – (6-8 км), включает осмотр объектов: «старая борть», скала «Утопленник», символ мира «Ангел», «Целующиеся скалы», «Дыроватый камень», подвесной мост и др.

Обед в кафе на территории парка.

Возвращение в Екатеринбург ≈ 18:00 Трансфер в отель.

Оленьи ручьиОленьи ручьиОленьи ручьиОленьи ручьиОленьи ручьи
4 день

Екатеринбург и музей истории камнерезного и ювелирного искусства

Завтрак в отеле («шведский стол»).

Выселение. Вещи – в камеру хранения отеля.

10:50 Встреча с гидом в холле отеля. Уральские горы богаты минералами. Этот день мы посвятим знакомству с ними и произведениями камнерезного и ювелирного искусства.

11:00 Начало пешеходной экскурсии по Историческому скверу, посещение геологической Аллеи, где представлены образцы минералов Урала.

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Отражает богатство и красоту Уральского края. Его экспонаты повествуют о художественном освоении уникальных естественных ресурсов Урала, традициях обработки цветного камня и металла.

13:00 По окончании экскурсии в музее – свободное время в центре Екатеринбурга, самостоятельное возвращение в гостиницу.

Для желающих предлагаем дополнительно посетить музей Планета, где собраны уникальные образцы минералов как уральских, так и со всего мира, в т. ч. очень редкие; предметы камнерезного искусства; палеонтологические находки. Всего около 3500 экспонатов.

Входной билет и экскурсию необходимо оплачивать на месте в кассе.

Ориентировочное время завершения программы в 13:00 в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства.

Екатеринбург и музей истории камнерезного и ювелирного искусства

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле «Центральный by USTA Hotels» 3* в номерах с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель/ группаВзрослыеПенсионерыДети
Двухместное*260002540025400
Одноместное3100029400

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Центральный by USTA Hotels» 3

3 ночи

Отель «Центральный by USTA Hotels» расположен в историческом центре Екатеринбурга.

К услугам гостей современные номера и трансфер от/до аэропорта. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Просторные номера отеля «Центральный by USTA Hotels» располагают удобными кроватями и телевизором. Во всех номерах есть гостиный уголок или рабочий стол.

В ресторане отеля подают блюда местной и интернациональной кухни.

От отеля можно легко добраться до основных бизнес-центров и консультаций города.

Расстояние до международного аэропорта Кольцово составляет 17 км. По запросу предоставляется бесплатная частная парковка.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в отеле «Гранд Авеню bu Usta Hotels» 3* в номерах с удобствами (3 ночи)
  • Питание: 3 завтрака для проживающих в отеле, 2 комплексных обеда
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом
  • Транспортное обслуживание по программе (автобус тур. класса, для группы до 16 чел. - микроавтобус)
  • Входные билеты в музеи с экскурсионным обслуживанием по программе
  • Мастер-классы по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Екатеринбурга и обратно
  • Ранний заезд в отель в день приезда или накануне (стоимость необходимо уточнять у менеджера)
  • Завтрак в день приезда, обеды в первый и четвертый день, ужины (по предварительному согласованию)
  • Фото и видеосъемка в музеях (там, где она не включена в стоимость входного билета)
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Свердловская область, Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые документы:

  • Паспорт РФ/ свидетельство о рождении для детей до 14 лет.
  • Пенсионное удостоверение (пенсионерам).
  • Страховой медицинский полис.
  • Для заселения в отель детей до 14 лет в отсутствие родителей/законных представителей, необходима доверенность оформленная на сопровождающих лиц.

Рекомендации:

Для пешей прогулки рекомендуем удобную одежду и обувь по сезону.

В летнее время – дождевик, репелленты.

Желательно, чтобы во время прогулки по природному парку руки были свободны, поэтому рюкзак предпочтительнее сумки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Тайминг носит ориентировочный характер и может быть смещена.

На какое время брать обратные билеты?

Ориентировочное время завершения программы в 13:00 в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства. Это самый центр города – рядом с центральной площадью. До отеля пешком также минут 5.

До вокзала от отеля ехать на общественном транспорте 3 коротких остановки – максимум 10 минут.

На дорогу от центра до аэропорта закладываем час. Но надо иметь в виду, что в вечернее время в пятницу летом на выезде из города бывают огромные пробки. Если самолет вылетает вечером, рекомендуем выезжать примерно за 3 часа.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
30 июл 2024
Мне очень понравился тур, и я бы ещё с удовольствием задержалась на пару деньков, чтобы просто погулять по замечательному городу. Следует отметить и комфортное проживание в центре города, и чёткую организацию экскурсий. Всё экскурсии были интересными и познавательными. Отдельная благодарность нашему гиду Людмиле, которая сопровождала нас все четыре дня. Спасибо!!!
О
30 июл 2024
Организаторы тура "Большая Страна" и принимающая сторона - профессионалы своего дела. Мы общались в Телеграм и по электронной почте. На все вопросы были даны разъяснения. Тур прошёл в соответствии с заявленной программой.
а
15 мая 2024
Очень хороший гид от принимающей стороны. Спасибо.

Тур входит в следующие категории Екатеринбурга

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