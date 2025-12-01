10:00Сбор группы в холле отеля Гранд Авеню (просп. Ленина, 40) Обзорная экскурсия по городу Посещение стеллы Европа-Азия на 17 км. Московского тракта 14:00Завершение программы
Описание экскурсииЭто возможность познакомиться с городом, если вы приехали в Екатеринбург впервые, и узнать его получше, если вы житель Уральской столицы. Каждая достопримечательность хранит свои истории и легенды, о которых вы узнаете, побывав на экскурсии. Помимо знаковых и красивых мест нашего города, вы увидите одну из запоминающихся достопримечательностей – границу Европы и Азии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Ленина, 40
Завершение: Окончание в центре Екатеринбурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
