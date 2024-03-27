Были и на первой части и на второй, экскурсия супер, очень понравилась, спасибо!!!!!

миниавтобус. Посетили много знаковых мест, достопримечательностей в историческом центре города: литеиатурный квартал, памятник Пушкину, особенно впечатлил пруд с ротондой и плавающими уточками в таинственном парке,где происходит театрализованное действие… Спасибо экскурсоводу и всем актёрам! Рекомендую посетить!

посвятила нам много времени, уделила столько внимания и очень интересно было её слушать. Мы остались довольны, впечатления на всю жизнь. Рекомендую,как экскурсию, так и нашего экскурсовода.

Е Екатерина

Это была одна из самых ярких и запоминающихся моих экскурсий за последнее время. Рассказ захватывает, понравилось, что автор поясняет, где вымысел, а где правда. И актёры, конечно, выше всех похвал! Рекомендую всем, не сомневайтесь!