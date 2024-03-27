1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Горы в городе. Новый тур маршрут
Начало: Г. Дегтярск Свердловской обл., ул. Советская д. 33
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Мифы и легенды Екатеринбурга
Начало: Ул. 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
Расписание: По договоренности
16 авг в 19:00
30 авг в 19:00
1 100₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Начало: 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
Расписание: См. календарь
5 июля в 19:00
2 авг в 19:00
1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Городские легенды Екатеринбурга
Автобусная экскурсия с двумя выходами. С участием анимационной группы
Расписание: Пятница в 19:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Что хранит под лапой Исетский Сфинкс и неужели на Урале есть Пирамиды?
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
9 600₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Увидеть главные места города на групповой автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У колледжа им. Ползунова
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Храм на Крови и Ганина Яма: скорбный путь Николая II
Понять трагическую роль Урала в судьбе последнего российского императора на групповой экскурсии
Начало: У Храма на Крови
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Групповая
5 часов
Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия
Достопримечательности города + граница Европы и Азии + монастырь в урочище Ганина Яма
Начало: На ул. Ленина
Расписание: во вторник и четверг в 13:00
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
1 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Увидеть главные достопримечательности и узнать, как появилась столица Урала (в группе)
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в понедельник в 14:00
17 июня в 14:00
24 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 марта 2024Были и на первой части и на второй, экскурсия супер, очень понравилась, спасибо!!!!!
- ММихеева26 сентября 2023Нижний Тагил - столица «железного царства» ДемидовыхЗавод-музей
- ММатусевич5 июня 20233 часа пролетели незаметно, благодаря очень интересным рассказам гида и его творческой команде актёров! Удобное место встречи,рядом с метро, комфортный
- ССахарова24 мая 2021Тальков каменьВеликолепно проведенная гидом Еленой экскурсия. Красивейшее озеро в сказочном лесу. Насладились природой. Также очень понравилось в исторической части Сысерти. Елена
- ЕЕкатерина30 января 2021Это была одна из самых ярких и запоминающихся моих экскурсий за последнее время. Рассказ захватывает, понравилось, что автор поясняет, где вымысел, а где правда. И актёры, конечно, выше всех похвал! Рекомендую всем, не сомневайтесь!
- ННадежда13 декабря 2020Экскурсия будет интересна и взрослым, и детям. Оригинальный формат, Артём - замечательный рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «На автобусе»
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