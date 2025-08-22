Промокод на 10% 🔥
Описание экскурсииГородок Чекистов — уникальный квартал в центре города, в котором переплетаются несколько культурных слоев. В первую очередь, это архитектура конструктивизма начала 1930-х и современное уличное искусство. В течение одной экскурсии вы узнаете историю Городка Чекистов, особенности его архитектуры и увидите множество интересных объектов стрит-арта. Городок Чекистов — комплекс из 14 корпусов, построенный в начале 1930-х годов для сотрудников НКВД. Архитектурная доминанта Городка — Дом образцового быта для одиноких и малосемейных, который в народе называли «Подковой», сейчас это гостиница «Исеть». Комплекс включал в себя всю необходимую инфраструктуру для жителей: универмаг, столовую, поликлинику, баню, прачечную, детский сад, котельную. Такое решение соответствовало идеологии коммунизма и задаче воспитания человека «нового типа», чья бытовая жизнь должна быть полностью интегрирована в социум (концепция дома-коммуны), а индивидуалистические потребности отходили на второй план. Одна из характерных черт архитектуры конструктивизма, которая отлично видна в Городке чекистов — это эркеры, которые имелись в каждой квартире. Эркеры имели конкретное практическое значение — повысить освещенность и инсоляцию квартир, что в свою очередь способствовало профилактике туберкулеза — в 1930-е годы эта проблема стояла остро. Жилые корпуса имели выходы как во двор, так и на улицу, при этом дверь со стороны улицы всегда была закрыта на ключ. У некоторых жильцов особо высокого положения был персональный ключ от этой двери. Все квартиры были газифицированы и телефонизированы. Городок Чекистов с 2010-х годов становится привлекательной локацией для уличного искусства. В разные годы здесь появлялись работы в рамках фестивалей «Стенограффия», «Карт Бланш». В 2023 году здесь прошел фестиваль добрососедства «ЗАХОДИ», в рамках которого на территории Городка Чекистов было создано около десятка стрит-артов. Ключевой задачей фестиваля было привлечение внимания общественности и СМИ к ухудшающемуся состоянию Городка чекистов, который фактически медленно разрушается. Дальнейшее будущее этого конструктивистского квартала пока неопределенное.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворы и дома внутри Городка Чекистов
- Арт-объекты внутри Городка Чекистов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Ленина, 69к6
Завершение: Улица Луначарского, 117
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
5
Е
Егоренкова
22 авг 2025
Только что вернулись с совершенно потрясающей экскурсии по стрит-арту.
До этого я, как и многие, думала, что стрит-арт – это просто рисунки на стенах. Но Алексей превратил эту прогулку в настоящее
