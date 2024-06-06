Граффити и стрит-арт Екатеринбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Граффити и уличное искусство» в Екатеринбурге, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Индивидуальная экскурсия по уличному искусству Екатеринбурга: за 2,5 часа вы увидите самые интересные работы и узнаете о замыслах художников
Начало: У памятника Свердлову
«Стрит-арт в Екб: от локального до мирового»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
5 000 за всё до 4 чел.
Екатеринбург - столица стрит-арта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Екатеринбург - столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
«Граффити, посвящённые местным музыкантам, мы посмотрим в обновлённом «переходе Цоя»»
10 июня в 14:30
12 июня в 14:30
3 900 за всё до 10 чел.
УМЕСТный стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
УМЕСТный стрит-арт
Познать Екатеринбург с новой стороны, открыв для себя интересные работы уличных художников
Начало: Рядом с Городком чекистов, район Ленина-Луначарско...
«На прогулке я покажу вам работы фестивалей STENOGRAFFIA и «Карт-бланш», а также нефестивальный стрит-арт и граффити»
10 июня в 16:00
11 июня в 12:00
5 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Екатеринбург - столица стрит-арта
    Спасибо Елене за такую познавательную, развлекательную, интересную и информационно наполненную экскурсию. Я открыла для себя новое направление. Мои подростки были
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    в восторге!!! Елена легко и интересно отвечала на вопросы, рассуждала на очень серьезные темы с почти взрослыми детьми. Думаю, что было бы здорово с классом пойти на такую экскурсию. Это свежее, актуальное направление для людей кто любит не просто гулять, а гулять и узнавать новую информацию и наслаждаться творчеством одновременно. Время пролетело как миг! Благодарю!!!

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
    Отличная прогулка, получила даже больше чем хотела — увидела не только муралы и граффити, но и другие объекты современного уличного искусства. Екатеринбург после этой экскурсии очаровал еще больше.
    Отличная прогулка, получила даже больше чем хотела — увидела не только муралы и граффити, но и
  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Екатеринбург - столица стрит-арта
    Елена, спасибо большое за воскресный вечер на Вашей экскурсии от нашей группы - жителей Екатеринбурга. Экскурсия прошла на одном дыхании.
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    Для нас стало открытием, сколько произведений современного искусства таят знакомые нам улицы. А истории, рассказанные Вами, погрузили нас в атмосферу фестивалей, масштаб и сложность задумок художников. Благодарим и желаем всего доброго.

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
    Была на экскурсии 25.05.2024. Было безумно интересно! Алексей филигранно владеет историей уличного искусства своего города, покажет Вам работы, которые вы сами никогда не найдете, и поможет понять, что вложили в них художники. Большое спасибо, Алексей!
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
    Одна из лучших экскурсий, на которых мне довелось побывать. Алексей, похоже, знает о екатеринбургском стрит-арте абсолютно все и умеет увлекательно
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    и доходчиво об этом рассказать. Посмотрели произведения уличного искусства от гигантских муралов до малюсеньких котиков. Поговорили о фестивалях, художниках и техниках. Алексей обращает внимание на такие детали, которых сам никогда не заметишь, даже если раздобудешь все адреса. Получили невероятное удовольствие от прогулки. Алексею огромное спасибо! Надеемся в следующий приезд продолжить знакомство со стрит-артом Екатеринбурга в хорошей проверенной компании.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Граффити и уличное искусство»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Граффити и уличное искусство" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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