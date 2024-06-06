1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Индивидуальная экскурсия по уличному искусству Екатеринбурга: за 2,5 часа вы увидите самые интересные работы и узнаете о замыслах художников
Начало: У памятника Свердлову
«Стрит-арт в Екб: от локального до мирового»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Екатеринбург - столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Начало: В центре города
«Граффити, посвящённые местным музыкантам, мы посмотрим в обновлённом «переходе Цоя»»
10 июня в 14:30
12 июня в 14:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
УМЕСТный стрит-арт
Познать Екатеринбург с новой стороны, открыв для себя интересные работы уличных художников
Начало: Рядом с Городком чекистов, район Ленина-Луначарско...
«На прогулке я покажу вам работы фестивалей STENOGRAFFIA и «Карт-бланш», а также нефестивальный стрит-арт и граффити»
10 июня в 16:00
11 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Спасибо Елене за такую познавательную, развлекательную, интересную и информационно наполненную экскурсию. Я открыла для себя новое направление. Мои подростки были
- ММария1 июня 2024Отличная прогулка, получила даже больше чем хотела — увидела не только муралы и граффити, но и другие объекты современного уличного искусства. Екатеринбург после этой экскурсии очаровал еще больше.
- ННаталия28 мая 2024Елена, спасибо большое за воскресный вечер на Вашей экскурсии от нашей группы - жителей Екатеринбурга. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- ООльга27 мая 2024Была на экскурсии 25.05.2024. Было безумно интересно! Алексей филигранно владеет историей уличного искусства своего города, покажет Вам работы, которые вы сами никогда не найдете, и поможет понять, что вложили в них художники. Большое спасибо, Алексей!
- ТТатьяна11 мая 2024Одна из лучших экскурсий, на которых мне довелось побывать. Алексей, похоже, знает о екатеринбургском стрит-арте абсолютно все и умеет увлекательно
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Граффити и уличное искусство»
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