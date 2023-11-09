Увидеть лучшие граффити мегаполиса и проникнуться духом уральского андеграунда
Предлагаю окунуться в эту наполненную эмоциями и нестандартными мыслями жизнь! Мы прогуляемся по центру, поговорим про местные арт-фестивали и увидим работы всемирно известных уличных художников.
По пути я поделюсь фактами о современной жизни в Екатеринбурге и необычными городскими находками из первых рук.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Истории без слов
Моя цель — не просто показать городское уличное искусство во всём его многообразии, но и составить «карту местности» из графических изображений, фактов и имён. Перед вами откроется целая арт-среда, которая возникла буквально из пустоты и постепенно выработала собственный язык и индивидуальность.
Ностальгия по Свердловску
Начало стрит-арту в Екатеринбурге положил уральский «панк-скоморох» Старик Букашкин. Во время экскурсии вы увидите мурал в честь этого удивительного человека. Другая важная веха в истории уральского искусства – возникновение Свердловского рок-клуба, объединившего группы «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф», «Сансара», «Смысловые галлюцинации». Граффити, посвящённые местным музыкантам, мы посмотрим в обновленном «переходе Цоя».
Сделано на Урале
Уличное искусство раскроет для вас неожиданный Екатеринбург — молодёжный, деловой и интеллигентный. Гуляя по центру города, мы поздороваемся с добрячком Гришей и обратим внимание на инсталляцию для Уральской биеннале. Остановимся в популярном месте для селфи и прикоснёмся руками к гербу города. Отыщем укромное место, где прячутся ангелы, и посмотрим в подглядывающие за нами глаза. А ещё выясним, к каким социальным темам уличные художники привлекают внимание своими работами.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.