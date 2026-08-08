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Екатеринбург - столица стрит-арта

Окунитесь в мир уличного искусства Екатеринбурга! Прогулка по центру города с рассказами о местных арт-фестивалях и работах известных художников
Уличное искусство - одна из ярких примет Екатеринбурга. Предлагается погружение в наполненную эмоциями и нестандартными мыслями жизнь города.

Прогулка по центру с рассказами о местных арт-фестивалях и работах всемирно известных уличных
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художников. По пути будут поделены факты о современной жизни в Екатеринбурге и необычные городские находки.

Увидите мурал в честь Старика Букашкина, граффити, посвящённые местным музыкантам, и инсталляции для Уральской биеннале. Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

5
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Увидите работы всемирно известных уличных художников
  • 📚 Узнаете интересные факты о современной жизни Екатеринбурга
  • 🎸 Посетите граффити, посвящённые местным музыкантам
  • 🖼 Откроете для себя инсталляции для Уральской биеннале
  • 🚶‍♂️ Прогулка по центру города без дополнительных расходов
Екатеринбург - столица стрит-арта
Екатеринбург - столица стрит-арта
Екатеринбург - столица стрит-арта

Что можно увидеть

  • Мурал в честь Старика Букашкина
  • Граффити в переходе Цоя
  • Инсталляция для Уральской биеннале

Описание экскурсии

Истории без слов

Моя цель — не просто показать городское уличное искусство во всём его многообразии, но и составить «карту местности» из графических изображений, фактов и имён. Перед вами откроется целая арт-среда, которая возникла буквально из пустоты и постепенно выработала собственный язык и индивидуальность.

Ностальгия по Свердловску

Начало стрит-арту в Екатеринбурге положил уральский «панк-скоморох» Старик Букашкин. На экскурсии вы увидите мурал в честь этого удивительного человека. Другая важная веха в истории уральского искусства — возникновение Свердловского рок-клуба, объединившего группы «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф», «Сансара», «Смысловые галлюцинации». Граффити, посвящённые местным музыкантам, мы посмотрим в обновлённом «переходе Цоя».

Сделано на Урале

Уличное искусство раскроет для вас неожиданный Екатеринбург — молодёжный, деловой и интеллигентный. Гуляя по центру города, мы поздороваемся с добрячком Гришей и обратим внимание на инсталляцию для Уральской биеннале. Остановимся в популярном месте для селфи и прикоснёмся к гербу города. Отыщем укромное место, где прячутся ангелы, и посмотрим в подглядывающие за нами глаза. А ещё выясним, к каким социальным темам уличные художники привлекают внимание своими работами.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 410 туристов
Меня зовут Елена, я профессиональный гид. Люблю свой родной Екатеринбург-Свердловск, потому что это самый самобытный, честный и комфортный город. Приходите на мои экскурсии, и вы сами убедитесь в этом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
Лариса
Экскурсия замечательная! Эмоциональна! Но почему то казалось, что стрит Арт Екатеринбурга побьет впечатления от других городов! Но, увы, не произошло!
Экскурсия замечательная! Эмоциональна! Но почему то казалось, что стрит Арт Екатеринбурга побьет впечатления от других городов! Но, увы, не произошло!
Экскурсия замечательная! Эмоциональна! Но почему то казалось, что стрит Арт Екатеринбурга побьет впечатления от других городов! Но, увы, не произошло!
Экскурсия замечательная! Эмоциональна! Но почему то казалось, что стрит Арт Екатеринбурга побьет впечатления от других городов! Но, увы, не произошло!
Экскурсия замечательная! Эмоциональна! Но почему то казалось, что стрит Арт Екатеринбурга побьет впечатления от других городов! Но, увы, не произошло!
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А
Дата посещения: 27 окт 2025
Прекрасная прогулка, великолепный гид, невероятные локации и истории. Увидели город абсолютно с другой стороны. Благодарю. Рекомендую.
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О
Дата посещения: 8 мая 2025
Замечательная, совершенно не банальная экскурсия. Спасибо Елене за чудесную прогулку. В группе у нас были люди от 6 до 46 лет, всем без исключения понравилось
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Любовь
Замечательный экскурсовод Елена и замечательная экскурсия! Это не просто про стрит-арт, это про дух города! Мы в принципе ходили по центру города, но заглядывали в места, которые сберегают «для своих». Увидели потрясающие муралы и услышали множество интересных историй. Очень рекомендую тем людям, которые хотят почувствовать город, а не просто «отметиться»
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Анастасия
Замечательная экскурсия - идеальный баланс легального и нелегального стрит-арта в Екатеринбурге и не только).

Я узнала новые для себя имена художников города, местные фестивали и куда можно прийти на лекцию о стрит-арте))

Елена, ещё раз спасибо вам за экскурсию ❤️
Замечательная экскурсия - идеальный баланс легального и нелегального стрит-арта в Екатеринбурге и не только).
Замечательная экскурсия - идеальный баланс легального и нелегального стрит-арта в Екатеринбурге и не только).
Замечательная экскурсия - идеальный баланс легального и нелегального стрит-арта в Екатеринбурге и не только).
Замечательная экскурсия - идеальный баланс легального и нелегального стрит-арта в Екатеринбурге и не только).
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Павел
Мне понравилась экскурсия. Елена рассказывала интересно и увлеченно. Узнал много такого чего вряд ли смог узнать самостоятельно в интернете. Понравилось что Елена, из любви к современному искусству, продолжила экскурсию несмотря на дождь и лужи. Эта прогулка по городу, думаю, будет для меня незабываемой:) Спасибо, Елена!
Мне понравилась экскурсия. Елена рассказывала интересно и увлеченно. Узнал много такого чего вряд ли смог узнать
Мне понравилась экскурсия. Елена рассказывала интересно и увлеченно. Узнал много такого чего вряд ли смог узнать
Мне понравилась экскурсия. Елена рассказывала интересно и увлеченно. Узнал много такого чего вряд ли смог узнать
Мне понравилась экскурсия. Елена рассказывала интересно и увлеченно. Узнал много такого чего вряд ли смог узнать
Мне понравилась экскурсия. Елена рассказывала интересно и увлеченно. Узнал много такого чего вряд ли смог узнать
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