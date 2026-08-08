Уличное искусство - одна из ярких примет Екатеринбурга. Предлагается погружение в наполненную эмоциями и нестандартными мыслями жизнь города.Прогулка по центру с рассказами о местных арт-фестивалях и работах всемирно известных уличных

художников. По пути будут поделены факты о современной жизни в Екатеринбурге и необычные городские находки. Увидите мурал в честь Старика Букашкина, граффити, посвящённые местным музыкантам, и инсталляции для Уральской биеннале. Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Истории без слов

Моя цель — не просто показать городское уличное искусство во всём его многообразии, но и составить «карту местности» из графических изображений, фактов и имён. Перед вами откроется целая арт-среда, которая возникла буквально из пустоты и постепенно выработала собственный язык и индивидуальность.

Ностальгия по Свердловску

Начало стрит-арту в Екатеринбурге положил уральский «панк-скоморох» Старик Букашкин. На экскурсии вы увидите мурал в честь этого удивительного человека. Другая важная веха в истории уральского искусства — возникновение Свердловского рок-клуба, объединившего группы «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф», «Сансара», «Смысловые галлюцинации». Граффити, посвящённые местным музыкантам, мы посмотрим в обновлённом «переходе Цоя».

Сделано на Урале

Уличное искусство раскроет для вас неожиданный Екатеринбург — молодёжный, деловой и интеллигентный. Гуляя по центру города, мы поздороваемся с добрячком Гришей и обратим внимание на инсталляцию для Уральской биеннале. Остановимся в популярном месте для селфи и прикоснёмся к гербу города. Отыщем укромное место, где прячутся ангелы, и посмотрим в подглядывающие за нами глаза. А ещё выясним, к каким социальным темам уличные художники привлекают внимание своими работами.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.