Уличное искусство — одна из ярких примет Екатеринбурга. Предлагаю окунуться в эту наполненную эмоциями и нестандартными мыслями жизнь! Мы прогуляемся по центру, поговорим про местные арт-фестивали и увидим работы всемирно известных уличных художников. По пути я поделюсь фактами о современной жизни в Екатеринбурге и необычными городскими находками из первых рук.

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Описание

Что вас ожидает

Истории без слов

Моя цель — не просто показать городское уличное искусство во всём его многообразии, но и составить «карту местности» из графических изображений, фактов и имён. Перед вами откроется целая арт-среда, которая возникла буквально из пустоты и постепенно выработала собственный язык и индивидуальность.

Ностальгия по Свердловску

Начало стрит-арту в Екатеринбурге положил уральский «панк-скоморох» Старик Букашкин. Во время экскурсии вы увидите мурал в честь этого удивительного человека. Другая важная веха в истории уральского искусства – возникновение Свердловского рок-клуба, объединившего группы «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф», «Сансара», «Смысловые галлюцинации». Граффити, посвящённые местным музыкантам, мы посмотрим в обновленном «переходе Цоя».

Сделано на Урале

Уличное искусство раскроет для вас неожиданный Екатеринбург — молодёжный, деловой и интеллигентный. Гуляя по центру города, мы поздороваемся с добрячком Гришей и обратим внимание на инсталляцию для Уральской биеннале. Остановимся в популярном месте для селфи и прикоснёмся руками к гербу города. Отыщем укромное место, где прячутся ангелы, и посмотрим в подглядывающие за нами глаза. А ещё выясним, к каким социальным темам уличные художники привлекают внимание своими работами.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.