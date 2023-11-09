Екатеринбург - столица стрит-арта

Увидеть лучшие граффити мегаполиса и проникнуться духом уральского андеграунда

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Уличное искусство — одна из ярких примет Екатеринбурга.

Предлагаю окунуться в эту наполненную эмоциями и нестандартными мыслями жизнь! Мы прогуляемся по центру, поговорим про местные арт-фестивали и увидим работы всемирно известных уличных художников.

По пути я поделюсь фактами о современной жизни в Екатеринбурге и необычными городскими находками из первых рук.
Екатеринбург - столица стрит-арта
Екатеринбург - столица стрит-арта
Екатеринбург - столица стрит-арта
Екатеринбург - столица стрит-арта
Екатеринбург - столица стрит-арта
Екатеринбург - столица стрит-арта
Екатеринбург - столица стрит-арта
Ближайшие даты:
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Истории без слов

Моя цель — не просто показать городское уличное искусство во всём его многообразии, но и составить «карту местности» из графических изображений, фактов и имён. Перед вами откроется целая арт-среда, которая возникла буквально из пустоты и постепенно выработала собственный язык и индивидуальность.

Ностальгия по Свердловску

Начало стрит-арту в Екатеринбурге положил уральский «панк-скоморох» Старик Букашкин. Во время экскурсии вы увидите мурал в честь этого удивительного человека. Другая важная веха в истории уральского искусства – возникновение Свердловского рок-клуба, объединившего группы «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф», «Сансара», «Смысловые галлюцинации». Граффити, посвящённые местным музыкантам, мы посмотрим в обновленном «переходе Цоя».

Сделано на Урале

Уличное искусство раскроет для вас неожиданный Екатеринбург — молодёжный, деловой и интеллигентный. Гуляя по центру города, мы поздороваемся с добрячком Гришей и обратим внимание на инсталляцию для Уральской биеннале. Остановимся в популярном месте для селфи и прикоснёмся руками к гербу города. Отыщем укромное место, где прячутся ангелы, и посмотрим в подглядывающие за нами глаза. А ещё выясним, к каким социальным темам уличные художники привлекают внимание своими работами.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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