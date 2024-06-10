Уличного искусства в Екатеринбурге — много. Ему посвящаются целые фестивали, например, STENOGRAFFIA и «Карт-бланш». Но работ больше, чем могут охватить существующие мероприятия.
Поэтому я составила свой маршрут, чтобы показать вам как огромные муралы, так и небольшие дворовые интервенции. На примере екатеринбургских работ мы поговорим о стрит-арте в целом.
Поэтому я составила свой маршрут, чтобы показать вам как огромные муралы, так и небольшие дворовые интервенции. На примере екатеринбургских работ мы поговорим о стрит-арте в целом.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На прогулке я покажу вам работы фестивалей STENOGRAFFIA и «Карт-бланш», а также нефестивальный стрит-арт и граффити.
Вы узнаете:
- Чем стрит-арт отличается от уличного искусства
- Как искусство в городе взаимодействует с местом, проявляется через место, вдохновляется местом
- Как возникло название серии работ Андрея Люблинского «Кольца всевластия»
- Какой подарок может сделать художница своей бабушке
- Можно ли нарисовать музыку
- И многое другое
Организационные детали
Одевайтесь по погоде и будьте готовы много ходить.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Городком чекистов, район Ленина-Луначарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Екатеринбурге
Я живу в Екатеринбурге с рождения, люблю и исследую этот город. Вожу авторские маршруты с 2023 года. Провожу экскурсии по конструктивистскому комплексу «3 и 6 дома Горсовета». Интересуюсь уличным искусством, гид фестиваля STENOGRAFFIA 2023 года. Буду рада познакомить вас с моим городом!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
3 часа
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
11 июня в 15:30
17 июня в 08:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в прошлое: Каменные палатки и озеро Шарташ в Екатеринбурге
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
27 июня в 11:00
8 июля в 11:00
3 900₽ за всё до 10 чел.