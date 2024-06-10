Уличного искусства в Екатеринбурге — много. Ему посвящаются целые фестивали, например, STENOGRAFFIA и «Карт-бланш». Но работ больше, чем могут охватить существующие мероприятия. Поэтому я составила свой маршрут, чтобы показать вам как огромные муралы, так и небольшие дворовые интервенции. На примере екатеринбургских работ мы поговорим о стрит-арте в целом.

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Екатеринбурге

Юлия Ваш гид в Екатеринбурге

Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На прогулке я покажу вам работы фестивалей STENOGRAFFIA и «Карт-бланш», а также нефестивальный стрит-арт и граффити.

Вы узнаете:

Чем стрит-арт отличается от уличного искусства

Как искусство в городе взаимодействует с местом, проявляется через место, вдохновляется местом

Как возникло название серии работ Андрея Люблинского «Кольца всевластия»

Какой подарок может сделать художница своей бабушке

Можно ли нарисовать музыку

И многое другое

Организационные детали

Одевайтесь по погоде и будьте готовы много ходить.