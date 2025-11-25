Экскурсия на монумент Европа-Азия – уникальное путешествие в сердце России, где встречаются две великие части света.
Описание экскурсииМонумент Европа-Азия находится на границе Европы и Азии, символизирует единство культур и историй, охватывающих оба континента.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Проспект Ленина, 27
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
