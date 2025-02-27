В этой программе собрано всё самое интересное в Екатеринбурге и его окрестностях.
Вы посетите главные места города, постоите на границе Европы и Азии, насладитесь природой Среднего Урала и подниметесь на скалы Каменного Острова у реки Исети.
А затем проведёте расследование убийства семьи Романовых, побываете в монастыре на Ганиной Яме и познакомитесь с районом Уралмашзавода.
Вы посетите главные места города, постоите на границе Европы и Азии, насладитесь природой Среднего Урала и подниметесь на скалы Каменного Острова у реки Исети.
А затем проведёте расследование убийства семьи Романовых, побываете в монастыре на Ганиной Яме и познакомитесь с районом Уралмашзавода.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Мы отправимся в поездку по самым важным местам в Екатеринбурге и его окрестностях. Самые красивые улицы и площади, самые увлекательные страницы истории города, самые интересные сюжеты, легенды и уральские байки. Я помогу разобраться в истории региона и сделаю все возможное, чтобы ваше знакомство с ним стало максимально насыщенным и запоминающимся. В программе:
- Прогулка по Плотинке и Историческому скверу, где вы узнаете об основании города и строительстве Екатеринбургского завода
- Площадь 1905 г. и Октябрьская площадь, квартал Сити и Ельцин Центр
- Архитектурное наследие города: ансамбль Александро-Невского Новотихвинского монастыря, Дом Севастьянова, знаменитый свердловский конструктивизм, футуристичный офис РМК и башни-небоскрёбы Исеть и Высоцкий, а также Храм на Крови
- 18-й км. Новомосковского тракта – граница Европы и Азии, где для вас будет организована специальная церемония с вручением памятного сертификата и непременным фото – одна нога в Европе, а другая – в Азии!
- Типичные для Среднего Урала природные ландшафты: сосновый и смешанный лес, отроги древних гор и живописные скалы Исетского Каменного острова
- Лагерь археолога, где вы попробуете ароматный чай из термоса и узнаете о главных находках, повествующих о древнейшей истории Урала
- Экскурсия в формате настоящего детективного расследования: вы узнаете, что случилось с останками царской семьи после расстрела в Ипатьевском доме в середине июля 1918-го года
- Прогулка-экскурсия в красивейшем деревянном монастыре на Ганиной Яме
- Мемориал Романовых в Поросёнковом логу
- Знаменитый район Уралмаш завода, где я расскажу об истории одного из самых знаменитых машиностроительных комбинатов Советского Союза, о первостроителях Уралмаша и о драматичной эпохе 1990-х годов
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном 6-местном минивэне, при этом будет несколько пешеходных прогулок длительностью до 1 часа
- Экскурсия не подходит для маленьких детей, но детям школьного возраста будет интересно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 2832 туристов
Чтобы понять характер Екатеринбурга, нужно самому на время стать уральцем и посмотреть на город изнутри. Я с удовольствием помогу вам в этом, ведь здесь я родился и вырос, получил историческоеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евдокимова
27 фев 2025
Большое спасибо за экскурсию, интересная, обьемная, комфортная и много много сторонней человеческой информации, которая помогает понять край, людей, тему. Отдельное спасибо от сына за прекрасное прочтение Маяковского))))Читает по приезду, потрясаю вашу руку, за литературные вставки. Достали с полок Мамина Сибиряка, Маяковского, Чехова, Бажова __ УРА УРА УРА!!! очень рекомендую.
А
Артем
6 янв 2025
Нам повезло оказаться в замечательном Екатеринбурге и вдвойне повезло попасть к Константину на Гранд- Тур по Екатеринбургу. Историк, активный горожанин, участник множества городских событий. Знает о Екатеринбурге все, или почти
В
Владлена
13 дек 2024
Были на экскурсии у Константина 12.12. Все очень понравилось! Рассказывает понятно и интересно. Сам Константин очень приятный! Нам все очень понравилось. Рекомендую!
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