Гранд-тур Екатеринбург: обзорная по городу, Уралмаш, Европа-Азия, Каменный Остров и Ганина Яма

По главным достопримечательностям города и его окрестностей с гидом-историком - за один день
В этой программе собрано всё самое интересное в Екатеринбурге и его окрестностях.

Вы посетите главные места города, постоите на границе Европы и Азии, насладитесь природой Среднего Урала и подниметесь на скалы Каменного Острова у реки Исети.

А затем проведёте расследование убийства семьи Романовых, побываете в монастыре на Ганиной Яме и познакомитесь с районом Уралмашзавода.
5
3 отзыва
Гранд-тур Екатеринбург: обзорная по городу, Уралмаш, Европа-Азия, Каменный Остров и Ганина Яма
Гранд-тур Екатеринбург: обзорная по городу, Уралмаш, Европа-Азия, Каменный Остров и Ганина Яма
Гранд-тур Екатеринбург: обзорная по городу, Уралмаш, Европа-Азия, Каменный Остров и Ганина Яма
Ближайшие даты:
16
мар17
мар18
мар19
мар21
мар22
мар25
мар
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Мы отправимся в поездку по самым важным местам в Екатеринбурге и его окрестностях. Самые красивые улицы и площади, самые увлекательные страницы истории города, самые интересные сюжеты, легенды и уральские байки. Я помогу разобраться в истории региона и сделаю все возможное, чтобы ваше знакомство с ним стало максимально насыщенным и запоминающимся. В программе:

  • Прогулка по Плотинке и Историческому скверу, где вы узнаете об основании города и строительстве Екатеринбургского завода
  • Площадь 1905 г. и Октябрьская площадь, квартал Сити и Ельцин Центр
  • Архитектурное наследие города: ансамбль Александро-Невского Новотихвинского монастыря, Дом Севастьянова, знаменитый свердловский конструктивизм, футуристичный офис РМК и башни-небоскрёбы Исеть и Высоцкий, а также Храм на Крови
  • 18-й км. Новомосковского тракта – граница Европы и Азии, где для вас будет организована специальная церемония с вручением памятного сертификата и непременным фото – одна нога в Европе, а другая – в Азии!
  • Типичные для Среднего Урала природные ландшафты: сосновый и смешанный лес, отроги древних гор и живописные скалы Исетского Каменного острова
  • Лагерь археолога, где вы попробуете ароматный чай из термоса и узнаете о главных находках, повествующих о древнейшей истории Урала
  • Экскурсия в формате настоящего детективного расследования: вы узнаете, что случилось с останками царской семьи после расстрела в Ипатьевском доме в середине июля 1918-го года
  • Прогулка-экскурсия в красивейшем деревянном монастыре на Ганиной Яме
  • Мемориал Романовых в Поросёнковом логу
  • Знаменитый район Уралмаш завода, где я расскажу об истории одного из самых знаменитых машиностроительных комбинатов Советского Союза, о первостроителях Уралмаша и о драматичной эпохе 1990-х годов

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном 6-местном минивэне, при этом будет несколько пешеходных прогулок длительностью до 1 часа
  • Экскурсия не подходит для маленьких детей, но детям школьного возраста будет интересно
Остались вопросы?

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
27 фев 2025
Большое спасибо за экскурсию, интересная, обьемная, комфортная и много много сторонней человеческой информации, которая помогает понять край, людей, тему. Отдельное спасибо от сына за прекрасное прочтение Маяковского))))Читает по приезду, потрясаю вашу руку, за литературные вставки. Достали с полок Мамина Сибиряка, Маяковского, Чехова, Бажова __ УРА УРА УРА!!! очень рекомендую.
А
6 янв 2025
Нам повезло оказаться в замечательном Екатеринбурге и вдвойне повезло попасть к Константину на Гранд- Тур по Екатеринбургу. Историк, активный горожанин, участник множества городских событий. Знает о Екатеринбурге все, или почти
читать дальше

все. Энергичный, заинтересованный, неравнодушный. 9 часовая экскурсия на комфортабельном минивэне Ниссан, с прекрасной обзорностью. Не буду описывать подробности, и раскрывать все сюрпризы Гранд тура. Отмечу лишь, что 9 часов пролетели незаметно. С таким гидом это немудрено. Программа грамотно составлена, Вам будет интересно всю экскурсию. Огромная благодарность Константину, наилучшие рекомендации и пожелания. В следующий приезд в Екатеринбург, только к нему.

В
13 дек 2024
Были на экскурсии у Константина 12.12. Все очень понравилось! Рассказывает понятно и интересно. Сам Константин очень приятный! Нам все очень понравилось. Рекомендую!

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

Экскурсия по Екатеринбургу с посещением Ганиной Ямы
На автобусе
На микроавтобусе
6.5 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по Екатеринбургу и Ганиной Яме
Узнайте историю Екатеринбурга, посетив знаковые места, такие как дом Севастьянова и Ганина Яма. Путешествие на границу Европы и Азии ждёт вас
Начало: У Церкви Большой Златоуст (ул. 8 Марта, 17А)
22 мар в 13:00
29 мар в 13:00
2900 ₽ за человека
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
26 отзывов
Групповая
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Познакомьтесь с колоритным Екатеринбургом, узнайте о его основании, роли Петра I и посетите обелиск на границе Европы и Азии. Оцените главные места города
Начало: У колледжа им. Ползунова
Расписание: в субботу в 10:00
29 мар в 10:00
5 апр в 10:00
1700 ₽ за человека
Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
62 отзыва
Групповая
Главное о Екатеринбурге
Узнайте, как основали Екатеринбург, какую роль сыграл Пётр I и почему его называют «столицей Урала». Посетите знаковые места и памятники архитектуры
Начало: На ул. Ленина
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
20 мар в 12:00
25 мар в 12:00
2100 ₽ за человека