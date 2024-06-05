🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 144 отзыва Влюбиться в Екатеринбург за один день Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга за один день, узнав его историю и современные достопримечательности от 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 17 отзывов Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд Начало: У вашего отеля 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 105 отзывов Екатеринбург: самое интересное Исследовать город с историком и ощутить непередаваемый колорит Уральской столицы Начало: По договоренности 8 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 90 отзывов Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 27 отзывов Индивидуальная экскурсия «Из Екатеринбурга - в Невьянск» Погрузитесь в историю горного царства, узнайте секреты Невьянской башни и величие храма Николая Чудотворца 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 88 отзывов Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище» Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи Начало: По договоренности 10 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Екатеринбург: здесь жили, творили, любили Познакомьтесь с историей Екатеринбурга через его знаковые места и судьбы знаменитых людей. Погрузитесь в атмосферу города на индивидуальной экскурсии 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 48 отзывов История и архитектура Екатеринбурга за три часа Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города Начало: По Вашему выбору в центре города 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Последние дни Романовых в Екатеринбурге: автоэкскурсия с посещением святынь Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 75 отзывов Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте о трагической судьбе семьи Николая II и насладитесь красотой главных достопримечательностей города 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 108 отзывов Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия» Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме Начало: От Вашего отеля 11 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Необычные дворы и дома Екатеринбурга: путешествие сквозь века Погрузитесь в уникальный мир екатеринбургских дворов и домов, где каждый уголок хранит свою историю и тайны, недоступные обычному туристу Начало: В 5 минутах от Дворца молодежи 7 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи» Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 32 отзыва Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 22 отзыва Джиппинг к Аракульским Шиханам и Большим Аллакам: природные чудеса Урала Приглашаем на увлекательное путешествие по древним местам Урала. Восхождение на Шиханы и посещение святилища с петроглифами ждут вас 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 19 отзывов Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас Начало: Возле Цирка 12 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Криминальный «Ёбург»: девяностые годы Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х Начало: в районе станции метро «Уралмаш» 10 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм Начало: По Вашему выбору 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Экспресс-знакомство с Екатеринбургом Быстрое знакомство с Екатеринбургом на комфортабельном кроссовере. Узнайте историю города и насладитесь его видами всего за пару часов 8 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе Туда, где оживают в камне сказы Бажова, - в гости к Хозяйке Медной горы и Даниле-мастеру 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Романовы в Екатеринбурге Увидеть памятные места, связанные с царской семьёй Начало: В районе станции метро «Уральская» 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 52 отзыва Екатеринбург и династия Романовых: индивидуальная экскурсия Узнайте, почему Романовы выбрали Екатеринбург и какие события здесь произошли. Посетите исторические места и окунитесь в атмосферу прошлого Начало: По договоренности с гидом 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала Начало: В районе станции метро площадь 1905 года 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 16 отзывов Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня от 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 10 отзывов Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Екатеринбург - столица уральского камня Раскрыть «каменную» историю города и увидеть связанные с ней старинные здания 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 9 отзывов На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Берёзовский - путешествие в «Золотой город» Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню» Начало: По Вашему выбору в центре города 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 4 отзыва Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза Увидеть забытые памятники промышленного Екатеринбурга и узнать, как в Шабровском добывали тальк Начало: По Вашему выбору 5 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 13 отзывов Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами Начало: У вашего отеля 16 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 34 отзыва Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому Начало: Исторический сквер 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день Полюбоваться фантастической природой Свердловской области и услышать интересные истории Начало: У вашего отеля 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва «Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем Узнать о самом известном уральском поэте и погулять по району Вторчермет, описанному в его стихах Начало: В районе м. 1905 года 7 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом Вас встретят как друга и отвезут в отель, а по пути расскажут о городе и снабдят ценными лайфхаками 4 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом Начало: В районе метро «Уралмаш» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Модный Екатеринбург Раскрыть историю уральской моды и познакомиться с местными дизайнерами Начало: на Плотинке 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Из Екатеринбурга - к горе Сугомак Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 1 отзыв Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала Побывать в интересных уголках уральской глубинки и узнать больше о деятельности Демидовых 14 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Стражи Азов-горы Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну Начало: в месте вашего проживания 13 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей Начало: Недалеко от станции метро Геологическая 11 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв «Заграничное» путешествие по Екатеринбургу «Живу в Мадриде, работаю в Пентагоне, отдыхаю на Кубе» - понять, как такое возможно в столице Урала 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад Навестить обитель духов, отыскать наскальные рисунки манси и отдохнуть на берегу лазурных водоемов Начало: В центре города 13 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 57 отзывов Гибель последних Романовых - расследование длиною в век Погрузитесь в историю России с экскурсией, которая ведет по следам последних дней Романовых в Екатеринбурге Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00 10 500 ₽ за всё до 4 чел.