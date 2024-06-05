Экскурсии по Екатеринбургу на машине с гидом

Найдено 65 экскурсий в категории «На машине» в Екатеринбурге, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Екатеринбург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
144 отзыва
Влюбиться в Екатеринбург за один день
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга за один день, узнав его историю и современные достопримечательности
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 8 500 за всё до 4 чел.
Восхождение на Азов-гору круглый год
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге
Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 000 за всё до 3 чел.
Екатеринбург: самое интересное
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
105 отзывов
Екатеринбург: самое интересное
Исследовать город с историком и ощутить непередаваемый колорит Уральской столицы
Начало: По договоренности
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
8 900 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
90 отзывов
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
18 июня в 08:00
20 июня в 08:30
10 000 за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в Невьянск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Из Екатеринбурга - в Невьянск»
Погрузитесь в историю горного царства, узнайте секреты Невьянской башни и величие храма Николая Чудотворца
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
88 отзывов
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи
Начало: По договоренности
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
10 700 за всё до 4 чел.
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Познакомьтесь с историей Екатеринбурга через его знаковые места и судьбы знаменитых людей. Погрузитесь в атмосферу города на индивидуальной экскурсии
18 июня в 15:00
24 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200 за всё до 3 чел.
Последние дни Романовых: автоэкскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Последние дни Романовых в Екатеринбурге: автоэкскурсия с посещением святынь
Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
75 отзывов
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте о трагической судьбе семьи Николая II и насладитесь красотой главных достопримечательностей города
18 июня в 09:00
24 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме
Начало: От Вашего отеля
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
11 500 за всё до 6 чел.
Необычные дворы и дома Екатеринбурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Необычные дворы и дома Екатеринбурга: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальный мир екатеринбургских дворов и домов, где каждый уголок хранит свою историю и тайны, недоступные обычному туристу
Начало: В 5 минутах от Дворца молодежи
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
7 340 за всё до 3 чел.
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
По следам Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге
Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях
18 июня в 10:00
19 июня в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Джиппинг к Аракульским Шиханам и Большим Аллакам: природные чудеса Урала
Приглашаем на увлекательное путешествие по древним местам Урала. Восхождение на Шиханы и посещение святилища с петроглифами ждут вас
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро
Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас
Начало: Возле Цирка
28 июня в 09:00
1 июля в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Начало: в районе станции метро «Уралмаш»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.
Ночной Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200 за всё до 3 чел.
Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
Быстрое знакомство с Екатеринбургом на комфортабельном кроссовере. Узнайте историю города и насладитесь его видами всего за пару часов
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
8 600 за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Туда, где оживают в камне сказы Бажова, - в гости к Хозяйке Медной горы и Даниле-мастеру
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Романовы в Екатеринбурге
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Романовы в Екатеринбурге
Увидеть памятные места, связанные с царской семьёй
Начало: В районе станции метро «Уральская»
Завтра в 12:00
10 июня в 13:00
10 000 за всё до 7 чел.
Екатеринбург и династия Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
52 отзыва
Екатеринбург и династия Романовых: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Романовы выбрали Екатеринбург и какие события здесь произошли. Посетите исторические места и окунитесь в атмосферу прошлого
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала
Начало: В районе станции метро площадь 1905 года
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Сила Урала - «Бажовские места» и природа края
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга
Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 6 чел.
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
10 отзывов
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
14 000 за всё до 6 чел.
Екатеринбург - столица уральского камня
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Екатеринбург - столица уральского камня
Раскрыть «каменную» историю города и увидеть связанные с ней старинные здания
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
На Марс и обратно - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
9 июля в 09:00
25 июля в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»
Начало: По Вашему выбору в центре города
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200 за всё до 3 чел.
Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
4 отзыва
Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза
Увидеть забытые памятники промышленного Екатеринбурга и узнать, как в Шабровском добывали тальк
Начало: По Вашему выбору
17 июня в 08:00
23 июня в 14:00
5 600 за всё до 3 чел.
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами
Начало: У вашего отеля
25 июня в 14:00
26 июня в 16:00
16 600 за всё до 5 чел.
Неизведанный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
Полюбоваться фантастической природой Свердловской области и услышать интересные истории
Начало: У вашего отеля
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
«Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
«Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем
Узнать о самом известном уральском поэте и погулять по району Вторчермет, описанному в его стихах
Начало: В районе м. 1905 года
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 200 за всё до 4 чел.
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Вас встретят как друга и отвезут в отель, а по пути расскажут о городе и снабдят ценными лайфхаками
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
4 900 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом
Начало: В районе метро «Уралмаш»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Модный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Модный Екатеринбург
Раскрыть историю уральской моды и познакомиться с местными дизайнерами
Начало: на Плотинке
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Побывать в интересных уголках уральской глубинки и узнать больше о деятельности Демидовых
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
14 500 за всё до 6 чел.
Стражи Азов-горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: в месте вашего проживания
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
4 июля в 09:00
9 июля в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
11 300 за всё до 4 чел.
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
«Живу в Мадриде, работаю в Пентагоне, отдыхаю на Кубе» - понять, как такое возможно в столице Урала
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
Навестить обитель духов, отыскать наскальные рисунки манси и отдохнуть на берегу лазурных водоемов
Начало: В центре города
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
13 900 за всё до 4 чел.
Гибель последних Романовых - расследование длиною в век
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
57 отзывов
Гибель последних Романовых - расследование длиною в век
Погрузитесь в историю России с экскурсией, которая ведет по следам последних дней Романовых в Екатеринбурге
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09.00
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
    Поездка была просто прекрасной! Очень красивые виды и интересные рассказы гида Романа сделали этот день насыщенным и незабываемым! И так как мы были на экскурсии в будний день, то народу практически не было и все красоты достались нам одним)))
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Екатеринбург: самое интересное
    Все очень понравилось. Константин очень эрудированный гид, очень много показал и рассказал. Когда буду в следующий раз в Екатеринбурге, обязательно запланирую с ним экскурсию по какому-нибудь еще маршруту
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
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    Ольга с энтузиазмом рассказывала историю и отвечала на наши воспрсы. Что мотивирует приехать ещё раз, чтобы посмотреть все красоты. Маршрут построен легко, не требует физической подготовки, трек небольшой, но интересный, так как рельеф разнообразный. На всех локациях было достаточно времени, чтобы насладиться природой. А большой плбс индивидуальных туров- отсутствие большого количества людей на локации, приятный бонус для красивых фото

    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Екатеринбург и династия Романовых
    Советую данную экскурсию однозначно!!! Очень приятный гид Елена.,которая прекрасно владеет информацией. По договорённости Елена провела дополнительно эскурс в историю города.
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    Он сразу заиграл новыми красками!!! А история Романовых просто не может не завораживать. Сама экскурсия довольно объемная. Было много интересных фактов к размышлению. Спасибо за прекрасно проведённое время и комфортное передвижение!!!

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Влюбиться в Екатеринбург за один день
    У нас была гид Елизавета. Нам очень понравилось. В конце предложила подбросить нас на завод ретро машин в другой город!
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    Вау! 😂 вообще все понравилось, Екатеринбург нам запомнился с таким экскурсоводом! Потом мы еще кучу информации на ютубе искали и смотрели, так было интересно.

  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Восхождение на Азов-гору круглый год
    Очень интересная экскурсия с приятным экскурсоводом, увлеченным своим делом. Попутно с историей екб, рассказал о легендах уральских гор, о природе,
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    цветах, растениях и скалах. Учитывал наши пожелания, давал отдохнуть и пофоткать виды и растения. Мы получили огромное удовольствие от поездки, узнали много интесного и пообщались с замечательным человеком.

  • Р
    Регина
    2 июня 2024
    Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
    Очень понравилась экскурсия с Константином: идеальный рассказчик, комфортная поездка.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
    Замечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. Для меня это путешествие провела
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    Евгения. Хочу ей выразить огромную благодарность. Отведенное время пролетело незаметно за увлекательной подачей материала. Экскурсия очень интересная, насыщенная, наполнена историческими фактами. Всего не расскажешь, нужно просто бронировать и получать удовольствие))))

    Замечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. ДляЗамечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. Для
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
    Экскурсия очень понравилась. Очень интересная информация, доступная подача. Время пролетело незаметно, хотелось бы ещё послушать).
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
    Экскурсия была на 5 с «+» (если можно было бы столько поставить). По техническим причинам у нас была замена экскурсовода,
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    но мы не чуть не пожалели. Евгения очень хороший экскурсовод. Провела нас «тропами», на которые не заезжают большие экскурсионные группы. С нами был ребенок, для которого она адаптировала подачу материала. Рассказывала не только устоявшиеся исторические факты, но и иные точки зрения. Спасибо огромное!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «На машине»

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  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
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