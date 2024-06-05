1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Влюбиться в Екатеринбург за один день
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга за один день, узнав его историю и современные достопримечательности
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге
Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург: самое интересное
Исследовать город с историком и ощутить непередаваемый колорит Уральской столицы
Начало: По договоренности
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
8 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
18 июня в 08:00
20 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия «Из Екатеринбурга - в Невьянск»
Погрузитесь в историю горного царства, узнайте секреты Невьянской башни и величие храма Николая Чудотворца
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Джип-тур «Соколиный камень и Чертово городище»
Погрузитесь в удивительный мир уральской природы, исследуя гранитные скалы и наслаждаясь живописными видами. Подходит для всей семьи
Начало: По договоренности
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
10 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Познакомьтесь с историей Екатеринбурга через его знаковые места и судьбы знаменитых людей. Погрузитесь в атмосферу города на индивидуальной экскурсии
18 июня в 15:00
24 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Последние дни Романовых в Екатеринбурге: автоэкскурсия с посещением святынь
Погрузитесь в трагичную историю последних дней Романовых на индивидуальной автоэкскурсии по Екатеринбургу. Узнайте о судьбе царской семьи
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, узнайте о трагической судьбе семьи Николая II и насладитесь красотой главных достопримечательностей города
18 июня в 09:00
24 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме
Начало: От Вашего отеля
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
11 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные дворы и дома Екатеринбурга: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальный мир екатеринбургских дворов и домов, где каждый уголок хранит свою историю и тайны, недоступные обычному туристу
Начало: В 5 минутах от Дворца молодежи
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
7 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге
Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях
18 июня в 10:00
19 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джиппинг к Аракульским Шиханам и Большим Аллакам: природные чудеса Урала
Приглашаем на увлекательное путешествие по древним местам Урала. Восхождение на Шиханы и посещение святилища с петроглифами ждут вас
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Аракуль - шихан и озеро
Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас
Начало: Возле Цирка
28 июня в 09:00
1 июля в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Начало: в районе станции метро «Уралмаш»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночной Екатеринбург: исторические легенды и современные огни
Огни ночного Екатеринбурга преобразят облик города. Исторические здания оживут, а современные светильники придадут им особый шарм
Начало: По Вашему выбору
14 июня в 22:30
23 июня в 21:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
Быстрое знакомство с Екатеринбургом на комфортабельном кроссовере. Узнайте историю города и насладитесь его видами всего за пару часов
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Туда, где оживают в камне сказы Бажова, - в гости к Хозяйке Медной горы и Даниле-мастеру
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Романовы в Екатеринбурге
Увидеть памятные места, связанные с царской семьёй
Начало: В районе станции метро «Уральская»
Завтра в 12:00
10 июня в 13:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Екатеринбург и династия Романовых: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Романовы выбрали Екатеринбург и какие события здесь произошли. Посетите исторические места и окунитесь в атмосферу прошлого
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала
Начало: В районе станции метро площадь 1905 года
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сила Урала: Бажовские места и уникальная природа Екатеринбурга
Откройте тайны Урала в экскурсии по Бажовским местам: волшебный лес, мистические озера и уральская кухня
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Екатеринбург - столица уральского камня
Раскрыть «каменную» историю города и увидеть связанные с ней старинные здания
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
9 июля в 09:00
25 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Берёзовский - путешествие в «Золотой город»
Посетить единственный в России интерактивный музей Золота и «уральскую пустыню»
Начало: По Вашему выбору в центре города
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Индустриальный Урал: Шабры и Старая Линза
Увидеть забытые памятники промышленного Екатеринбурга и узнать, как в Шабровском добывали тальк
Начало: По Вашему выбору
17 июня в 08:00
23 июня в 14:00
5 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами
Начало: У вашего отеля
25 июня в 14:00
26 июня в 16:00
16 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уральский Марс, порог Ревун и пещера Смолинская за 1 день
Полюбоваться фантастической природой Свердловской области и услышать интересные истории
Начало: У вашего отеля
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Лучший друг бандитов и воров»: авторская экскурсия о Борисе Рыжем
Узнать о самом известном уральском поэте и погулять по району Вторчермет, описанному в его стихах
Начало: В районе м. 1905 года
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Вас встретят как друга и отвезут в отель, а по пути расскажут о городе и снабдят ценными лайфхаками
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
4 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом
Начало: В районе метро «Уралмаш»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модный Екатеринбург
Раскрыть историю уральской моды и познакомиться с местными дизайнерами
Начало: на Плотинке
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Тайны Невьянской башни: путешествие в горнозаводской центр Урала
Побывать в интересных уголках уральской глубинки и узнать больше о деятельности Демидовых
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: в месте вашего проживания
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
4 июля в 09:00
9 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
«Живу в Мадриде, работаю в Пентагоне, отдыхаю на Кубе» - понять, как такое возможно в столице Урала
12 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Шайтан-камень, Липовские карьеры и Южаковский водопад
Навестить обитель духов, отыскать наскальные рисунки манси и отдохнуть на берегу лазурных водоемов
Начало: В центре города
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гибель последних Романовых - расследование длиною в век
Погрузитесь в историю России с экскурсией, которая ведет по следам последних дней Романовых в Екатеринбурге
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гибель царской семьи в Екатеринбурге
Начало: Гид заберет Вас от отеля, по договоренности
Расписание: Ежедневно с 09.00
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Поездка была просто прекрасной! Очень красивые виды и интересные рассказы гида Романа сделали этот день насыщенным и незабываемым! И так как мы были на экскурсии в будний день, то народу практически не было и все красоты достались нам одним)))
- ААнтон5 июня 2024Все очень понравилось. Константин очень эрудированный гид, очень много показал и рассказал. Когда буду в следующий раз в Екатеринбурге, обязательно запланирую с ним экскурсию по какому-нибудь еще маршруту
- ЕЕлена5 июня 2024Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
- ССветлана5 июня 2024Советую данную экскурсию однозначно!!! Очень приятный гид Елена.,которая прекрасно владеет информацией. По договорённости Елена провела дополнительно эскурс в историю города.
- ННаталья4 июня 2024У нас была гид Елизавета. Нам очень понравилось. В конце предложила подбросить нас на завод ретро машин в другой город!
- ДДмитрий3 июня 2024Очень интересная экскурсия с приятным экскурсоводом, увлеченным своим делом. Попутно с историей екб, рассказал о легендах уральских гор, о природе,
- РРегина2 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Константином: идеальный рассказчик, комфортная поездка.
- ЕЕлена2 июня 2024Замечательное путешествие!!! Для тех, кто интересуется историей Екатеринбурга и связанной с ней трагической историей Романовых. Для меня это путешествие провела
- ААлександр2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Очень интересная информация, доступная подача. Время пролетело незаметно, хотелось бы ещё послушать).
- ЕЕлена1 июня 2024Экскурсия была на 5 с «+» (если можно было бы столько поставить). По техническим причинам у нас была замена экскурсовода,
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «На машине»
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