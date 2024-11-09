Приглашаю вас продегустировать кухню разных культур и познакомиться с новыми рецептами! Вы посетите уникальный парк-отель, который находится на границе двух частей света. Попробуете авторскую кухню, в которой каждое блюдо станет сюрпризом. Услышите про богатства уральских лесов, грибное изобилие, и, конечно же, про еду.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Вы увидите стелу Европа-Азия — популярную локацию среди путешественников и местных жителей. И узнаете, какие ритуалы тут нужно совершить.
- А затем отправитесь в домашний парк-отель. На территории отеля свободно гуляют животные, с которыми легко подружиться.
- Попробуете блюда авторской кухни, где каждый обед будет сюрпризом. В меню есть лось и косуля, лисички и караси, плов и долма, и, конечно, знаменитые уральские посикунчики.
- Я расскажу вам, когда в Екатеринбурге открылись первые рестораны и как сформировалась особенная кухня — на стыке двух границ и культур.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Passat.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 15 лет.
- Дегустация входит в стоимость программы.
- Экскурсия возможна и для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 48 туристов
Я не просто организую путешествия по Уралу, а предлагаю впечатления, которые останутся с вами навсегда. Вам захочется хранить их где-то в самом секретном месте, возвращаться, заряжаться от воспоминаний и сноваЗадать вопрос
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