Константин проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

История, география и природа Урала

Всего в нескольких километрах к западу от Екатеринбурга проходит граница двух частей света. Вы узнаете, сколько обелисков вдоль нее установлено и что они означают. Постоите одной ногой в Европе, другой — в Азии, отметите это событие бокалом шампанского и получите специальный сертификат о пересечении границы. Кроме того, остановитесь у мемориального комплекса жертв политических репрессий, раскроете его историю 📖, услышите о периоде «большого террора» на Урале и увидите «Маску Скорби», созданную по проекту Эрнста Неизвестного.

Романовы и тайны Ганиной Ямы

Ганина Яма — место, где большевики пытались скрыть останки Романовых и их приближенных. Сейчас здесь расположен монастырь во имя Царственных Страстотерпцев. На его территории вы увидите семь православных храмов в стиле русского деревянного зодчества. Я раскрою, что пытались найти в этих местах колчаковские следователи во главе с Николаем Соколовым, и поделюсь легендами о «чудом спасшихся» узниках Ипатьевского дома. А также расскажу о «записке Юровского» и о том, как и где обнаружили захоронение царской семьи.

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