Константин проводит ещё 3 экскурсии

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Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»

Посетить главные достопримечательности в окрестностях Екатеринбурга в компании гида-историка

Константин
Константин – Гид из Екатеринбурга
Вы расследуете обстоятельства гибели семьи Николая II, пересечете границу двух частей света и рассмотрите «Маску Скорби» Эрнста Неизвестного.

Кроме того, услышите о стоянках древнего человека, первых металлургах бронзового века, реке Исеть, лесных дачах и геологических особенностях нашего региона.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 75006 750 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»

Что вас ожидает

История, география и природа Урала
Всего в нескольких километрах к западу от Екатеринбурга проходит граница двух частей света. Вы узнаете, сколько обелисков вдоль нее установлено и что они означают. Постоите одной ногой в Европе, другой — в Азии, отметите это событие бокалом шампанского и получите специальный сертификат о пересечении границы. Кроме того, остановитесь у мемориального комплекса жертв политических репрессий, раскроете его историю 📖, услышите о периоде «большого террора» на Урале и увидите «Маску Скорби», созданную по проекту Эрнста Неизвестного.

Романовы и тайны Ганиной Ямы
Ганина Яма — место, где большевики пытались скрыть останки Романовых и их приближенных. Сейчас здесь расположен монастырь во имя Царственных Страстотерпцев. На его территории вы увидите семь православных храмов в стиле русского деревянного зодчества. Я раскрою, что пытались найти в этих местах колчаковские следователи во главе с Николаем Соколовым, и поделюсь легендами о «чудом спасшихся» узниках Ипатьевского дома. А также расскажу о «записке Юровского» и о том, как и где обнаружили захоронение царской семьи.

Организационные детали

  • Транспорт, шампанское на границе Европы и Азии и сертификат о ее прохождении включены в стоимость
  • Пожертвование на входе в монастырь оплачивается дополнительно: 150 рублей с человека
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Чтобы понять характер Екатеринбурга, нужно самому на время стать уральцем и посмотреть на город изнутри. Я с удовольствием помогу вам в этом, ведь здесь я родился и вырос, получил историческое образование и вот уже много лет вожу экскурсии. В сфере моих интересов: архитектура, местный «горнозаводской менталитет», люди и судьбы. А еще я очень люблю специфический уральский юмор и собираю легенды и байки о Екатеринбурге и его жителях. В профессиональном плане стараюсь постоянно развиваться: много путешествую по Уралу и миру, читаю, учусь и преподаю в Школе экскурсоводов.
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