  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия в природном парке Оленьи ручьи (без трансфера)

Елена Д.
Елена Д. – Гид из Екатеринбурга
Индивидуальный тур из Екатеринбурга в природный парк 🌳 Оленьи ручьи на автомобиле 🚘 (до 4 человек).

Поездка займет от 7 часов.

В 120 км от шумного мегаполиса, на западном склоне Уральского хребта расположился этот чудесный уголок природы.

Самый популярный и оборудованный для туризма природный парк Свердловской области «Оленьи ручьи».
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия в природном парке Оленьи ручьи (без трансфера)
Экскурсия в природном парке Оленьи ручьи (без трансфера)

Что вы увидите

  • Зависит от выбранного маршрута

«Уральская Швейцария»Посетителям парка мы предлагаем совершить один из экскурсионных маршрутов по красивейшим местам Природного Парка «Оленьи ручьи» в сопровождении аккредитованных экскурсоводов. Это пешеходные маршруты различной протяженности и сложности, Сплавы на катамаранах на 1- 2 дня. Прекрасный вариант для тура выходного дня, проведения корпоративного, семейного отдыха и школьного туризма. Возможные вариации экскурсии:Пешеходные экскурсии:

    Малое видовое кольцо
    Протяженность 6, 5 км; время в пути 3–4 часа. Рекомендуется для первого знакомства с парком, для любого возраста, количества и социального статуса.
    Экскурсия к скале Карстовый мост
    Уникальный памятник природы с промытой пещеркой внутри. Протяженность маршрута 7 км; время в пути 3–4 часа. Очень живописный маршрут, который проходит вдоль смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды долины реки Серги. Можно посетить Капище Перуна, Деревянный памятник древне-славянской культуры.
    Среднее кольцо
    Протяженность 10 км, время пути 5–6 часов. В экскурсию ⛳ полностью входит маршрут Малого круга, до ск. Дыроватый Камень — мост через реку — смотровая площадка «Пирамида» — ск. «Писаница».
    «Причуды Карстовых пещер»
    Кольцевой маршрут. Большое кольцо, протяженностью 16, 5 км, время в пути 6–7 часов. Самый популярный маршрут.
    Малый круг, до Ск. Дыроватый Камень
    Пещера «Дружба» одна из самых интересных и наибольших пещер парка —пещеру вертикального типа «Большой Карстовый провал».
    «Миткинский рудник»
    Музей под открытым небом — наиболее протяженный маршрут 16–24 км. Время в пути от 6 часов. Он включает в себя в максимальном варианте все предыдущие. Этот маршрут лучше всего пройти летом или осенью, когда все объекты можно увидеть и потрогать руками.
    «Долина Аракаевских пещер»
    Самый заповедный маршрут в южной части парка, где буквально не часто ступает нога туриста. А Большая Аракаевская пещера является наибольшей в Свердловской области. В зимнее время там можно увидеть удивительное кружево на входе, а в глубине её спят на стенах в большом количестве летучие мышки.
    Некоторые гроты этой пещеры трудно проходимы и заполнены водой или вход в них закрыт льдом. Протяженность и продолжительность экскурсии 🧭 можно выбирать от 3 часов на 6 км. Маршрут идет через брод в Большую Аракаевскую пещеру. До 15 км пройдя по железнодорожному мосту через реку можно посетить до 4 пещер: Большую, Малую Аракаевскую, Сухоложскую и Мшистую. По времени такой маршрут займет около 6 часов. Выход на маршрут из д. Аракаево. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
    Что входит
    • Пешеходная экскурсия по природному парку по выбранному маршруту
    Что не входит
    • Входные билеты в парк
    • Питание
    • Катание на снегоходах по охранной зоне парка
    • Размещение в гостиничных номерах или домиках
    • Трансферт из Екатеринбурга.
    Начало
    🚩 Здание регистрации природного парка. п. Бажуково
    Место завершения
    🏁 По договоренности
    Экскурсия в природном парке Оленьи ручьи (без трансфера)
    Экскурсия в природном парке Оленьи ручьи (без трансфера)
    Экскурсия в природном парке Оленьи ручьи (без трансфера)
    Экскурсия в природном парке Оленьи ручьи (без трансфера)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елена Д.
    Елена Д.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Елена Д. проводит ещё 6 экскурсий

    Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
    4 200
    3.5 часа
    Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
    6 отзывов
    Романовы на Урале
    5 400
    5.5 часов
    Романовы на Урале
    3 отзыва
    Экскурсия в природный парк Оленьи ручьи (на автомобиле)
    7 200
    8 часов
    Экскурсия в природный парк Оленьи ручьи (на автомобиле)
    2 отзыва
    Красная линия Екатеринбурга
    2 700
    2 часа
    Красная линия Екатеринбурга
    1 отзыв
    Тальков камень
    3 600
    6 часов
    Тальков камень
    1 отзыв
    Экскурсия в природный комплекс Азов-гора
    3 600
    5.5 часов
    Экскурсия в природный комплекс Азов-гора

    Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

    Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
    5 500
    3 часа
    Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
    80 отзывов
    Увидеть город с невероятной историей с трёх разных сторон на автомобильной экскурсии
    Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    900
    2 часа
    Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    79 отзывов
    Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
    900
    2 часа
    Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
    48 отзывов
    Узнать и полюбить город за 2 часа
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    520
    3 часа
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    40 отзывов
    Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов — калейдоскоп истории в одной прогулке
    Подземелья Екатеринбурга
    650
    3 часа
    Подземелья Екатеринбурга
    23 отзыва
    Посмотреть на город с изнанки и получить дозу адреналина
    Влюбиться в Екатеринбург за один день!
    скидка10%
    5550
    4 995
    3 часа
    Влюбиться в Екатеринбург за один день!
    23 отзыва
    Посетить все самые интересные уголки города на душевной и веселой авто-пешеходной экскурсии