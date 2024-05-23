С Светлана Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи» Мы просто в восторге.

Е Екатерина Загадки природы «Оленьих ручьев» Иван - очень эрудированный и основательный гид. Осталась в восторге от места и от экскурсии)

Н Наталья Загадки природы «Оленьих ручьев» Отличный поход. Иван аккуратный водитель, много интересной информации. Время пролетело незаметно. Несмотря на январский мороз, получили удовольствие от прогулки. Природа Урала великолепна.

Г Голота Экскурсия в природный парк Оленьи ручьи (на автомобиле) Завораживающая красота природы Урала, великолепный экскурсовод Елена Витальевна. Спасибо!

О Ольга Загадки природы «Оленьих ручьев» Прекрасный день в лесу с человеком, который все про него знает. Иван хороший интересный рассказчик, очень много знает про растения и искренне любит "Оленьи ручьи". Большое спасибо за лесную прогулку!

О Ольга Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи» Благодарим экскурсовода Елену за замечательную экскурсию в природный парк" Оленьи ручьи". У нас были совсем юные туристы - первоклассники. Елена отвечала на их вопросы, рассказывала интересные факты, дети и взрослые остались очень довольны!

А Анна Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи» Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке! Спасибо большое!!! Если еще приедем, то только к вам!

А Александра Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи» читать дальше На привале угостила местной выпечкой. Очень вкусно! Сам путь был достаточно длинный но очень интересный и живописный. Повезло покормить птиц и увидеть местную живность. Рекомендую Поход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратно тоже доставила до места.