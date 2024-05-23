1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками
Начало: в поселке Бажуково
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами
Начало: У вашего отеля
25 июня в 14:00
26 июня в 16:00
16 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 мая 2024Мы просто в восторге.
- ННикита22 апреля 2024Превосходно!
- ЕЕкатерина20 марта 2024Иван - очень эрудированный и основательный гид. Осталась в восторге от места и от экскурсии)
- ННаталья28 января 2024Отличный поход. Иван аккуратный водитель, много интересной информации. Время пролетело незаметно. Несмотря на январский мороз, получили удовольствие от прогулки. Природа Урала великолепна.
- ГГолота28 сентября 2023Экскурсия в природный парк Оленьи ручьи (на автомобиле)Завораживающая красота природы Урала, великолепный экскурсовод Елена Витальевна. Спасибо!
- ООльга18 сентября 2023Прекрасный день в лесу с человеком, который все про него знает. Иван хороший интересный рассказчик, очень много знает про растения и искренне любит "Оленьи ручьи". Большое спасибо за лесную прогулку!
- ООльга10 сентября 2023Благодарим экскурсовода Елену за замечательную экскурсию в природный парк" Оленьи ручьи". У нас были совсем юные туристы - первоклассники. Елена отвечала на их вопросы, рассказывала интересные факты, дети и взрослые остались очень довольны!
- ААнна9 сентября 2023Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке! Спасибо большое!!! Если еще приедем, то только к вам!
- ААлександра6 сентября 2023Поход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратно тоже доставила до места.
- SSitnikovat99925 августа 2023Экскурсия в природный парк Оленьи ручьи (на автомобиле)Экскурсия очень понравилась, прекрасный парк. Природа просто волшебная, свежий воздух, река, скальные массивы, приятная беседа!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Оленьи Ручьи»
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