Экскурсии в парк «Оленьи ручьи» из Екатеринбурга

Найдено 5 экскурсий в категории «Оленьи Ручьи» в Екатеринбурге, цены от 5 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Загадки природы «Оленьих ручьев»
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
17 отзывов
Загадки природы «Оленьих ручьев» - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками
Начало: в поселке Бажуково
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
5 340 за всё до 10 чел.
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами
Начало: У вашего отеля
25 июня в 14:00
26 июня в 16:00
16 600 за всё до 5 чел.
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
    Мы просто в восторге.
  • Н
    Никита
    22 апреля 2024
    Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
    Превосходно!
  • Е
    Екатерина
    20 марта 2024
    Загадки природы «Оленьих ручьев»
    Иван - очень эрудированный и основательный гид. Осталась в восторге от места и от экскурсии)
  • Н
    Наталья
    28 января 2024
    Загадки природы «Оленьих ручьев»
    Отличный поход. Иван аккуратный водитель, много интересной информации. Время пролетело незаметно. Несмотря на январский мороз, получили удовольствие от прогулки. Природа Урала великолепна.
  • Г
    Голота
    28 сентября 2023
    Экскурсия в природный парк Оленьи ручьи (на автомобиле)
    Завораживающая красота природы Урала, великолепный экскурсовод Елена Витальевна. Спасибо!
  • О
    Ольга
    18 сентября 2023
    Загадки природы «Оленьих ручьев»
    Прекрасный день в лесу с человеком, который все про него знает. Иван хороший интересный рассказчик, очень много знает про растения и искренне любит "Оленьи ручьи". Большое спасибо за лесную прогулку!
  • О
    Ольга
    10 сентября 2023
    Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
    Благодарим экскурсовода Елену за замечательную экскурсию в природный парк" Оленьи ручьи". У нас были совсем юные туристы - первоклассники. Елена отвечала на их вопросы, рассказывала интересные факты, дети и взрослые остались очень довольны!
    Благодарим экскурсовода Елену за замечательную экскурсию в природный парк" Оленьи ручьи". У нас были совсем юные
  • А
    Анна
    9 сентября 2023
    Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
    Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке! Спасибо большое!!! Если еще приедем, то только к вам!
    Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!
  • А
    Александра
    6 сентября 2023
    Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
    Поход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратно тоже доставила до места.
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    На привале угостила местной выпечкой. Очень вкусно! Сам путь был достаточно длинный но очень интересный и живописный. Повезло покормить птиц и увидеть местную живность. Рекомендую

    Поход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратноПоход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратноПоход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратноПоход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратно
  • S
    Sitnikovat999
    25 августа 2023
    Экскурсия в природный парк Оленьи ручьи (на автомобиле)
    Экскурсия очень понравилась, прекрасный парк. Природа просто волшебная, свежий воздух, река, скальные массивы, приятная беседа!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Оленьи Ручьи»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Оленьи Ручьи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 340 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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